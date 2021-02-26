Гороскоп на 27 февраля для всех: день любви, тайный сон и любовная лапша

"Львиц" предупредили об угрозе любовной лапши / Reuters

Знаку зодиака Скорпион гороскоп на 27 февраля 2021 года и 17-й лунный день – будет суббота, спрогнозировал день любви – можно посвятить время любовной сфере.

Львам-женщинам грозит любовная лапша, сообщает supercook.ru.

Стрельцам астропрогноз посоветовал с опаской относиться к снам и никому не рассказывать, что они в них видели.

Чего ожидать и опасаться представителям стихии вода в 17-й лунный день

Гороскоп на 27 февраля 2021 года – Рак

Готовьтесь исполнять просьбы. Постарайтесь никому не нанести оскорбление. Вас могут атаковать заботы и суета. Возможно, отдохнуть не получится.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Организм может начать сбоить – могут начаться серьезные проблемы, в которые стоит посвятить профи. Возможно, на людей, которые недавно вклинились в ваш круг, нельзя положиться.

Гороскоп на 27 февраля 2021 – Скорпион

Вы можете что-то выиграть. Посвятите время делам, которые уже начаты, – есть шанс на успех. Не время для решения новых проблем.

Чего ожидать и опасаться представителям стихии воздух в 17-й лунный день

Гороскоп на 27 февраля 2021 года – Весы

Благодаря новым идеям вы можете преобразиться, не спешите раскрывать планы. Не лучший день для знакомства с новыми людьми. Новый человек в окружении может "наградить" свежими проблемами.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если хотите улучшить настроение – встретьтесь с тем, кого любите. Продвижению вперед в разных сферах могут мешать клевета и ложь. Разберитесь, на что именно вы способны.

Гороскоп на 27 февраля 2021 – Водолей

В дообеденное время вы можете разочароваться или огорчиться. Могут раздражать советы старших родственников. После обеда возможен переломный момент.

Чего ожидать и опасаться представителям стихии земля в 17-й лунный день

Гороскоп на 27 февраля 2021 года – Дева

Постарайтесь не поддаваться какому-либо влиянию. Не стоит общаться с теми, кто вам неприятен. Откажитесь от пополнения круга знакомых.

Гороскоп на завтра – Козерог

Возможно, вы столкнетесь с искушениями и соблазнами, с которыми придется активно бороться. Ожидается событие, которое может оказать очень большое влияние на сферу здоровья или карьеры.

Гороскоп на 27 февраля 2021 – Телец

Ожидается атака забот и суеты. Возможно, до обеда у вас не будет времени на передышку. Вечером вы сможете приятно провести время с теми, кто вам близок.

Чего ожидать и опасаться представителям стихии огонь в 17-й лунный день

Гороскоп на 27 февраля 2021 года – Стрелец

Никому не рассказывайте то, что увидели во сне. Вы можете подпортить какое-то мероприятие – необычный поступок может быть не к месту. Благодаря энтузиазму, ответственности и активности кошелек может стать толще.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщинам грозит обман в личных отношениях или измена. Мужчинам грозят проблемные любовные отношения – возможны разочарования и проблемы.

Гороскоп на 27 февраля 2021 – Овен

Крах личных воздушных замков может негативно отразиться на деловом общении. Постарайтесь не участвовать в разборках с близкими. Эмоции могут зашкаливать и негативно сказаться на самочувствии.