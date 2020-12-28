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Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей"

28 декабря 2020, 00:55

Два знака Зодиака предупреждены об угрозе "потемнения" авторитета.

Ловушки доброжелателей грозят Козерогам – Гороскоп на завтра, гороскоп на 29 декабря 2020 года
Козерогам грозят ловушки тех, кто не желает им добра / Reuters

Накануне полнолуния – во вторник, 29 декабря (15-16 лунный день), знаку Зодиака Стрелец грозит прокольный риск, а в жизни Козерогов возможны ловушки "доброжелателей".

Гороскоп на 29 декабря 2020 года предупредил Стрельцов и Близнецов об угрозе "потемнения" авторитета, пишет supercook.ru.

Самый позитивный астропрогноз составлен для Львов – им сулят прибыльные покупки или контракты.

Что накануне полнолуния светит представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Стрелец

Серьезный рабочий прокол может ударить по авторитету. Готовьтесь к активной борьбе, возможно, придется защищать себя или свои принципы. Кошелек может "похудеть" из-за рискованных дел.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Важные дела лучше решить до обеда – можно подписывать соглашения и делать крупные покупки. Во второй половине дня есть угроза стрессов и проколов.

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 – Лев

До обеда можно заниматься важными делами. После обеда обстановка может резко поменяться.

Что накануне полнолуния светит представителям земной стихии

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Козерог

Возможно, "доброжелатели" расставили ловушки – вас может спасти здравый смысл. На личном фронте могут нарисоваться проблемы.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможны проколы в деловой сфере и склоки с руководством или коллегами. Не теряйте решительность.

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 – Дева

Будьте готовы и к рабочим, и к домашним проблемам. Посмотрите со стороны на то, что было сделано.

Что накануне полнолуния светит представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Близнецы

Из-за серьезного прокола или активности тех, кто не желает вам добра, авторитет на работе может "потемнеть". Возможно, придется "показывать зубы".

  • Гороскоп на завтра – Весы

Можно решиться на серьезные шаги в личной жизни, в частности на создание семьи или пополнение рода. День подходит для подписания сделок. Стоит решать проблемы.

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 – Водолей

Не теряйте момент – можно удачно провести встречи. Не бойтесь браться за дела, в которых вы не профи.

Что накануне полнолуния светит представителям водной стихии

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Рыбы

Возможно, придется противостоять общественному мнению. Не теряйте себя. Вскоре придется потратиться, поэтому "включите" экономность.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Если есть проблемы – решайте их в этот день. Может резко вспыхнуть конфликт – вам светит победа. Не "выключайте" бдительность.

  • Гороскоп на 29 декабря 2020 – Скорпион

Покажите свои лучшие стороны. Есть угроза провокаций – не ведитесь на них.

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