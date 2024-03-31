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Гороскоп на апрель 2024 для Дев: самые опасные и самые удачные дни

Анна Ярославская
31 марта 2024, 22:10
В апреле Девы получат прибыль и смогут избавиться от эмоциональной травмы, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2024 для Дев - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле будут два важных события. И первое - это ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля в восьмом доме гороскопа Дев.

"Восьмой дом – это, прежде всего, финансы. Вероятно вы будете что-то пересматривать относительно вашего бюджета, финансов, доходов вашего мужа или жены, потому что восьмой дом – это еще общие финансы, общие деньги. Не исключено финансовое сотрудничество", - сказала специалист.

По ее словам, во время ретро Меркурия очень хорошо возобновить контракт, переподписать документы, погасить кредит, заплатить за налог или за страховку.

Некоторый Девы возобновят отношения с бывшими возлюбленными.

6 апреля Венера также входит в восьмой дом гороскопа и приносит хорошие новости. Вы получите прибыль, финансовую помощь. Ожидаются близкие, интимные встречи. Если вы пойдете к психологу, то сможете избавиться от эмоциональной травмы. То, что вас давно мучило, уйдет и перестанет иметь какую-либо важность.

"Венера - хорошая планета в любом секторе гороскопа. Восьмой дом — это дом кризисных ситуаций, поэтому могут происходить судьбоносные перемены. И это сложный сектор, потому что он символизирует непредсказуемость, то, что мы не можем планировать", - добавила Анжела Перл.

8 апреля солнечное затмение. Оно имеет сильную энергетику и принесет новости, информацию, что-то новое в жизни.

"Может прийти новый человек в вашу жизнь, ребенок, новый источник или новая работа, или какая-то государственная поддержка, которую вы начнете получать, или алименты, или наследство, может быть грант на обучение. Но затмение всегда показывает, где наши слабые стороны или как нужно поменять ситуацию, чтобы она была лучше", - сказала Перл.

18 и 21 апреля в девятом доме гороскопа будет соединение Урана и Юпитера.

"Это очень хорошее соединение, потому что девятый дом связан с путешествиями, с поездками за границу, с нашим менталитетом, когда мы узнаём что-то новое о других национальностях, других странах. Возможно вам предложат работу в какой-то иностранной компании или вы поедете куда-то за границу, будете получать новый загранпаспорт или визу. Уран открывает границы, дает разрешение, свободу передвижения, обучение", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Юпитер — планета расширения, масштаба. Также эта планета символизирует брак. Возможно Девы получат предложение руки и сердца с человеком другой национальности или тем, кто живет в другой стране.

20 апреля Солнце принесет больше позитива в жизнь Дев. Вы чем-то можете хвастаться или гордиться, чему-то радоваться.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

30 апреля Дев ждет отпуск, путешествие, которое принесет радость, встреча с человеком, которого вы любите. Возможно вы получите подарок, посылку, деньги из-за границы.

Марс и Сатурн будут соединяться 10 и 11 апреля. Это совершенно две разные планеты. Сатурн — это холод, лёд, серьёзность. Всё нужно делать медленно, шаг за шагом. А Марс — это огонь, скорость, риск.

Астролог посоветовала не назначать на 10 и 11 апреля переговоры, сделки, важные встречи, потому что вряд ли это закончится хорошо. Есть риск конфликта. С другой стороны, это может быть как какой-то прорыв, потому что когда две такие энергии соединяются, происходит что-то грандиозное.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Дев от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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