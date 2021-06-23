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Гороскоп на 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи

23 июня 2021, 08:37

Начинаниям одного из воздушных знаков грозит провал, отмечается в астропрогнозе.

Резкие изменения в личной жизни спрогнозированы Козерогам
Козерогам спрогнозированы резкие изменения в личной жизни / flickr.com/[email protected]

Среда, 23 июня и 13-14 лунный день, может принести в жизнь одного знака Зодиака резкие любовные перемены. Личные "перевороты" гороскоп на 23 июня 2021 года насулил Козерогам.

Овнов и Львов в этот день могут посетить идеи, которые способны помочь найти новые источники прибыли, пишет supercook.ru.

Близнецам звезды посоветовали в этот день не браться за что-то новое, поскольку начинаниям грозит провал.

Что прогнозируется земным знакам – это Тельцы (21.04 – 20.05), Девы (23.08 – 22.09), Козероги (22.12 – 20.01)

Любовный гороскоп на cегодня: Телец

Половая энергия может трансформироваться. Позитив на любовном фронте светит Женщинам – они могут встретить человека, с которым возможен роман.

Общий астропрогноз для Тельцов

Возможно, придется отстаивать свои принципы. Можно двигаться к цели, которую вы перед собой поставили. Запасы ваших сил могут серьезно пополниться. Не бойтесь непростых ситуаций – вы сможете со всем разобраться и даже получить выгоду. Беритесь за дела, у вас все будет получаться.

Послеобеденное время может быть самым благоприятным.

Гороскоп на 23 июня 2021 года – Козерог

В личной жизни что-то может неожиданно измениться. Будьте готовы к тому, что день будет наполнен событиями, которые вас заинтересуют. Вы можете стать более обаятельными. У вас появится больше шарма.

Если хотите стать более уверенными в себе и получить радость – посвятите время любви, а также интимным контактам. Стоит сделать так, чтобы вашего партнера тоже интересовали ваши увлечения.

Гороскоп на 23 июня 2021 – Дева

Ваша личность может очень хорошо раскрыться. Вы можете захотеть участвовать в разных словесных "баталиях", например, в спорах и дебатах. Ваше остроумие может быть на высоте. Сильные чувства могут положительно влиять на ваше настроение. Отношения с близкими могут стать более ровными. Вы можете быть довольны друг другом.Читайте также"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов

Что прогнозируется воздушным знакам – это Весы (24.09 – 23.10), Близнецы (21.05 – 23.06) и Водолеи (21.01 – 18.02)

Гороскоп на cегодня для Близнецов

Не рассчитывайте на то, что надежды воплотятся в жизнь. Вероятно, то, что вы начнете в среду, постигнет провал. Не стоит начинать что-то новое. День не подходит для создания планов. Вы можете сорваться в нервном плане.

Если вы возьметесь за какое-то дело – готовьтесь к тому, что потратите много усилий и не получите того, чего хотели. В вечернее время готовьтесь окунуться в бытовые и семейные проблемы.

Гороскоп на 23 июня 2021 года – Водолей

Среда может быть наполнена негативом. Надежды могут быть напрасными, вас могут обольстить. Утро может начаться с конфликтных ситуаций и недоразумений. Готовьтесь к тому, что судьба будет испытывать вас на стойкость.

Во время общения нужно быть осмотрительными и сдержанными. От того, насколько вы будете сдержаны и рассудительны, зависит успех всех новых дел.

Гороскоп на 23 июня 2021 – Весы

Можете поискать новый источник дохода. День подходит для общения. Ждите заметного укрепления авторитета. Можно не боятся серьезных проблем. Человек, который втайне не желает вам добра, может попытаться насолить вам, однако сам попадет в неприятное положение.

Можно взглянуть на тот путь, который вы уже прошли, и дать ему оценку. Вы можете поссориться с человеком, которого близко подпустили к себе.

Что прогнозируется огненным знакам – это Львы (23.07 – 22.08), Овны (21.03 – 20.04) и Стрельцы (23.11 – 21.12)

Гороскоп на cегодня для Стрельцов

Готовьтесь к неприятностям, связанным со сферой здоровья. Вы можете срываться в эмоциональном плане, настроение может бросаться из стороны в сторону, возможно душевное беспокойство. Все это может негативно повлиять на отношения с партнером. Благодаря откровенному разговору в отношения могут вернуться мир и согласие.

Гороскоп на 23 июня 2021 – Лев

Благодаря деловитости и ответственности можете рассчитывать на одобрение и похвалу со стороны начальства. Благодаря новым идеям кошелек может стать более полным. Ждите эмоционального взлета. Эмоции могут положительно повлиять на любовный фронт и на сферу здоровья. Отношения с тем, кто вам близок, могут улучшиться. Вы будете довольны друг другом.

Гороскоп на 23 июня 2021 года – Овен

В среду ваша личность может раскрыться в наиболее полном объеме. Вас могут посетить новые идеи, которые помогут сделать кошелек более полным. Готовьтесь к эмоциональному взлету. Благодаря эмоциям ваше физическое состояние может улучшиться.

Что прогнозируется водным знакам – это Раки (22.06 – 22.07), Скорпионы (24.10 – 22.11) и Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на cегодня – Скорпион

Готовьтесь к тому, что вы станете менее активны. Уровень ваших жизненных сил упадет. В утреннее время возможны проблемы со здоровьем – может "оживиться" хроническая болезнь, грозит нешуточная слабость. Вы можете тревожиться без явной причины.

Возможно, враги живут только в мире, который вы сами придумали. В послеобеденное время постарайтесь оздоровиться и в физическом, и в духовном планах. Вечером стоит прогуляться.

Гороскоп на 23 июня 2021 – Рыбы

Ваше самочувствие и настроение могут резко меняться. Не стоит планировать общение, связанное с деловой сферой. Лучше не работать с документацией. На протяжении первой половины дня возможна почти беспричинная меланхолия.

Читайте такжеВспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021Вы можете быть замкнуты и раздражительны. Внутреннее напряжение может нарастать. Возможно, вам необходима разрядка. Вам могут помочь массаж и физические нагрузки.

Гороскоп на 23 июня 2021 года – Рак

Серьезные испытания не ожидаются. Возможно, судьба захочет проверить, являетесь ли вы зрелым человеком. Не рассчитывайте на то, что работать можно "на расслабоне" – нужно будет сосредоточить силы. Будьте готовы к тому, что дома потрібно будет проявить заботу и участие.

Что всем зодиакальным представителям спрогнозировала астролог Юлия Погорельченко

Эксперт поделилась с Главредом, что происходит разворот Меркурия в директное (прямое) положение. По ее словам, через несколько дней можно будет начинать новые проекты.

"…Сегодня будет также много работы, придут важные события, которые покажут, правильный ли ваш путь. Дисциплина и организованность помогут продуктивно провести день…", – добавила собеседница.

Астролог посоветовала утром составить план действий и следовать ему. Погорельченко отметила, что вечером желания могут не соответствовать возможностям.

"…Гармоничный аспект Солнца и Юпитера прибавил оптимизма, удачных моментов, помощи, подарков", – поделилась эксперт.

Напомним, период ретроградного Меркурия начался 30 мая. Юлия Погорельченко прогнозировала, что этот период продлится до 23 июня.

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Что такое ретроградность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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