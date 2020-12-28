Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей"

Два знака Зодиака предупреждены об угрозе "потемнения" авторитета.
Накануне полнолуния – во вторник, 29 декабря (15-16 лунный день), знаку Зодиака Стрелец грозит прокольный риск, а в жизни Козерогов возможны ловушки "доброжелателей".
Гороскоп на 29 декабря 2020 года предупредил Стрельцов и Близнецов об угрозе "потемнения" авторитета, пишет supercook.ru.
Самый позитивный астропрогноз составлен для Львов – им сулят прибыльные покупки или контракты.
Что накануне полнолуния светит представителям огненной стихии
- Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Стрелец
Серьезный рабочий прокол может ударить по авторитету. Готовьтесь к активной борьбе, возможно, придется защищать себя или свои принципы. Кошелек может "похудеть" из-за рискованных дел.
- Гороскоп на завтра – Овен
Важные дела лучше решить до обеда – можно подписывать соглашения и делать крупные покупки. Во второй половине дня есть угроза стрессов и проколов.
- Гороскоп на 29 декабря 2020 – Лев
До обеда можно заниматься важными делами. После обеда обстановка может резко поменяться.
Что накануне полнолуния светит представителям земной стихии
- Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Козерог
Возможно, "доброжелатели" расставили ловушки – вас может спасти здравый смысл. На личном фронте могут нарисоваться проблемы.
- Гороскоп на завтра – Телец
Возможны проколы в деловой сфере и склоки с руководством или коллегами. Не теряйте решительность.
- Гороскоп на 29 декабря 2020 – Дева
Будьте готовы и к рабочим, и к домашним проблемам. Посмотрите со стороны на то, что было сделано.
Что накануне полнолуния светит представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Близнецы
Из-за серьезного прокола или активности тех, кто не желает вам добра, авторитет на работе может "потемнеть". Возможно, придется "показывать зубы".
- Гороскоп на завтра – Весы
Можно решиться на серьезные шаги в личной жизни, в частности на создание семьи или пополнение рода. День подходит для подписания сделок. Стоит решать проблемы.
- Гороскоп на 29 декабря 2020 – Водолей
Не теряйте момент – можно удачно провести встречи. Не бойтесь браться за дела, в которых вы не профи.
Что накануне полнолуния светит представителям водной стихии
- Гороскоп на 29 декабря 2020 года – Рыбы
Возможно, придется противостоять общественному мнению. Не теряйте себя. Вскоре придется потратиться, поэтому "включите" экономность.
- Гороскоп на завтра – Рак
Если есть проблемы – решайте их в этот день. Может резко вспыхнуть конфликт – вам светит победа. Не "выключайте" бдительность.
- Гороскоп на 29 декабря 2020 – Скорпион
Покажите свои лучшие стороны. Есть угроза провокаций – не ведитесь на них.