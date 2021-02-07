Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком

Счастливчиками дня будут Рыбы, говорится в гороскопе / УНИАН

Гороскоп на 8 февраля 2021 года – это понедельник и 27 лунный день, самый тревожный для мужчин-Овнов, а самый позитивный – для Рыб.

Мужчинам, который родились под знаком Зодиака Овен, грозят критические ситуации, пишет supercook.ru.

Рыбам спрогнозированы выгодные заманчивые предложения.

К какому 27 лунному дню готовиться представителям стихии земля

Гороскоп на 8 февраля 2021 года – Козерог

Мужчин предупредили о сложностях во время общения с руководством. Возможно, из-за домашних проблем придется доставать деньги из кошелька. Женщинам светит приятность на любовном фронте. Стоит держать под контролем эмоции и не вестись на обещания.

Гороскоп на завтра – Телец

Могут быть провокации, не стоит на них вестись. Необходимо держать под контролем эмоции. Противопоказаны спонтанные поступки и острые фразы.

Гороскоп на 8 февраля 2021 – Дева

Мужчинам-бизнесменам может быть непросто. Возможно, будут проблемы во время общения с руководством. Будьте осторожны с подарком. Женщинам посоветовали держать под контролем эмоции и отказаться от новых знакомств.

К какому 27 лунному дню готовиться представителям стихии огонь

Гороскоп на 8 февраля 2021 года – Стрелец

Постарайтесь не испортить отношения с руководством. Будет очень мало жизненных сил, поэтому могут "проснуться" старые болезни. Откажитесь от неуместного риска и не перегружайте себя.

Гороскоп на завтра – Лев

Мужчинам необходимо охранять свою "крепость". С недвижимостью могут возникнуть проблемы. Женщинам не стоит идти на конфронтацию с руководством, иначе может пострадать "кошелек".

Гороскоп на 8 февраля 2021 – Овен

Мужчин могут преследовать очень сложные ситуации. Могут возникнуть проблемы с имуществом. Женщинам предложили отказаться от делового общения.

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Гороскоп на 8 февраля 2021 года – Весы

Лучше не общаться с представителями противоположного пола. Стоит возложить на себя как можно меньше работы. После обеда количество жизненных сил может обрушиться.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Жизненных сил будет крайне мало, поэтому старые болезни могут "проснуться". Постарайтесь взять на себя минимум обязанностей.

Гороскоп на 8 февраля 2021 – Водолей

Если хотите добиться успеха – анализируйте ситуации и быстро принимайте решения. Возможно, вы получите заманчивое предложение. Скорее всего, вы не сможете быстро достичь успеха.

К какому 27 лунному дню готовиться представителям стихии вода

Гороскоп на 8 февраля 2021 года – Рыбы

Можно принимать заманчивые предложения – есть шанс получить не только выгоду, но и приятные эмоции. Не идите на серьезные шаги, если все тщательно не продумали. Можете обращаться к чиновникам или начинать новые дела.

Гороскоп на завтра – Рак

Возможны провокации, стоит сдерживать свои эмоции и не бросаться острыми словами. Не стоит пить много спиртного.

Гороскоп на 8 февраля 2021 – Скорпион

На любовном фронте сулят перемены – есть шанс встретить человека, с которым возможно что-то серьезное. Если будете паинькой во время делового общения – сможете заполучить выгоду.