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Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск

21 февраля 2021, 10:31

Представителям земного знака Зодиака нельзя рисковать при работе с режущими предметами, отмечается в гороскопе.

Повышение светит Скорпионам
Скорпионов могут повысить / УНИАН

Понедельник, 22 февраля и 12 лунный день, может принести двум водным знакам Зодиака – Рак и Скорпион – положительные изменения в карьерной сфере.

Ракам гороскоп на 22 февраля 2021 года спрогнозировал уверенный рост бюджета, а Скорпионам – повышение, пишет supercook.ru.

Еще одному представителю водной стихии – Рыбы – грозят проблемы в общении, связанном с работой. Земному знаку – Дева – астропрогноз запретил рисковать при работе с любыми режущими предметами.

Что сулит астропрогноз представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Стрелец

Если придется взять в руки что-то острое – проявите осторожность. Из-за искренности и доброжелательности можно напороться на насмешки.

  • Гороскоп на завтра – Лев

У мужчин возможны проблемы в общении со второй половинкой. Женщины способны избежать проблем благодаря самообладанию и умению трезво оценивать ситуацию.

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 – Овен

Возможно, состояние здоровья станет нерадужным. Вероятно, придется общаться с тем, с кем не хотелось бы. Есть угроза проблем в общении с теми, кто вас окружает.

Что сулит астропрогноз представителям земной стихии

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Телец

Активно двигаться вперед стоит людям, которые занимаются творчеством. Они могут за короткий срок воплотить в жизнь многое из того, что планировали. Есть шанс по-иному взглянуть на пережитое.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

В сфере здоровья возможна нерадужная ситуация. Руководство или коллеги могут к вам предвзято относиться. Возможно, придется общаться с теми, кто вам не по душе.

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 – Дева

Может быть непросто и на семейном, и на рабочем фронтах. Здоровье может подкачать. Вероятно, придется посвятить время человеку, с которым не хотелось бы общаться.

Что сулит астропрогноз представителям водной стихии

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Рыбы

Если планировали новые дела – лучше их отложите. Возможны проблемы в деловом общении из-за денежных вопросов. Займитесь старыми делами.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Можете двигаться вперед по служебной лестнице. Вашему бюджету светит устойчивый рост. Можно посвятить время любовной сфере.

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 – Скорпион

Вас могут повысить, но не стоит рассчитывать на очень крупный доход. Кошелек может немного "потолстеть". Старые проблемы могут разрешиться неожиданным путем.

Что сулит астропрогноз представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 года – Водолей

Возможны неприятности на семейном фронте – ожидайте неожиданной новости. Не бросайтесь негативном, если вас подвергли рациональной критике. Постарайтесь не быть слишком самоуверенными.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Если будете работать с острыми предметами – проявляйте осторожность. У вас будет немного меньше жизненных сил, чем обычно, поэтому стоит тщательнее следить за своей работой. В любовной сфере грозят разочарования.

  • Гороскоп на 22 февраля 2021 – Весы

У вас стало серьезно меньше жизненных сил, однако не стоит сбрасывать на кого-то свои проблемы. Вас может охватить негатив, постарайтесь большую часть внимания отдать близким, которым нужна поддержка.

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