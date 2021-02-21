Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск

Скорпионов могут повысить / УНИАН

Понедельник, 22 февраля и 12 лунный день, может принести двум водным знакам Зодиака – Рак и Скорпион – положительные изменения в карьерной сфере.

Ракам гороскоп на 22 февраля 2021 года спрогнозировал уверенный рост бюджета, а Скорпионам – повышение, пишет supercook.ru.

Еще одному представителю водной стихии – Рыбы – грозят проблемы в общении, связанном с работой. Земному знаку – Дева – астропрогноз запретил рисковать при работе с любыми режущими предметами.

Что сулит астропрогноз представителям огненной стихии

Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Стрелец

Если придется взять в руки что-то острое – проявите осторожность. Из-за искренности и доброжелательности можно напороться на насмешки.

Гороскоп на завтра – Лев

У мужчин возможны проблемы в общении со второй половинкой. Женщины способны избежать проблем благодаря самообладанию и умению трезво оценивать ситуацию.

Гороскоп на 22 февраля 2021 – Овен

Возможно, состояние здоровья станет нерадужным. Вероятно, придется общаться с тем, с кем не хотелось бы. Есть угроза проблем в общении с теми, кто вас окружает.

Что сулит астропрогноз представителям земной стихии

Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Телец

Активно двигаться вперед стоит людям, которые занимаются творчеством. Они могут за короткий срок воплотить в жизнь многое из того, что планировали. Есть шанс по-иному взглянуть на пережитое.

Гороскоп на завтра – Козерог

В сфере здоровья возможна нерадужная ситуация. Руководство или коллеги могут к вам предвзято относиться. Возможно, придется общаться с теми, кто вам не по душе.

Гороскоп на 22 февраля 2021 – Дева

Может быть непросто и на семейном, и на рабочем фронтах. Здоровье может подкачать. Вероятно, придется посвятить время человеку, с которым не хотелось бы общаться.

Что сулит астропрогноз представителям водной стихии

Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Рыбы

Если планировали новые дела – лучше их отложите. Возможны проблемы в деловом общении из-за денежных вопросов. Займитесь старыми делами.

Гороскоп на завтра – Рак

Можете двигаться вперед по служебной лестнице. Вашему бюджету светит устойчивый рост. Можно посвятить время любовной сфере.

Гороскоп на 22 февраля 2021 – Скорпион

Вас могут повысить, но не стоит рассчитывать на очень крупный доход. Кошелек может немного "потолстеть". Старые проблемы могут разрешиться неожиданным путем.

Что сулит астропрогноз представителям воздушной стихии

Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Водолей

Возможны неприятности на семейном фронте – ожидайте неожиданной новости. Не бросайтесь негативном, если вас подвергли рациональной критике. Постарайтесь не быть слишком самоуверенными.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если будете работать с острыми предметами – проявляйте осторожность. У вас будет немного меньше жизненных сил, чем обычно, поэтому стоит тщательнее следить за своей работой. В любовной сфере грозят разочарования.

Гороскоп на 22 февраля 2021 – Весы

У вас стало серьезно меньше жизненных сил, однако не стоит сбрасывать на кого-то свои проблемы. Вас может охватить негатив, постарайтесь большую часть внимания отдать близким, которым нужна поддержка.