Гороскоп на апрель 2024 для Близнецов: вещий сон и тайный покровитель

С 1 по 25 апреля Меркурий будет ретроградным, что принесет Близнецам пересмотр планов, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Гороскоп на апрель 2024 от Анжелы Перл: что ждет Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Близнецов.

Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, планета Близнецов - Меркурий - с 1 по 25 апреля будет ретроградной, что принесет представителям этого знака зодиака пересмотр планов.

"Меркурий будет ретроградным в одиннадцатом доме, а это сектор планов, мечты, цели. Вы что-то будете пересматривать, менять планы. Возможно это будет касаться ваших друзей, при этом может быть встреча с кем-то из старых друзей или объявится подруга, которую вы давно не видели. Состоится встреча одноклассников. Может быть это командная работа. Кто-то из вашего прошлого предложит помощь. В целом, намерения Близнецов будут меняться или мечты корректироваться", - сказала специалист.

Если вы работаете онлайн и, допустим, ведёте какие-то вебинары, лекции, уроки, то тоже что-то может переноситься или откладываться.

6 апреля Венера также входит в одиннадцатый дом гороскопа Близнецов. Эта планета принесет хорошие новости.

"Поэтому, что бы там по ретро Меркурию не менялось, что бы там не переносилось или откладывалось, это всё равно замечательно, потому что Венера будет до конца месяца в этом секторе гороскопа и принесет хорошее событие - праздник, день рождения, встречу с друзьями", - свидетельствует гороскоп на месяц.

После 6 апреля ждите деньги, которые вы раньше заработали.

8 апреля - солнечное затмение и закончится коридор затмений. В жизни Близнецов начнутся новые события. Появится новая цель, мечта, возможность.

"Новый человек придёт в вашу жизнь. Если это романтические отношения, то обычно, когда мы по ретро Меркурию знакомимся, то потом можем разочароваться в человеке или он просто будет не таким, каким мы его себе представляли. Солнечное затмение в 11-м доме может принести Близнецам новое окружение, друзей, новые планы, беременность, ребенка или новую любовь", - рассказала Анжела Перл.

С 18 по 21 апреля будут происходить события в той сфере жизни, которую вы не афишируете, так как в двенадцатом доме гороскопа соединяются Уран и Юпитер.

Юпитер - очень хорошая планета счастья, благополучия, изобилия. Близнецы могут неожиданно получить наследство. Уран — это планета освобождения, свободы.

"Может быть, вы работали на острове или на корабле, где изоляция, и теперь заканчиваете эту работу, потому что получили другое хорошее предложение. А может, наоборот, вам предложат какую-то работу за границей или онлайн, дистанционно. Это может быть и миграция", - отметила специалист.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Близнецов ждет период просветления, вы увидите вещий сон, у вас откроется ясновидение. Появится тайный покровитель.

"А еще двенадцатый дом гороскопа - это сектор завершения и освобождения. Вы избавитесь от груза, обязательств, которые вы уже не хотели на себе нести", - свидетельствует гороскоп на месяц.

20 апреля Солнце откроет Близнецам тайну, найдется что-то потерянное. Придут известия о каком-то человеке.

30 апреля Венера входит в двенадцатый дом гороскопа.

Венера – это любовь, красота и комфорт. Можно ходить в спа-салон, сходить на массаж, поехать отдыхать. Не исключено тайное свидание. Некоторые Близнецы займутся благотворительностью. Придут деньги издалека, например, от родственников из-за границы.

10-11 апреля будут соединяться Сатурн и Марс. Это совершенно две разные планеты. Сатурн символизирует лёд, холод, замедление, а Марс — это огонь, страсть, желание, скорость.

"И вот можете себе представить, один тянет назад, а второй - вперёд. Возможен конфликт на работе с начальством или может быть нужно быстро закончить какой-то проект. В эти дни лучше не назначать какие-то важные встречи, переговоры, собеседования", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Близнецов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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