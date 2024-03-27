Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

Гороскоп на апрель говорит, что второй месяц весны обещает стать насыщенным периодом событий. В этот период нас ожидает ряд астрономических и планетарных явлений, а также важные события, говорит астролог Влад Росс.
В эксклюзивном комментарии Главреду эксперт рассказал, как избежать неприятностей в апреле, что обязательно нужно сделать в этот период.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Что можно и чего нельзя делать в апреле
В апреле 2024 года рекомендуется:
- делать признания, которые давно хотели сделать;
- пересматривать и анализировать отношения с другими людьми;
- обращаться к психологу и астрологу;
- проверять гипотезы, проводить эксперименты;
- возвращаться к прошлому;
- возвращаться к бывшим любимым или деловым партнерам;
- переделывать дела и переподписывать контракты; пересдавать экзамены;
- возобновлять учебу, в том числе изучение иностранных языков.
В апреле 2024-го не рекомендуется:
- приступать к новым делам, особенно без предварительной подготовки;
- искать серьезные и долгосрочные отношения;
- делать крупные покупки, особенно это касается техники.
Смотрите видео гороскопа астролога Влада Росса на апрель:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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