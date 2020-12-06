Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность

Неожиданная любовная приятность спрогнозирована четырем знакам Зодиака / Reuters

Гороскоп на понедельник, 7 декабря и 23-24 лунный день, пообещал ряду знаков Зодиака – Весы, Близнецы, Стрелец и Рак, неожиданную любовную приятность.

Львов астропрогноз предупредил об угрозе разочарования в любви, сообщает supercook.ru.

Тельцам прогнозируется денежная победа, а Козероги могут столкнуться с проблемами в материальной сфере.

Чем может огорчить или порадовать понедельник представителей земной стихии

Гороскоп на 7 декабря 2020 года – Дева

Увенчаются успехом действия, которые были обдуманы. В смелых новых делах вам светит поддержка партнеров.

Гороскоп на завтра – Телец

Вам светит успех в денежных делах, главное активно действовать и "не выключать" внимательность. Кошелек может "похудеть" из-за неосмотрительности.

Гороскоп на 7 декабря 2020 – Козерог

Вы сможете делать больше, и благодаря этому можно укрепить авторитет. Возможны денежные проблемы – есть угроза потери части капитала, также вам могут не доплатить.

Чем может огорчить или порадовать понедельник представителей воздушной стихии

Гороскоп на 7 декабря 2020 года – Весы

На любовном фронте может произойти что-то приятное. Основная масса неприятностей может испариться, если дать событиям идти своим чередом.

Гороскоп на завтра – Близнецы

На любовном фронте возможно приятное событие. Возможно, наступит время пожинать урожай деловой активности.

Гороскоп на 7 декабря 2020 – Водолей

Возможна слабость. Не время вмешиваться в проблемные ситуации. Если вам нужна поддержка – ее можно получить от партнеров и коллег.

Чем может огорчить или порадовать понедельник представителей огненной стихии

Гороскоп на 7 декабря 2020 года – Стрелец

В любовной сфере может случиться что-то приятное. Вы можете "взорваться" из-за несправедливой критики и навредить себе. Будьте искренни – и все наладится.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщинам грозят любовные разочарования и проблемы во время работы с бумагами. Планы и надежды мужчин могут не воплотиться в жизнь.

Гороскоп на 7 декабря 2020 – Овен

Благодаря друзьям можно привлечь удачу. Лучше не заниматься делами, во время которых нужно быть очень сосредоточенными и внимательными. Не лучший день для работы руками.

Чем может огорчить или порадовать понедельник представителей водной стихии

Гороскоп на 7 декабря 2020 года – Рыбы

Радуйтесь тому, что получаете от жизни, и дарите радость окружающим. Творческие люди могут воплотить в жизнь то, что планировали.

Гороскоп на завтра – Рак

Ждите какого-то приятного события на любовном фронте. Если не будете мешать событиям идти своим чередом – можете избавиться от большей части проблем.

Гороскоп на 7 декабря 2020 – Скорпион

Уровень жизненных сил может скатиться вниз. Для решения домашних проблем придется потратиться. Поездку по делам нужно тщательно распланировать.