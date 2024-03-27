Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

В эксклюзивном комментарии Главреду астролог рассказал, как избежать неприятностей в апреле, что обязательно нужно сделать в этот период.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-aprel-2024-chto-mozhno-i-chego-kategoricheski-nelzya-delat-10553447.html Ссылка скопирована

Что можно и чего категорически нельзя делать в апреле / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на апрель говорит, что второй месяц весны обещает стать насыщенным периодом событий. В этот период нас ожидает ряд астрономических и планетарных явлений, а также важные события, говорит астролог Влад Росс.

В эксклюзивном комментарии Главреду эксперт рассказал, как избежать неприятностей в апреле, что обязательно нужно сделать в этот период.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в апреле

В апреле 2024 года рекомендуется:

делать признания, которые давно хотели сделать;

пересматривать и анализировать отношения с другими людьми;

обращаться к психологу и астрологу;

проверять гипотезы, проводить эксперименты;

возвращаться к прошлому;

возвращаться к бывшим любимым или деловым партнерам;

переделывать дела и переподписывать контракты; пересдавать экзамены;

возобновлять учебу, в том числе изучение иностранных языков.

В апреле 2024-го не рекомендуется:

приступать к новым делам, особенно без предварительной подготовки;

искать серьезные и долгосрочные отношения;

делать крупные покупки, особенно это касается техники.

Смотрите видео гороскопа астролога Влада Росса на апрель:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред