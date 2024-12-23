Гороскоп на 2025 год: время завершения войны и начала новой пандемии – чего ждать от года Змеи

Гороскоп на 2025 год расскажет, что в новом году будет с войной в Украине, когда начнёт штормить Россию, а путинский режим падёт.

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Гороскоп на 2025 год от астролога Влада Росса обещает период перемен и завершения войны / Коллаж: Главред

2025 год обещает быть годом больших перемен и сдвигов. Это связано с тем, что очень много дальних планет перейдут в другие знаки зодиака, и мажорные планеты всё начнут менять.

Символ года – цифра 9. Если нумерологически сложить цифры-составляющие нового года, то есть 2+0+2+5, то получится 9. Девятка – это цифра Марса, сулящая большие сдвиги и изменения. Также девятка указывает на то, что из вашей жизни уйдут все ненужные люди. Кроме того, 9 подытоживает всё, что за последнее десятилетие происходило в мире. Поэтому в 2025 году будет легко, как по щелчку пальцев, завершать любые дела, в том числе можно будет легко закончить войну. Если в нумерологии единица – это символ начала, то девятка – символ окончания, логического завершения.

Помимо прочего, цифра 9 связана с планетой Нептун, которая в 2025-м перейдёт в знак Овна. Это также указывает на большую вероятность кардинальных перемен. Также Нептун в Овне указывает на возможность начала религиозных войн в ближайшие 12-16 лет, пока планета будет оставаться в этом зодиакальном знаке. Кроме того, Нептун в Овне говорит о том, что в этот период могут быть созданы такие лекарства, которые помогут победить неизлечимые болезни, например, рак. Может произойти революция в химии, которая позволит людям жить намного дольше.

Девятка также является символом хаоса и турбулентности, но в то же время символом религиозности и одухотворённости. В 2025 году молитвы будут эффективны, как никогда, и многое будут решать.

В 2025 году нас ждёт редкое явление, когда практически все высшие планеты будут начинать свой путь по новым знакам зодиака: Плутон войдёт в знак Водолея, Нептун – в Овна, Сатурн – в Овна, Юпитер – в Рака. О более мелких планетах нет смысла даже говорить, поскольку все они, тем более, сменят знак зодиака.

Так что год будет переворотным, когда всё старое отомрёт, а на смену ему придёт нечто новое. Если в вашей жизни назрели перемены, или вы мечтаете о них, то знайте, время пришло: 2025 год – это год больших поворотов. В чью-то жизнь перемены придут сами, и кто-то сможет начать всё с чистого листа, по своему желанию. Однако в этом году не будет важно, хотите ли вы что-то менять в своей жизни, поскольку сделать это придётся в любом случае.

Миру требуется новый виток развития, и он никогда уже не будет прежним после этого года. Не так давно, когда Сатурн соединился с Юпитером, тоже говорилось, что мир не будет прежним, – и началась пандемия коронавируса. Нептун во второй половине года войдёт в знак Овна, плюс будет оппозиция Марса к Нептуну, потому в июле-августе вполне может разразиться новая пандемия.

Поскольку каждый год является продолжением предыдущего, многие процессы, начатые в прошлом, будут подытожены в 2025-м. Появятся новые энергии, которые разовьются в последующие годы.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс спрогнозировал, чего ждать в 2025 году:

Что принесёт Год Змеи

2025 год будет Годом Змеи. А Змея – это символ мудрости. Змеи регулярно сбрасывают старую шкуру, и 2025-й станет годом очищения от старых грехов. Год Змеи начнётся 29 января 2025 года с новолуния и продлится до 16 февраля 2026 года.

Тотем Змеи занимает 6-е место среди 12-ти знаков китайского календаря.

Змея – это символ медицины и прорывов в этой сфере.

Годы Змеи – это худшие периоды для Российской Федерации. В эти годы там всегда случались перевороты: революции 1917 года, начало коллективизации Сталина и прочее. Годы Змеи всегда очень непростые для России. Гитлер напал на Советский Союз, на Россию в 1941-м – в Год Змеи. Для России всегда Год Змеи приносит катастрофы. В 1953-м, едва начался Год Змеи, подох Сталин. 1989-й – год падения Берлинской стены и вывод войск после десятилетней войны из Афганистана. Вот и в 2025-м, тоже в Год Змеи, Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести свои войска из Украины.

Кроме того, именно в Год Змеи был убит российский царь Александр ІІ, который отменил крепостное право. Остаётся надеяться, что то же самое произойдёт и с Путиным, точнее с его двойником-тройником.

Змея – пожалуй, самое загадочное существо китайского календаря. Во всех жизненных ситуациях его представители руководствуются не столько разумом, сколько интуицией. Хотя по умственным и интеллектуальным способностям Змея превосходит многих. Потому в новом году можно ждать прорывов и открытий.

Змея не признаёт авторитетов, поэтому в любых обстоятельствах будет руководствоваться исключительно собственным мнением. И, кстати, можно ожидать, что в 2025 году "башни" Кремля будут сражаться друг против друга. А в Украине может случиться новый Майдан, поскольку в годы Змеи раньше случались такие акции: "Украина без Кучмы" в 2001 году, Революция достоинства (или Майдан против Януковича) в 2013-м и пр. Потому, если в новом году в Украине пройдут выборы, и народу не понравится результат, может начаться очередной Майдан.

Если верить китайской астрологической традиции, то характер этого года будет определяться не столько знаком тотема, сколько знаком стихии. А стихия 2025 года – Дерево. Причём это молодое и зеленеющее дерево. Потому это будет год Зелёной (Синей) Деревянной Змеи.

В любом случае, такие характеристики говорят об успешности многих начинаний в новом году. Работа над ними окажется более плодотворной, чем когда-либо. Будет приветствоваться креативный взгляд и решение надоевших проблем. Это год завершений и окончаний.

В Год Змеи нас ждёт технический прогресс. Змея сосредоточена на получении новых знаний. Потому прогресс точно не будет стоять на месте, тем более, Уран войдёт в Близнецы 7 июля 2025 года. Уже есть гениальный проект Илона Маска, который должен соединить Нью-Йорк с Европой через Атлантику, то есть построить под океаном тоннель. Также прорыва можно ожидать в сфере искусственного интеллекта.

Итак, 2025 год обещает стать временем перемен, мудрости, глубокого осознания. Он подарит множество шансов для роста и укрепления позиций в разных сферах. Поскольку символом года является дерево, в этот период проявятся мягкость и гибкость, а энергетика года очень позитивна. Кстати, в 2025 году можно ожидать укрепления доллара, что существенно скажется и на украинской экономике. А вот гривна не будет среди тех валют, которые в 2025-м будут крепки.

Змея в восточной традиции также является символом интуиции, трансформаций, мудрости, глубоких мыслей, стратегического мышления. Победы в этом году могут быть достигнуты не с наскока, а в результате чётких и конкретных договорённостей. И закулисная борьба, интриги и договорённости, в том числе относительно украинского фронта, могут быть гораздо важнее, чем официальные заявления политиков. В 2025 году решения лучше принимать, руководствуясь не столько логикой, сколько внутренним чутьём.

Деревянная Змея обладает особой энергией и стремится к гармонии, развитию, усиливает стремление к росту, помогает находить компромиссы и строить долгосрочные планы. 2025 год будет благоприятен для тех, кто готов следовать советам своего внутреннего голоса. Интуиция станет важным инструментом, особенно в сложных и неоднозначных ситуациях.

Также Змея любит уравновешенность и не приемлет никаких дел с наскока, поэтому важно избегать крайностей в этом году. В 2025-м нужно обязательно находить баланс между личными и профессиональными интересами, материальными и духовными ценностями.

С другой стороны, 2025 год пройдёт под влиянием планеты Меркурий. А это значит, что в этом году активизируется торговля и усилятся коммерческие способности. Это будет пик биткоинов и альткоинов, после чего они резко упадут в 2026 году. 2025 год будет идеальным временем для игры на бирже, торговли ценными бумагами, создания долгосрочных планов, проектов, в том числе финансовых.

Год Змеи несёт в себе энергию трансформации и внутреннего роста. Честность и открытость будут помогать избежать недоразумений. Тем более, Сатурн и Нептун войдут в знак честности – Овен. Сатурн будет зажимать и структурировать войну после 25 мая, когда он войдёт в знак Овна. По моим прогнозам, заморозить конфликт удастся не раньше, чем Сатурн войдёт в знак Овна.

Главные астрологические события 2025 года

Ключевые транзиты планет 2025 года будут очень важны.

12 января ось лунных узлов сменит знаки и перейдёт в Весы (взаимоотношения "ты и я") и Деву (область служения). Лунные узлы – это астрологические точки пересечения лунной орбиты и эклиптики, которые всегда связаны с кармой.

Северный узел Раху – символ направления развития души, стремления вперёд и изучения новых уроков – будет идти по знаку Рыбы, а вот по знаку Девы будет идти узел Кету. Общество в этот период будет искать баланс между прагматизмом Девы и вдохновением Рыб. Однако самое важное – Раху уходит из знака войны, то есть Овна, поэтому можно надеяться на то, что война в Украине закончится в 2025 году. О чём говорит нам и символ года – цифра 9.

24 февраля закончится период ретроградного Марса, а 28-го – и его стационарность. Именно в дни, когда Марс замрёт на небе, могут остановиться и боевые действия. Чтобы завершилась любая война, нужно, чтобы остановился сам бог войны – Марс. Вот это и произойдёт в конце февраля. Можно прогнозировать, что боевые действия могут быть заморожены в период с конца февраля и до 25 мая, когда Сатурн войдёт в Овна и упорядочит этот знак.

Также нас ждёт период ретроградности Венеры, а продлится он (со всеми стационарностями этой планеты) с 3 марта и по 14 апреля. В связи с этим в марте и апреле 2025 года лучше не жениться и не выходить замуж. Говорят, что вступившие в брак в мае будут маяться всю жизнь, но не в этот раз – лучше в новом году создавать семью в мае, чем в марте или апреле.

Период ретроградности Венеры принесёт переосмысление любовных отношений, финансовых дел и творческих стремлений. Этот транзит будет загадочным, эмоциональным и активным, так как Венера будет сочетать в себе мечтательность Рыб и решительность Овна.

Ожидается также коридор весенних затмений 14-29 марта. Сатурн и Нептун сойдутся в лунном затмении в середине марта. Когда в прошлый раз была такая комбинация, рухнула Берлинская стена, пал советский режим, и посыпалось всё в республиках. Потому есть все основания ожидать, что в эти дни посыплется режим Путина. Да и в целом, март может быть поворотным периодом. Если явный переворот в России не случится в марте 2025-го, то он будет подковёрным, а всё решится в сентябре, когда будет второй коридор затмений.

Осенний коридор затмений нас ждёт 7-21 сентября. В день Богородицы будет второе затмение сентября, и именно этот день может стать последним для российской власти. Затмение в такой день – это благоприятный момент, чтобы покончить с мафией во главе России.

Поэтому мой прогноз таков: переворот в России случится либо в марте, либо в сентябре-октябре. Точно можно сказать, что война не закончится, пока в РФ не случится переворот, и пока мы не увидим повешенного Путина.

Нептун войдёт в знак Овна 30 марта. Этот транзит повлияет на темы единства, национальной идентичности, глобализации, стирания привычных рамок, а границы между странами станут всё менее ощутимыми. Могут появиться новые глобальные объединения, в связи с чем возможны новые волны эмиграции. Может измениться концепция границ, в том числе и нашей страны, а также могут быть приняты важные решения относительно того, когда и что вернётся в Украину.

Очень позитивный аспект нас ждёт с 25 мая до 1 сентября, когда Сатурн войдёт в знак Овна, после чего вернётся в Рыбы. Этот транзит принесёт миру энергию структурных перемен, будет вырисовываться окончание войны и перемирие.

Также это принесёт хорошие смелые начинания, необходимость брать на себя ответственность за свои действия. Овен – знак начинаний и лидерства, а Сатурн добавляет дисциплину, долгосрочные перспективы, а также понимание того, как может завершиться эта война. Важно будет не только начинать новые проекты, но и довести их до конца. Мир столкнётся с необходимостью пересмотреть старые структуры и ввести новые. Это может касаться политики, экономики, технологий. Овен будет побуждать действовать решительно, а Сатурн будет гарантировать то, что действия будут не поверхностными, а глубокими и проработанными.

С 10 июня 2025 года до 29 июня 2026 года Юпитер переместится в знак Рака, расширяя внутренний мир, помогая лучше осознать свои чувства, стать мудрее и глубже. Этот год благоприятен для формирования национальной идентичности, в частности, он пойдёт на пользу украинской идентичности. Также в этот период начнётся бум строек. Когда Юпитер входит в знак Рака, всегда всё начинает строиться и отстраиваться. Вот и Украина начнёт отстраиваться со второй половины года, именно после 10 июня пойдут инвестицию в землю и строительство.

С другой стороны, в период Юпитера в Раке есть риск стать слишком эмоционально зависимыми от близких или от прошлого. Может происходить идеализация семьи и традиций. Потребность в безопасности может приводить к консерватизму. Желания уюта и спокойствия порой будет мешать действовать активно и достигать целей.

Нас ждёт очень хороший транзит Урана – 7 июля Уран впервые за 84 года вернётся в знак Близнецы. Это сулит кардинальные изменения в области коммуникации, технологий, интеллектуальных подходов. На ближайшие семь лет может полностью измениться система коммуникации. Например, больше не придётся ходить в магазин – дроны сами всё доставят домой, а также могут шире начать применяться беспилотные такси. Уран произведёт революцию в инновациях, искусственном интеллекте и технологиях. Грядёт модернизация в сфере поездок и путешествий. Также эти семь лет полностью перевернут базу труда: из-за активного применения искусственного интеллекта в разных сферах жизни, множество людей могут остаться без работы, то есть роботы будут работать вместо людей. Особенно ярко это будет проявлено в США, Сингапуре и некоторых странах Европы.

Коридор затмений 7-21 сентября будет в знаке Рыб и принесёт революционные трансформации в политике, экономике, культуре, которые будут сопровождаться колоссальным влиянием цифровизации и внедрения инноваций. Всё это будет изменять реалии человеческой деятельности.

Плутон в 2025 году окончательно перейдёт в знак Водолея и будет там оставаться в ближайшие 20 лет. Эти годы перевернут всю нашу реальность с помощью технологического прогресса. Процессы будут запущены прямо сейчас, а далее пойдут интенсивнее и быстрее. Уже сейчас сложно успевать за теми переменами, которые происходят благодаря искусственному интеллекту. Наука и техника будут развиваться стремительно в ближайшие 20 лет. Мир за это время изменится до неузнаваемости. Например, айфоны и айпады отойдут в прошлое, а для общения достаточно будет приподнять руку и говорить с голограммой.

Когда Плутон в прошлый раз был в знаке Водолея – в последней четверти XVIII века, были сделаны практически все открытия и изобретения, которыми мы живём сегодня. Именно тогда появилось стремление к революции и равноправию, образованию новых форм государственного правления.

В общем, нас ждёт интересная эпоха, ведь Плутон в Водолее сулит нечто невообразимое. За 20 лет мир шагнёт на 100 лет вперёд.

Нептун покинет знак Рыбы и в 2025 году войдёт в Овна, сделав ещё одну петлю. Окончательно Нептун войдёт в знак Овна в январе 2026 года и покинет его через 18 лет. Этот период связан с иллюзиями в обществе, свержением старых, отживших себя режимов и устоев. О начале этого процесса свидетельствуют события в Сирии, где Башар Асад канул в Лету. В это время будет наблюдаться снижение влияние церкви, зато наметятся совершенно новые тенденции и течения. Военные реформы, развитие военной техники, прорывы в области медицины и химии, технологий и освоения водных пространств – всё это будет наблюдаться в период Нептуна в Овне. Также Нептун в Овне будет нагревать Мировой океан, что приведёт к цунами, сильным штормам, наводнениям – всё это усилится в 2025 году, особенно во втором полугодии.

Уран, как уже говорилось выше, на четыре месяца заскочит в Близнецы. Всё, что будет решено с 7 июля до 1 сентября, будет показывать, как мир будет развиваться, какими будут новые тенденции успеха, к чему все будут стремиться.

Сатурн в Овне будет в слабом положении. Естественные качества Сатурна, например, сдержанность, дисциплина, умение ограничивать и направлять, будут разрушаться огненным Овном. С другой стороны, Сатурн может полноценно направлять свою инициативу и чётко структурировать любую войну и своеволие, заставлять подчиняться правилам и соблюдать законы, а это, в свою очередь, может приводить к сопротивлению. Поэтому война в Украине будет обуздана лишь после вхождения Сатурна в Овен, что произойдёт в красивую дату – 25.05.2025.

Ретроградность Меркурия

В 2025 году Меркурий трижды будет ретроградным: с 15 марта по 7 апреля, с 18 июля по 11 августа, с 9 ноября по 29 ноября. Особенно опасным выглядит третья ретроградность: этот период чреват тем, что в это время всё может начать сыпаться, и может разразиться мировой финансовый кризис. Также в это время может обрушиться биткоин, упадут в цене акции Tesla и пр. всё будет валиться. Тем более, будет пройден пик солнечной активности в 2025 году именно в этот момент. Так что осмотрительность в ноябре нового года точно не помешает.

Опасные периоды 2025 года

В 2025 году будет несколько опасных и напряжённых периодов, прежде всего, это март и сентябрь, когда будут коридоры затмений.

Если в результате противостояния "башен" Кремля одна из них победит и свергнет кого-то, то это случится или в марте, или в сентябре. Затмения выводят на поверхность то, что давно искало выхода, и вся подковёрная борьба жаб с гадюками в Кремле может вырваться наружу в марте или сентябре.

Если какие-то события уже запущены, вы уже ничего не сможете с ними поделать. Даже в личной жизни каждого из нас март и сентябрь могут стать переломными периодами.

Вторая половина апреля также будет опасным периодом. В это время может решиться судьба всей войны. После выхода из ретроградности Марс снова перейдёт в знак Льва, а, значит, снова встанет напротив могущественного Плутона. В это время Солнце будет подогревать ссору двух этих агрессивных планет, что может принести довольно сложные события, очередные военные конфликты, агрессивные вспышки, природные катаклизмы, катастрофы, особенно с участием огня. В связи с этим март и апрель будут опасны в плане возможности применения ядерного оружия, например, Орешника с ядерной боеголовкой.

Кроме того, участие Чёрной Луны замкнёт эту конфигурацию, рисуя на небе большой крест, а это значит, что восприятие событий может быть искажённым.

Так что крайне опасным периодом в 2025 году будет март и особенно апрель.

С конца июля по середину августа – это худшее время для поездок и путешествий. В этот период однозначно лучше отказаться от поездок на море, поскольку очень вероятны наводнения, цунами и прочее. В эти даты Марс встанет напротив Нептуна и Сатурна, усиливая опасность столкнуться с несправедливостью, разочарованиями и подводными камнями. В это время могут предать, даже самые близкие и родные.

Это также один из аспектов болезней, эпидемий, невозможности действовать так, как вам хочется. В конце лета может появиться новый вирус, а в сентябре-октябре – распространиться по всей планете. Поэтому 2025-й вполне может стать годом очередной пандемии.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Впрочем, напряжение будет немного разбавлено гармоничной конфигурацией, которая позволит справиться со всеми проблемами впоследствии. Поэтому ситуация неоднозначная: вроде бы всё плохо и опасно, но, с другой стороны, может быть, эта пандемия рассосётся.

Декабрь 2025-го тоже обещает быть сложным из-за напряжённого новолуния, которое будет указывать на период эмоциональных перегрузок и встрясок. В декабре сложно будет действовать и принимать решения. Могут дать сбой дела, которые ранее казались вполне устойчивыми. Будет сложно собраться с силами. Могут быть срывы и вспышки заболеваний.

Для чего будет благоприятен 2025 год

Новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности, рутины, ведь знак Девы будет освещён Раху. Понадобится серьёзный подход к поддержанию здоровья, в том числе и психического.

Это благоприятный период для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать диеты.

Также период хорош для благотворительности, развития у себя различных способностей и талантов, в том числе магических и астрологических.

2025 год хорош для развития интеллекта, изучения новых дисциплин, расширения кругозора и открытия новых возможностей для перемещений.

Кроме того, 2025-й будет прекрасен для возвращения к недоделанным делам, связанным с домом, семьёй, особенно во второй половине года, после 10 июня, когда Юпитер войдёт в знак Рака. Также в это время украинцам благоприятно возвращаться домой, на Родину, ведь есть все основания ожидать, что новый год станет годом завершения конфликта, и Украина выстоит, победит. Впрочем, может быть, совсем война не закончится, а случится заморозка, в любом случае, "огнедышащая" часть войны завершится.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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