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Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность

4 декабря 2020, 02:12

Представителям воздушного знака Зодиака светит проблема из-за невнимательности.

Прорывная случайность прогнозируется в жизни Водолеев – Гороскоп на завтра, гороскоп на 5 декабря 2020 года
В жизни Водолеев прогнозируется прорывная случайность / Reuters

Гороскоп на субботу, 5 декабря (21-22 лунный день), очень позитивный для знаков Зодиака Водолей и Скорпион.

Водолеям спрогнозирована прорывная случайность, а Скорпионам – крупная прибыль благодаря соглашениям, пишет astrozodiac.net.

Еще для одного знака – Близнецы – астропрогноз тревожный. Близнецов предупредили об угрозе наказания за невнимательность.

Что на субботу планировать представителям земной стихии

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Дева

Если хотите получить результат, на который рассчитывайте, делайте дела утром. Не доведите себя до "перегрева" – не стоит переутомляться.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Решения в делах, которые касаются денег, можно принимать только тогда, когда есть ясность. В финансовых вопросах интуиция не лучший советчик.

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 – Козерог

Хорошее время для того, чтобы отправиться в недолгий путь. Может начаться увлекательная романтическая история.

Что на субботу планировать представителям водной стихии

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Рыбы

Возможно, нервы будут "шалить". Постарайтесь не отказаться от дел в шаге от успеха. Найдите время для того, что может порадовать.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Придется взяться за новые дела, разбираться с важными вопросами. Вы можете сделать все правильно, поможет опыт.

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 – Скорпион

Вы можете навести порядок в своих чувствах. Можно заключить соглашения, которые будут очень прибыльными.

Что на субботу планировать представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Весы

Возможно, вы избавитесь от тревожных проблем – могут помочь близкие. Можно дать волю фантазии – звезды помогут в будущем реализовать даже очень смелые планы.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за невнимательности в делах кошелек может похудеть. Тщательно проверяйте условия соглашений.

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 – Водолей

Обходите стороной пессимистов и паникеров. Странное стечение обстоятельств способно помочь достичь того, на что вы не рассчитывали.

Что на субботу планировать представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 года – Стрелец

Полагайтесь только на себя и внутренний голос – в таком случае можно продвинуться вперед дальше, чем при поддержке других. Можно лишиться небольшой суммы из-за просчета.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Нельзя давать волю эмоциям. После обеда возможны сюрпризы, подарки и удачное стечение обстоятельств. Свидание может надолго остаться в памяти.

  • Гороскоп на 5 декабря 2020 – Овен

Есть шанс отлично провести разные встречи. Вы можете понять, в чем заключается чей-то секрет. Не делитесь тайной.

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