Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность

Представителям воздушного знака Зодиака светит проблема из-за невнимательности.
Гороскоп на субботу, 5 декабря (21-22 лунный день), очень позитивный для знаков Зодиака Водолей и Скорпион.
Водолеям спрогнозирована прорывная случайность, а Скорпионам – крупная прибыль благодаря соглашениям, пишет astrozodiac.net.
Еще для одного знака – Близнецы – астропрогноз тревожный. Близнецов предупредили об угрозе наказания за невнимательность.
Что на субботу планировать представителям земной стихии
- Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Дева
Если хотите получить результат, на который рассчитывайте, делайте дела утром. Не доведите себя до "перегрева" – не стоит переутомляться.
- Гороскоп на завтра – Телец
Решения в делах, которые касаются денег, можно принимать только тогда, когда есть ясность. В финансовых вопросах интуиция не лучший советчик.
- Гороскоп на 5 декабря 2020 – Козерог
Хорошее время для того, чтобы отправиться в недолгий путь. Может начаться увлекательная романтическая история.
Что на субботу планировать представителям водной стихии
- Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Рыбы
Возможно, нервы будут "шалить". Постарайтесь не отказаться от дел в шаге от успеха. Найдите время для того, что может порадовать.
- Гороскоп на завтра – Рак
Придется взяться за новые дела, разбираться с важными вопросами. Вы можете сделать все правильно, поможет опыт.
- Гороскоп на 5 декабря 2020 – Скорпион
Вы можете навести порядок в своих чувствах. Можно заключить соглашения, которые будут очень прибыльными.
Что на субботу планировать представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Весы
Возможно, вы избавитесь от тревожных проблем – могут помочь близкие. Можно дать волю фантазии – звезды помогут в будущем реализовать даже очень смелые планы.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Из-за невнимательности в делах кошелек может похудеть. Тщательно проверяйте условия соглашений.
- Гороскоп на 5 декабря 2020 – Водолей
Обходите стороной пессимистов и паникеров. Странное стечение обстоятельств способно помочь достичь того, на что вы не рассчитывали.
Что на субботу планировать представителям огненной стихии
- Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Стрелец
Полагайтесь только на себя и внутренний голос – в таком случае можно продвинуться вперед дальше, чем при поддержке других. Можно лишиться небольшой суммы из-за просчета.
- Гороскоп на завтра – Лев
Нельзя давать волю эмоциям. После обеда возможны сюрпризы, подарки и удачное стечение обстоятельств. Свидание может надолго остаться в памяти.
- Гороскоп на 5 декабря 2020 – Овен
Есть шанс отлично провести разные встречи. Вы можете понять, в чем заключается чей-то секрет. Не делитесь тайной.