Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков

Представители земной стихии могут обзавестись влиятельной "крышей".
Гороскоп на 23 января 2021 года – это суббота и 13-й лунный день – сулит знаку Зодиака Скорпион творческий триумф.
Девам спрогнозирован позитив в деловой сфере – у них может появиться влиятельная "крыша", сообщает supercook.ru.
Стрельцов предупредили о возможных проблемах из-за злых языков.
К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям огненной стихии
- Гороскоп на 23 января 2021 года – Овен
Расходы могут превысить доходы из-за того, что желания не совпадают с возможностями. Благодаря семейному теплу можно рассчитывать на успешное ведение дел.
- Гороскоп на завтра – Лев
Судьба наделила вас много чем, поэтому вы обязаны делать дары. Придется поднапрячься – у вас на плечах окажется ответственность за денежное положение.
- Гороскоп на 23 января 2021 – Стрелец
До обеда лучше не заниматься делами, связанными с деньгами, – можно оказаться в минусе. Возможны позитивные подвижки в карьерной сфере. После обеда возможны трудности из-за злых языков.
К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям водной стихии
- Гороскоп на 23 января 2021 года – Рыбы
Не беритесь за очень тяжелые дела – не перенапрягайте тело. Берегите себя. Понадобится собранность. Противопоказана суета. Копите энергию.
- Гороскоп на завтра – Рак
Не копайтесь в конфликтных ситуациях. Возможно, придется с кем-то оживить контакты.
- Гороскоп на 23 января 2021 – Скорпион
Творческие люди могут реализовать себя, возможно создание чего-то выдающегося. Вы можете быть окружены теплом.
К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 23 января 2021 года – Водолей
Возможны неудачные поездки, переговоры или встречи. Дома могут навалиться хлопоты, возможны конфликты.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не лучший день для работы в коллективе. Не стоит решать вопросы, связанные с финансами, – возможно "похудение" кошелька.
- Гороскоп на 23 января 2021 – Весы
Постарайтесь не переоценивать себя. Не стоит рассчитывать на то, что противоречивые шаги помогут справиться со всеми проблемами.
К какому 13-му лунному дню посоветовали готовиться представителям земной стихии
- Гороскоп на 23 января 2021 года – Дева
Можно познакомиться с нужными людьми. Вам могут сделать интересное предложение – не спешите говорить "да", стоит посоветоваться с опытными людьми.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Женщинам под силу "захватить" того, кто им понравился, но отношения могут не стать продолжительными из-за капризов и требовательности. Мужчинам посоветовали не прятать чувства и не игнорировать полноценный отдых.
- Гороскоп на 23 января 2021 – Телец
Нельзя переедать и слишком много пить спиртного. Нужно уделять много внимания здоровью – следите не только за своим самочувствием, но и за состоянием близких.