Гороскоп на 2025-й: Рыб ждет судьбоносный год перемен

Самое важное произойдёт уже в начале года - 12 января, рассказала Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-2025-y-ryb-zhdet-sudbonosnyy-god-peremen-10627517.html Ссылка скопирована

Гороскоп для Рыб на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое важное событие произойдет уже в первой половине января

Какая планета даст Рыбам награду и ответственность в 2025 году

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Рыб и рассказала, что 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

"Это будет очень важный год - год перемен, год исполнения желаний для многих Рыб. Самое важное произойдёт уже в начале года - 12 января", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для Рыб на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача.

По словам Перл, 12 января кармический узел, который связан с затмениями и судьбоносными событиями, войдет в знак Рыбы. Это событие будет иметь значительное влияние на жизнь Рыб в течение следующих полтора года. А именно - откроются новые возможности, вы как будто перейдете в другую реальность. В это время в вашей жизни будут происходить перемены, и важно быть к ним готовыми.

В последний раз такое астрологическое событие происходило примерно 18-19 лет назад, добавила астролог.

Что может произойти в жизни Рыб:

кто-то уйдет из вашей жизни;

многие женятся, выйдут замуж, будут жить вместе - это будет год любви для Рыб;

у кого-то отношения, наоборот, разрушатся;

поменяется отношение к себе - вы начнёте больше себя ценить, измените имидж, займетесь спортом.

14 марта будет лунное затмение. Особенно сильно его влияние почувствуют Рыбы, которые родились с 11 по 17 марта. В этот период вы можете встретить свою любовь, состоится свадьба, начнется деловое партнерство.

29 марта - солнечное затмение в секторе статуса, карьеры, достижений, целей.

"Статус тоже может меняться, потому что вы забеременеете или родится ребёнок, или вы выйдете на пенсию или разведётесь. Возможно откроете свой бизнес. То есть перемены будут связаны с достижениями в карьере", - предположила Перл.

7 сентября произойдет очень важное затмение в знаке Рыбы. Оно может сделать вас популярными. Вы будете в центре внимания. Прояснятся какие-то ситуации, вы получите ответ на вопрос.

Какое влияние на Рыб окажут Нептун и Сатурн в 2025 году

Две медленные планеты Нептун и Сатурн, которые были долго в вашем знаке Нептун, поменяют знак в 2025 году.

Как рассказала астролог, Нептун, находясь в знаке Рыбы, символизирует безусловную любовь и жертвенность. Эта планета может вдохновлять Рыб, особенно если они занимаются творчеством, искусством или музыкой.

При этом Нептун может склонить вас к идеализации, когда Рыбы могут ожидать идеального партнера или сталкиваться с любовными треугольниками. У вас могут начаться отношения на расстоянии, когда люди живут в разных странах или не могут встретиться. С 31 марта по 23 октября 2025 года Нептун выйдет из знака Рыбы и войдет в сектор денег - это поспособствует расширению финансовых возможностей.

Сатурн, находясь в знаке Рыбы, приносит зрелость, а иногда - ограничения. Он может заставить Рыб работать над собой и своими целями, но также может создавать чувство ответственности и ограничения.

Когда Сатурн выйдет из знака Рыбы и войдет в сектор денег с 26 мая 2025 года, это может привести к новым финансовым возможностям и новым обязательствам и большей ответственности.

"Сатурн - это дисциплина, это работа над собой. Когда Сатурн выходит из знака, он всегда даёт какой-то подарочек. Он чем-то награждает. Когда планета войдет в финансовый сектор, вы получите должность, и это будет груз ответственности. Может быть это будет брак и рождение ребёнка", - рассказала Перл.

Сатурн будет находиться в этом секторе в течение трех лет, что может означать значительные изменения в финансовом положении Рыб.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Юпитер и его влияние на Рыб

С 10 июня 2025 года Юпитер войдет в сектор любви Рыб и останется там до 1 июля 2026 года. Это будет прекрасное время для представителей этого знака зодиака, особенно если они свободны. Вас ждут свидания, романтические знакомства, курортные романы, а также множество приятных моментов, таких как романтические ужины, цветы и подарки.

В этот период в вашей жизни могут появиться дети. Например, вы познакомитесь с партнерами, у которых уже есть дети.

Если у кого-то были трудности с беременностью, это время будет особенно удачным для зачатия.

Что Рыбам принесет Уран

Уран - это планета неожиданных изменений. 8 июля 2025 года он войдет в четвертый дом гороскопа, который отвечает за место жительства и семью. Это принесет неожиданные изменения в этих сферах. Возможны переезды, эмиграция, изменения в жилищных условиях или даже временное жилье, связанное с работой.

Уран, как планета новшеств и свободы, может также означать, что Рыбы получат больше свободы в вопросах, касающихся их дома и семьи.

Кроме того, Уран может привести к неожиданным событиям в жизни семьи, таким как появление новых членов или изменения в жизни родителей.

В целом, перемены будут динамичными, позитивными и неожиданными.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Рыб на 2025 год:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред