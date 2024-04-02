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Гороскоп на апрель 2024: астролог рассказала, что ждет Рыб

Анна Ярославская
2 апреля 2024, 05:35
Апрель будет финансовым месяцем. Рыб ждет прибыль, возврат долгов и хорошие новости, свидетельствует гороскоп 2024.
Гороскоп Водолей, Анжела Перл
Гороскоп на апрель 2024 для Рыб - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет финансовым месяцем. Рыб ждет прибыль, возврат долгов и хорошие новости.

С 1 по 25 апреля Меркурий будет ретроградным. Рыбы будут пересматривать вопросы, связанные с деньгами, работой, финансами, заработками, зарплатой. Возможно вы будете переделывать проект или к вам вернутся старые клиенты. Рыбы вернутся на старую работу, вы выйдете из декретного отпуска. Может быть вы будете менять цены на свои услуги.

Астролог отметила, что продавать можно во время ретроградного Меркурия, но покупать нежелательно. Покупать можно только по скидке и что-то недорогое. Заключать сделки рекомендуется после 25 апреля, до этого желательно только присматриваться и торговаться.

6 апреля Венера войдет в сектор денег, что откроет перед Рыбами хорошие финансовые возможности. Вы получите подарок, деньги придут за ранее проделанную работу. Венера поднимет Рыбам самооценку.

8 апреля - солнечное затмение, которое откроет перед Рыбами новый ресурс, источник заработка. Вам поступит предложение по работе. Некоторые Рыбы решат поменять образ жизни, питание, физическую нагрузку, работу.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера с Ураном в третьем доме гороскопа.

"Уран - планета сюрпризов, неожиданностей и скорости. Может состояться знакомство с человеком из-за границы или с тем, у кого редкая профессия. Юпитер все расширяет, увеличивает или даёт удачу. Поэтому это может быть какое-то очень важное знакомство. В вашем окружении появятся необычные люди. Также вас могут познакомить с кем-то, с кем у вас будут романтические отношения, потому что Юпитер символизирует брак", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

30 апреля Венера войдет в третий дом гороскопа. Венера — это хорошие новости, прибыль, приятная встреча. Может быть, это покупка автомобиля или поездка, свидетельствует гороскоп на месяц.

10-11 апреля Марс с Сатурном соединятся. И это абсолютно разные энергии.

"Сатурн — это такая холодная энергия, консервативная, медленная, которая всё уменьшает и говорит, что нужно двигаться осторожно, шаг за шагом, планировать. А Марс символизирует пламя, скорость. И они соединяются. В вас будут бороться две силы и два мнения: или остаться здесь, или там - на этой старой работе, остаться ли в этом браке, или бросить все и развестись. В позитивном ключе это соединение может сработать как упорство в достижении цели", - рассказала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Рыб от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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