Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки

Земной знак Зодиака предупредили об угрозе клеветы и агрессии.
Гороскоп на пятницу, 27 ноября (13-14 лунный день), сулит знаку Зодиака Овен урожайные сделки, а Скорпионам – серьезное предложение от любимого человека.
Рыб предупредили о возможных ударах рока, говорится в астропрогнозе, который опубликован на supercook.ru.
В гороскопе также отмечается, что Козерогам грозят агрессия и клевета.
Что на 13-14 лунный день сулят представителям огненной стихии
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Стрелец
Если вы захотите перемен и что-то будете для этого делать – можете познакомиться с интересной личностью. Не время для подвигов – возможны проблемы. Нужно уметь расслабляться.
- Гороскоп на завтра – Лев
День не подходит для коммерции. Можно активно отдыхать, тренировать тело, отправиться в поездку или на водные процедуры.
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Овен
Бюджетникам светит приятность в карьерной сфере. Можно провернуть сделки, и они скоро принесут плоды, на которые вы рассчитывали.
Что на 13-14 лунный день сулят представителям водной стихии
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Рак
Из-за новых планов придется активничать – строить новые отношения, искать знакомства. Готовьтесь к тому, что путешествия могут серьезно опустошить кошелек.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Готовьтесь к тому, что любимый человек может предложить что-то серьезное. Вам под силу преодолеть трудности, есть шанс ощутимо пополнить кошелек.
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Рыбы
Грозят разные злоключения. Возможен пик нервозности. Постарайтесь побыть дома, не конфликтовать с близкими и сделать все, чтобы не оживились старые болезни.
Что на 13-14 лунный день сулят представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Весы
Возможно расширение круга знакомых. Что-то может измениться. Есть угроза возникновения зависимости.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не уходите с головой в свои дела, иначе – может вспыхнуть конфликт. Чтобы достичь мира – "включите" дипломатичность.
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Водолей
Нельзя тратить время на мелочи и отступать – постарайтесь ничего не упустить, иначе – наверстывать будет очень тяжело. Держите инициативу в своих руках.
Что на 13-14 лунный день сулят представителям земной стихии
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Дева
День подходит для продолжения рода. Если появится возможность куда-то вырваться – воспользуйтесь ею.
- Гороскоп на завтра – Телец
Если хотите куда-то поехать или встретиться с друзьями, – помните, что понадобится серьезная сумма. Свежие планы потребуют активности и новых знакомств.
- Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Козерог
Лучше отказаться от расширения круга знакомых. Не подпускайте к себе людей, в которых вы не уверены. Есть угроза агрессии, вас могут оклеветать.