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Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

Сергей Кущ
27 марта 2024, 15:27
В эксклюзивном комментарии Главреду астролог рассказал, как избежать неприятностей в апреле, что обязательно нужно сделать в этот период.

Что можно и чего категорически нельзя делать в апреле
Что можно и чего категорически нельзя делать в апреле / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на апрель говорит, что второй месяц весны обещает стать насыщенным периодом событий. В этот период нас ожидает ряд астрономических и планетарных явлений, а также важные события, говорит астролог Влад Росс.

В эксклюзивном комментарии Главреду эксперт рассказал, как избежать неприятностей в апреле, что обязательно нужно сделать в этот период.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в апреле

В апреле 2024 года рекомендуется:

  • делать признания, которые давно хотели сделать;
  • пересматривать и анализировать отношения с другими людьми;
  • обращаться к психологу и астрологу;
  • проверять гипотезы, проводить эксперименты;
  • возвращаться к прошлому;
  • возвращаться к бывшим любимым или деловым партнерам;
  • переделывать дела и переподписывать контракты; пересдавать экзамены;
  • возобновлять учебу, в том числе изучение иностранных языков.

В апреле 2024-го не рекомендуется:

  • приступать к новым делам, особенно без предварительной подготовки;
  • искать серьезные и долгосрочные отношения;
  • делать крупные покупки, особенно это касается техники.

Смотрите видео гороскопа астролога Влада Росса на апрель:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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