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Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Анна Ярославская
4 января 2025, 14:48
107
В 2025 году Козерогам стоит сосредоточиться на любви и партнерстве, здоровье и образе жизни, финансовой стабильности и семейных отношениях.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Козерогов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое важное событие ожидает Козерогов в 2025 году
  • Каких перемен в семье стоит ожидать

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Козерогов и рассказала, что 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для Козерогов на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году будет меняться энергетика и стихии, а значит изменится и жизнь многих знаков зодиака.

"Самое приятное событие для Козерогов в 2025 году - это то, что Юпитер планета удачи, везения и любви и брака, входит в ваш седьмой дом гороскопа, который символизирует встречи, знакомства, любовь. То есть будут происходить разные события, связанные с вашей второй половинкой. Возможно повезет вашему мужу или жене, если вы уже состоите в браке", - цитирует астролога Главред.

Седьмой дом символизирует брачных партнёров. Юпитер войдет в этот сектор на 12 месяцев с 10 июня 2025-го по 1 июля 2026 года.

Что принесет Юпитер Козерогам:

  • брак и любовь, встречу любимого человека;
  • удачу в сделках и бизнес контрактах или знакомство с деловым партнёром, удачную коллаборацию;
  • с июля 2026 вы выйдете на более высокий финансовый уровень.

Влияние Марса на Козерогов в 2025 году

Марс будет ретроградным с 7 января по 24 февраля. В это время возможны паузы, замедление активности. Также необходимо завершить дела, которые тянутся с 2024 года. В этот период Козероги могут сосредоточиться на завершении старых проектов или возвращении к прежним отношениям.

С 7 января по 19 апреля Марс будет находиться в седьмом доме гороскопа Козерогов, который связан с партнерством и отношениями. Козероги могут активизировать свои взаимодействия с другими людьми, как в личной, так и в профессиональной сфере.

С 16 декабря 2024 года по 24 января 2026 года Марс войдет в знак Козерога, что усилит его влияние и даст возможность представителей этого знака зодиака проявить свои амбиции и стремления, а также достичь новых целей.

Какие изменения в жизни Козерогов могут произойти из-за Нептуна

Медленная планета Нептун в 2025 году меняет знак. Это происходит очень редко - один раз в 14 лет. Нептун войдет в 4 дом гороскопа Козерогов, который является сектором жилья и семейных отношений.

Каких перемен ждать:

  • Нептун может сподвигнуть Козерогов сменить место жительства, возможно, даже на более уединенное.
  • Нептун символизирует духовность и психологию, что может побудить Козерогов исследовать свои корни и разобраться в своих чувствах и травмах детства.
  • Планета может привести к примирению в семье, если ранее были конфликты. Это также может означать изменения в жизни родителей или необходимость заботы о них.
  • Состоится воссоединение семьи.
  • У Козерогов появится ощущение комфорта, безопасности и защищённости.

Влияние Сатурна на жизнь Козерогов

Сатурн является управителем знака Козерога и войдет в четвертый дом гороскопа, который отвечает за дом, семью и корни.

Поскольку эта планета символизирует дисциплину и ответственность, то Козероги будут брать на себя больше ответственности за своих близких - за родителей или детей. Вам нужно будет взять на себя заботу о членах семьи или принимать важные решения, касающиеся семейных дел.

Влияние Сатурна может побудить Козерогов задуматься о смене места жительства, возможно, о покупке нового дома или переезде. Это также может быть связано с оформлением документов на жилье или гражданство.

Сатурн поможет Козерогам заложить крепкий фундамент для будущего, что может включать в себя создание новой семьи, брак или совместное проживание с партнером. Это будет долгосрочное решение, которое повлияет на их жизнь на многие годы вперед.

Козероги также задумаются о финансовой безопасности и планировании будущих инвестиций. В результате вы сможете достигнуть более стабильного финансового положения.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Еще два важных астрологических события окажут влияние на Козерогов в 2025 году - это новолуние и полнолуние.

В 2025 году не будет новолуний в знаке Козерога. Однако, новолуние, которое произошло 30 декабря 2024 года, является отличным временем для начала новых дел и проектов. Это новолуние будет действовать до 11 января и окажет положительное влияние на любые начинания представителей этого знак зодиака.

Полнолуние 10 июля 2025 года будет символизировать ясность и кульминацию событий. Это время может дать ответы на важные вопросы и завершение каких-то процессов в жизни Козерогов.

Кроме того, с 8 июля по 9 ноября 2025 года Уран войдет в шестой дом гороскопа Козерогов, что может привести к изменениям в образе жизни. В это время желательно внедрять новые привычки и заниматься спортом.

Плутон в 2025 году войдет в сектор финансов и повлияет на переоценку ценностей и повышение самооценки. Также планета изменит источники дохода и поспособствует финансовой стабильности.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Козерогов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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