УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок

2 марта 2021, 14:21

Счастливчиками среды будут два представителя стихии огонь, отмечается в гороскопе.

Покровительство звезд сулят Овнам
Овнам спрогнозировано покровительство звезд / Reuters

Огненным знакам Зодиака Овен и Лев гороскоп на 3 марта 2021 года – это среда и 20-й лунный день – спрогнозировал очень позитивные события.

Овнам светит звездное покровительство, а Львам – выигрыш или подарок, сообщает supercook.ru.

С самым серьезным негативом в этот день могут столкнуться Скорпионы – их предупредили о множестве аварийных ситуаций и плачевных приключениях.

Советы и запреты для воздушных знаков Зодиака на 20-й лунный день

  • Гороскоп на 3 марта 2021 года – Водолей

Монотонность вас утомила, пора сменить картинку. Из-за уменьшения количества сил что-то в жизни может пойти наперекосяк – пора отдохнуть. Вряд ли то, о чем вы мечтали, сейчас воплотиться в жизнь.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Лучше всего заняться своими делами, например, укрепить здоровье. День не подходит для серьезной активности в рабочей сфере. Жизненных сил будет мало. Полагайтесь только на себя и идите на компромиссы.

  • Гороскоп на 3 марта 2021 – Весы

Не рассчитывайте на то, что вам серьезно помогут близкие. Полагайтесь на свои силы. День подходит для разрешения личных вопросов, можете заняться здоровьем. Не стоит сильно рваться вперед в деловой сфере.

Советы и запреты для огненных знаков Зодиака на 20-й лунный день

  • Гороскоп на 3 марта 2021 года – Стрелец

Разберитесь с тем, что должны были сделать. Рассчитывайте исключительно на свои силы. Лучше всего – добросовестно трудиться в тишине.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Вашими покровителями станут звезды. У вас будет много жизненных сил. Возможно, вы добьетесь успеха в любовной сфере. Есть шанс на удачу в делах, связанных с коммерцией.

  • Гороскоп на 3 марта 2021 – Лев

Близкий человек может побаловать вас подарком. Вы можете что-то выиграть. Вашу темпераментность могут заприметить.

Советы и запреты для земных знаков Зодиака на 20-й лунный день

  • Гороскоп на 3 марта 2021 года – Козерог

Можно столкнуться с удачей в делах, связанных с коммерцией. Вы можете раскрепоститься и повеселиться – жизненных сил будет много.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Откажитесь от бездействия, но не пробивайте лбом стены. Не забывайте, что можно достичь компромисса. Не стоит рассчитывать, что кто-то серьезно поможет.

  • Гороскоп на 3 марта 2021 – Дева

Придерживайтесь в работе проверенных методов – пока не время для реформ. Постарайтесь заполучить поддержку партнеров или влиятельных личностей. В делах, связанных с коммерцией, может улыбнуться удача.

Советы и запреты для водных знаков Зодиака на 20-й лунный день

  • Гороскоп на 3 марта 2021 года – Рыбы

Не бойтесь браться за дела – вам прогнозируется успех. Возможно, на работе понадобится предельная организованность, дисциплина и концентрация. Вы можете "подзарядиться" позитивом от близких людей.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Покажите руководству, что вы скромный подчиненный – не стоит перечить. Не рассчитывайте на то, что кто-то вам поможет.

  • Гороскоп на 3 марта 2021 – Скорпион

День не подходит для путешествий и поездок. Есть угроза приключений с плачевным финалом. Не спешите рвать отношения с близким человеком.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021 Гороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдатьГороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдать Весна отменяется: астролог рассказал о погоде в мартеВесна отменяется: астролог рассказал о погоде в марте Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая рольГороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательствоГороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство
Следующий материал

Последние новости

14:21
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок
14:18
Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ Видео
13:58
Лукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией Видео
13:39
Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ - Bloomberg Видео
13:12
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины Видео
Реклама
13:04
Коронавирусные больницы в шести областях Украины забиты до отказа Видео
12:55
В Украину не пустили звезду сериала Ольга Видео
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19 Видео
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
Реклама
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
07:40
Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть Видео
07:15
"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье
07:01
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Видео
Реклама
06:53
Две проблемы Зеленского мнение
06:36
Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
06:30
В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х Фото
06:01
В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно
05:27
Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки Видео
05:03
В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука" Видео
03:52
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Видео
03:19
Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer Видео
02:47
Автогаз в Украине резко подорожал Видео
02:14
"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять