Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение

Львов предупредили об угрозе горестного расставания / Reuters

Знаку Зодиака Лев среда, 27 января и 14, 15-й лунный день, может принести пламенную влюбленность или горестное расставание, а Овнам – повышение.

Девам грозит спуск по карьерной лестнице, а Ракам – пакости недоброжелателей, говорится на supercook.ru.

Овнам в этот день светит не только позитив – прогнозируется денежная угроза.

Что в 14, 15-й лунный день ожидать представителям стихии вода

Гороскоп на 27 января 2021 года – Рыбы

Можно спустить деньги, грозят конфликты. Друзья и близкие способны выручить. Постарайтесь больше времени отдавать отдыху.

Гороскоп на завтра – Рак

Не время для изменения поста. На работе противопоказаны невзвешенные решения. Постарайтесь окружить себя людьми, которые вам близки по духу.

Гороскоп на 27 января 2021 – Скорпион

Агрессией и злобой вы можете нанести вред себе. Можно тайно разузнать, какие интриги плетут против вас.

Что в 14, 15-й лунный день ожидать представителям стихии земля

Гороскоп на 27 января 2021 года – Телец

Предусмотрительность и осторожность не стоит "выключать". Грандиозные дела лучше отложить.

Гороскоп на завтра – Козерог

Нельзя пить много алкоголя и стоит с опаской относиться к огню. Могут возникнуть очень непростые ситуации. Язык может помочь.

Гороскоп на 27 января 2021 – Дева

Не открывайте душу тем, кто вам не близок. Не лучший день для работы в коллективе – возможен денежный минус.

Что в 14, 15-й лунный день ожидать представителям стихии воздух

Гороскоп на 27 января 2021 года – Водолей

Если планировали куда-то отправиться – самое время все отменить. Лучше провести день дома и как следует отдохнуть.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Пока забудьте о бытовых проблемах – отложите наведение порядка, ремонт и посадку растений. Одарите вниманием членов своей семьи.

Гороскоп на 27 января 2021 – Весы

Будьте готовы к тому, что близким понадобится ваша помощь. Отложите решение бытовых проблем.

Что в 14, 15-й лунный день ожидать представителям стихии огонь

Гороскоп на 27 января 2021 года – Овен

До обеда не стоит куда-либо вкладывать деньги. После обеда возможен карьерный позитив. Возможно, появится причина, по которой что-то изменится на дружеском фронте.

Гороскоп на завтра – Лев

В любовной сфере возможен позитивный или негативный переворот. Не стоит все принимать слишком близко к сердцу.

Гороскоп на 27 января 2021 – Стрелец

Побудьте дома. Может прилететь очень плохая новость, и эмоции из-за этого зашкалят. Не переедайте и не пейте много алкоголя.