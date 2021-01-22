Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков

Скорпионам светит творческий триумф / Reuters

Гороскоп на 23 января 2021 года – это суббота и 13-й лунный день – сулит знаку Зодиака Скорпион творческий триумф.

Девам спрогнозирован позитив в деловой сфере – у них может появиться влиятельная "крыша", сообщает supercook.ru.

Стрельцов предупредили о возможных проблемах из-за злых языков.

К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям огненной стихии

Гороскоп на 23 января 2021 года – Овен

Расходы могут превысить доходы из-за того, что желания не совпадают с возможностями. Благодаря семейному теплу можно рассчитывать на успешное ведение дел.

Гороскоп на завтра – Лев

Судьба наделила вас много чем, поэтому вы обязаны делать дары. Придется поднапрячься – у вас на плечах окажется ответственность за денежное положение.

Гороскоп на 23 января 2021 – Стрелец

До обеда лучше не заниматься делами, связанными с деньгами, – можно оказаться в минусе. Возможны позитивные подвижки в карьерной сфере. После обеда возможны трудности из-за злых языков.

К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям водной стихии

Гороскоп на 23 января 2021 года – Рыбы

Не беритесь за очень тяжелые дела – не перенапрягайте тело. Берегите себя. Понадобится собранность. Противопоказана суета. Копите энергию.

Гороскоп на завтра – Рак

Не копайтесь в конфликтных ситуациях. Возможно, придется с кем-то оживить контакты.

Гороскоп на 23 января 2021 – Скорпион

Творческие люди могут реализовать себя, возможно создание чего-то выдающегося. Вы можете быть окружены теплом.

К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 23 января 2021 года – Водолей

Возможны неудачные поездки, переговоры или встречи. Дома могут навалиться хлопоты, возможны конфликты.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не лучший день для работы в коллективе. Не стоит решать вопросы, связанные с финансами, – возможно "похудение" кошелька.

Гороскоп на 23 января 2021 – Весы

Постарайтесь не переоценивать себя. Не стоит рассчитывать на то, что противоречивые шаги помогут справиться со всеми проблемами.

К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям земной стихии

Гороскоп на 23 января 2021 года – Дева

Можно познакомиться с нужными людьми. Вам могут сделать интересное предложение – не спешите говорить "да", стоит посоветоваться с опытными людьми.

Гороскоп на завтра – Козерог

Женщинам под силу "захватить" того, кто им понравился, но отношения могут не стать продолжительными из-за капризов и требовательности. Мужчинам посоветовали не прятать чувства и не игнорировать полноценный отдых.

Гороскоп на 23 января 2021 – Телец

Нельзя переедать и слишком много пить спиртного. Нужно уделять много внимания здоровью – следите не только за своим самочувствием, но и за состоянием близких.