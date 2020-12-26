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Гороскоп на 27 декабря для всех: встреча с будущим мужем и оживление таланта

26 декабря 2020, 01:37

Одному знаку Зодиака грозит резкое "похудение" кошелька.

Представительницы земного знака Зодиака могут встретить человека, который станет их мужем – Гороскоп на завтра 27 декабря 2020 года для всех
Представительницы земного знака Зодиака могут встретить человека, с которым создадут семью / Reuters

В 13-14 лунный день – это воскресенье, 27 декабря, приятности светят знакам Зодиака Козерог и Рыбы. Рыбам гороскоп на 27 декабря 2020 года прогнозирует оживление таланта, а женщинам-Козерогам возможную встречу с будущим супругом.

"Темный день" грозит Скорпионам, Весам, Овнам и Стрельцам, говорится в астропрогнозе, который опубликовал supercook.ru.

Скорпионов предупредили об угрозе несчастного случая, Весов – о резком "похудении" кошелька, Овнов – о серьезных проблемах, а Стрельцов – о деловом спаде.

Чего ожидать и опасаться в 13-14 лунный день огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 года – Стрелец

Остерегайтесь сарказма и не выходите на грань болтливости – лучше поменьше общаться. Возможно, вы не сможете воплотить в жизнь рабочие планы.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Возможно, удивит какая-то новость. Стоит быть в состоянии "боевой готовности" – могут возникнуть нешуточные проблемы.

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 – Лев

Из-за ложного совета или негативного влияния можно потерять деньги или допустить ошибки. Берегите себя – можно травмироваться. Для денежного триумфа нужно много усилий и времени.

Чего ожидать и опасаться в 13-14 лунный день водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 года – Рыбы

Представители творческих профессий – режиссеры, писатели и редакторы – могут проявить свой талант. Придется разбираться с семейными проблемами – готовьтесь к расходам.

  • Гороскоп на завтра – Рак

В центре внимания окажутся семейные проблемы, возможны серьезные расходы. Если хотите улучшить взаимопонимание с родными – отдохните вместе.

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 – Скорпион

Не стоит тратить время любовные авантюры, они могут иметь "темные" последствия. Неожиданные расходы могут ударить по кошельку.

Чего ожидать и опасаться в 13-14 лунный день воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 года – Весы

Из-за неожиданных расходов кошелек может резко "похудеть". Возможны кражи, обманы, отравления и травмы.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Если не хотите создать новые неприятности – поменьше общайтесь. Женщинам посоветовали воздержаться от любовных авантюр.

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 – Водолей

Отношения с родными могут улучшиться. Готовьтесь – работы может быть больше, чем обычно.

Чего ожидать и опасаться в 13-14 лунный день земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 года – Дева

Не противопоказан старт новых дел, однако не стоит очень много работать, – переутомление может ударить по здоровью. Берегитесь – возможны травмы.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете стать зависимыми от людей, с которыми будете общаться. Не теряйте оптимизм и уверенность. Преданность и любовь близких – ваш "щит".

  • Гороскоп на 27 декабря 2020 – Козерог

Женщины могут встретить человека, с которым в будущем создадут семью. Мужчинам грозят травмы и депрессия – противопоказано переутомление.

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