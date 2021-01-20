Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья

Воздушный знак Зодиака может подорвать здоровье / Reuters

Четверг и 8, 9 лунный день – 21 января – прогнозируется доходным для знака Зодиака Овен. Овнам гороскоп на 21 января 2021 года сулит выигрыш или подарок.

Весы в этот день могут обзавестись полезными связями, а Скорпионам и Ракам грозит крайняя опасность, пишет supercook.ru.

Близнецов предупредили об угрозе подрыва здоровья.

Что ожидается в 8, 9 лунный день в жизни представителей огненной стихии

Гороскоп на 21 января 2021 года – Овен

Можно получить что-то приятное – подарок или выигрыш. Покажите свою большую душу и щедрость. Лучше не есть животную пищу и отказаться от алкоголя.

Гороскоп на завтра – Лев

Покажите, что у вас большая душа, и что вы щедры. Постарайтесь держать ситуацию под контролем.

Гороскоп на 21 января 2021 – Стрелец

Из-за слишком сильного напряжения может ухудшиться состояние здоровья. То, что вы запланировали, может оказаться иллюзией.

Что ожидается в 8, 9 лунный день в жизни представителей земной стихии

Гороскоп на 21 января 2021 года – Дева

Не стоит слишком быстро принимать какие-то решения. Благодаря свежей идее или стратегии возможен деловой позитив.

Гороскоп на завтра – Козерог

Из-за решительности и негибкости возможны непростые ситуации с теми, кто наделен властью. Вам под силу стать духовно независимыми.

Гороскоп на 21 января 2021 – Телец

Можете начать работать на новом месте или изменить семейное положение. Если нужно преодолеть проблемы – выберите новую стратегию или найдите свежие идеи.

Что ожидается в 8, 9 лунный день в жизни представителей воздушной стихии

Гороскоп на 21 января 2021 года – Водолей

Нельзя терять контроль над собой и смелость. В сердце женщин может попасть новый человек.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за очень сильного напряжения может подорваться здоровье. Откажитесь от выстраивания новых планов – займитесь уже начатыми делами.

Гороскоп на 21 января 2021 – Весы

Можно получить полезные связи – найдите время для деловых знакомств. Можно куда-то отправиться, например, на прогулку.

Что ожидается в 8, 9 лунный день в жизни представителей водной стихии

Гороскоп на 21 января 2021 года – Рыбы

Не направляйте свою энергию на ерунду. Будьте сдержаны и откажитесь от конфликтов. Стоит трудиться в коллективе, можно убрать дом или потренировать тело.

Гороскоп на завтра – Рак

Стоит раньше лечь спать и отказаться от визитов. Если вы повредите свое тело – придется долго восстанавливаться.

Гороскоп на 21 января 2021 – Скорпион

Возможны катастрофические ситуации. Лучше всего отказаться от поездок и отказаться от бурных эмоций.