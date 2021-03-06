Гороскоп на 7 марта для всех: успех в важнейших делах и вредные действия

Успех в ключевых делах светит Рыбам / Reuters

Самый позитивный гороскоп на 7 марта 2021 года – это воскресенье и 24 лунный день – составлен для знака Зодиака Рыбы. Рыбам сулят успех в важнейших делах.

Девы в этот день могут рассчитывать на помощь покровителей, сообщает supercook.ru.

Близнецам и Стрельцам посоветовали избегать беспочвенных обвинений, резких слов и крика.

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Гороскоп на 7 марта 2021 года – Водолей

Постарайтесь адекватнее оценивать себя. Из-за новых идей вы можете начать по-другому ощущать то, что вас окружает.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не стоит планировать пополнение круга знакомых. Лучше отказаться от авантюр. Откажитесь от реформ – не время менять график, к которому вы привыкли.

Гороскоп на 7 марта 2021 – Весы

До обеда вы можете столкнуться с иллюзиями или враньем. Уровень жизненной энергии будет снижаться. Откажитесь от переедания и не пейте много алкоголя.

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Гороскоп на 7 марта 2021 года – Скорпион

Можете прикупить недвижимость. Старайтесь все сделать в назначенные сроки. После обеда стоит потренировать тело.

Гороскоп на завтра – Рак

Пустяки не должны заставлять вас нервничать. Вы можете встретить друга из прошлого. Есть шанс приятно пообщаться.

Гороскоп на 7 марта 2021 – Рыбы

Уровень жизненных сил будет серьезно возрастать. Можете попробовать раскрыть таланты, которые в вас есть.

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Гороскоп на 7 марта 2021 года – Козерог

Вам мог присниться вещий сон. Нельзя переедать и пить слишком много алкоголя. После обеда может подкачать здоровье и "кошелек".

Гороскоп на завтра – Телец

Нельзя "выключать" сдержанность. Откажитесь от авантюрных шагов и не ведитесь на заманчивые предложения.

Гороскоп на 7 марта 2021 – Дева

До обеда можете впустить кого-то в своей круг общения. Вам могут помочь покровители или высшие силы. После обеда грозит конфликт с партнером.

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Гороскоп на 7 марта 2021 года – Лев

Возможно, вам нужно будет идти на решительные шаги. Вы можете что-то не так понять или проколоться.

Гороскоп на завтра – Овен

Если можете – откажитесь от принятия решений. Активные действия могут повлечь серьезный негатив.

Гороскоп на 7 марта 2021 – Стрелец

"Включайте" максимальную внимательность во время важных дел. Противопоказаны авантюрные шаги и новые знакомства. Проявляйте сдержанность.