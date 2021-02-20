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Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой

20 февраля 2021, 12:00

Представителю стихии огонь кто-то пытается подпортить жизнь, отмечается в гороскопе.

Выигрыш светит Ракам и Тельцам
Ракам и Тельцам светит выигрыш / Reuters

Гороскоп на 21 февраля 2021 года и 11-й лунный день – это воскресенье – пообещал знаку Зодиака Дева усиление ауры.

Тельцам и Ракам спрогнозирована возможность что-то выиграть, говорится на supercook.ru.

Астропрогноз предупредил, что кто-то работает над ловушкой, предназначенной для Овнов.

Каким может быть 11-й лунный день в жизни представителей водной стихии

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 года – Рак

Есть высокая вероятность того, что вам удастся что-то выиграть. Пора расставить точки в старых дела, вы можете достичь успеха. Могут пригодиться старые записи.

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

Личные отношения могут стать прохладнее из-за измен, ревности, ссор и обычной усталости. Возможно, до обеда придется сделать много дел. Хорошо, что вы можете понять, что получиться, и быстро ловите рабочую волну.

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 – Скорпион

Для решения рабочих проблем нужно будет потратить максимальное количество сил. Скорее всего, пора подлечиться. Отправьте жизненные проблемы подальше от сердца.

Каким может быть 11-й лунный день в жизни представителей воздушной стихии

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 года – Водолей

У вас будет становиться больше жизненных сил, благодаря этому повысится обаятельность и увеличится количество сексуальной энергии. Позитив, который наклевывался накануне, может воплотиться в жизнь. Будьте предусмотрительны и не бойтесь смелых решений.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Если у вас есть предложения относительно работы – можете донести их к руководству. Вы можете заполучить новую работу или партнеров. Из-за высокой деловой активности у кого-то на вас может появиться зуб.

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 – Весы

Если у вас появились симптомы какой-то болезни – "выключайте" легкомыслие. Во время общения с начальством не забывайте о такте. Из-за высокой активности в деловой сфере с кем-то могут подпортиться отношения.

Каким может быть 11-й лунный день в жизни представителей земной стихии

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 года – Козерог

Постарайтесь запомнить сны – они способны рассказать о будущем. Из-за общения и встреч возможен денежный и карьерный минус.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Ваш кошелек может случайно пополниться – возможен подарок или выигрыш. Разберитесь со старыми делами. В них можно достичь успеха.

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 – Дева

Некоторые люди из вашего окружения могут к вам предвзято относиться. Откажитесь от любых словесных перепалок. После обеда негатива станет меньше. Ваша аура может стать сильнее.

Каким может быть 11-й лунный день в жизни представителей огненной стихии

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 года – Стрелец

Если имеете предложения относительно работы – можете поделиться ими с руководством. Возможно, у вас появятся новые партнеры или вы смените место работы. Из-за того, что вы держите дистанцию, могут ухудшиться отношения с коллегами.

  • Гороскоп на завтра – Лев

В этот день внутренний голос – не лучший советчик, лучше послушать, что говорят близкие. Не стоит искать любовные приключения и пытаться рвануть вверх по карьерной лестнице. Будьте предельно внимательны на всех фронтах.

  • Гороскоп на 21 февраля 2021 – Овен

Если вы запланировали какое-то дело – повремените, для вас пытаются сделать ловушку. Возможны осложнения на личном и рабочем фронтах, причина – случайное обещание, неправильное впечатление от ситуации или неправдивая новость.

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