Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений

Рыбам грозит капкан зависимости / Reuters

В 24-й лунный день – это пятница, 5 февраля, в жизни трех знаков Зодиака – Телец, Козерог и Близнецы, может наступить положительное время для возобновления связей.

Рыб гороскоп на 5 февраля 2021 года предупредил об угрозе – можно угодить в капкан алкогольной зависимости, говорится на supercook.ru.

Астропрогноз также раскрыл, что может мешать Весам изменить жизнь к лучшему.

Что спрогнозировано представителям стихии огонь на 24-й лунный день

Гороскоп на 5 февраля 2021 года – Лев

Благодаря способности увлекаться чем-то и сильной эмоциональности мужчины способны справиться с преградами и достичь признания. Женщинам грозят проблемы во время общения – чувства поклонником могут не соответствовать их сексуальному влечению.

Гороскоп на завтра – Овен

Пора реформировать отношения с партнерами. Не стоит быть слишком субъективными и доверчивыми.

Гороскоп на 5 февраля 2021 – Стрелец

Вам не нужно прибегать к неоправданному риску и противопоказаны любовные приключения. Можно порыться в себе и достать наружу таланты.

Что спрогнозировано представителям стихии земля на 24-й лунный день

Гороскоп на 5 февраля 2021 года – Телец

Не погружайтесь с головой в решение своих дел – найдите время для близких людей. Можете возобновить или улучшить старые связи. Можно задуматься о новой деятельности.

Гороскоп на завтра – Козерог

Откажитесь от дел, связанных с риском или перенапряжением. Можете помочь близким, восстановить или укрепить старые связи или задуматься о новом виде деятельности.

Гороскоп на 5 февраля 2021 – Дева

Резко снизится уровень жизненных сил, поэтому противопоказан риск и дела, связанные с перенапряжением. Крупная покупка может оказаться неудачной. Лучше заниматься старыми делами.

Что спрогнозировано представителям стихии вода на 24-й лунный день

Гороскоп на 5 февраля 2021 года – Рыбы

Жизненных сил может резко стать меньше. Состояние может оказаться депрессивным. Людям в возрасте стоит пристально следить за состоянием здоровья.

Гороскоп на завтра – Рак

Не тратьте крупные суммы и прислушивайтесь к советам старших. Найдите время для близких людей.

Гороскоп на 5 февраля 2021 – Скорпион

Не кричите на детей и прислушивайтесь к тому, что советуют старшие. Стоит признать свои ошибки и недостатки.

Что спрогнозировано представителям стихии воздух на 24-й лунный день

Гороскоп на 5 февраля 2021 года – Водолей

До обеда ваше внимание может быть рассеянным. Лучше не подписывать важные бумаги и отказаться от крупных покупок. Возможны проблемы во время общения на любовном и рабочем фронтах.

Гороскоп на завтра – Близнецы

На работе нужно будет "включить" креативность. Можно "воскресить" дружбу – можете пригласить в гости людей, с которыми давно не общались.

Гороскоп на 5 февраля 2021 – Весы

Для того, чтобы были позитивные перемены, нужно избавиться от долгов и суеты. Можете заключать брак или расширять круг деловых контактов.