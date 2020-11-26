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Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки

26 ноября 2020, 02:13

Земной знак Зодиака предупредили об угрозе клеветы и агрессии.

Урожайные сделки астропрогноз сулит Овнам – Гороскоп на завтра 27 ноября 2020 года для всех
Овнам астропрогноз сулит урожайные сделки / Reuters

Гороскоп на пятницу, 27 ноября (13-14 лунный день), сулит знаку Зодиака Овен урожайные сделки, а Скорпионам – серьезное предложение от любимого человека.

Рыб предупредили о возможных ударах рока, говорится в астропрогнозе, который опубликован на supercook.ru.

В гороскопе также отмечается, что Козерогам грозят агрессия и клевета.

Что на 13-14 лунный день сулят представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Стрелец

Если вы захотите перемен и что-то будете для этого делать – можете познакомиться с интересной личностью. Не время для подвигов – возможны проблемы. Нужно уметь расслабляться.

  • Гороскоп на завтра – Лев

День не подходит для коммерции. Можно активно отдыхать, тренировать тело, отправиться в поездку или на водные процедуры.

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Овен

Бюджетникам светит приятность в карьерной сфере. Можно провернуть сделки, и они скоро принесут плоды, на которые вы рассчитывали.

Что на 13-14 лунный день сулят представителям водной стихии

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Рак

Из-за новых планов придется активничать – строить новые отношения, искать знакомства. Готовьтесь к тому, что путешествия могут серьезно опустошить кошелек.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Готовьтесь к тому, что любимый человек может предложить что-то серьезное. Вам под силу преодолеть трудности, есть шанс ощутимо пополнить кошелек.

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Рыбы

Грозят разные злоключения. Возможен пик нервозности. Постарайтесь побыть дома, не конфликтовать с близкими и сделать все, чтобы не оживились старые болезни.

Что на 13-14 лунный день сулят представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Весы

Возможно расширение круга знакомых. Что-то может измениться. Есть угроза возникновения зависимости.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не уходите с головой в свои дела, иначе – может вспыхнуть конфликт. Чтобы достичь мира – "включите" дипломатичность.

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Водолей

Нельзя тратить время на мелочи и отступать – постарайтесь ничего не упустить, иначе – наверстывать будет очень тяжело. Держите инициативу в своих руках.

Что на 13-14 лунный день сулят представителям земной стихии

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Дева

День подходит для продолжения рода. Если появится возможность куда-то вырваться – воспользуйтесь ею.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Если хотите куда-то поехать или встретиться с друзьями, – помните, что понадобится серьезная сумма. Свежие планы потребуют активности и новых знакомств.

  • Гороскоп на 27 ноября 2020 года – Козерог

Лучше отказаться от расширения круга знакомых. Не подпускайте к себе людей, в которых вы не уверены. Есть угроза агрессии, вас могут оклеветать.

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