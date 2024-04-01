Гороскоп на апрель 2024 для Козерогов: чем удивит второй месяц весны

В апреле Козероги встретят свою любовь, причем этот человек может жить рядом. Возможно вы будете что-то отмечать, делать подарки.

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Гороскоп на апрель 2024 для Козерогов - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Козерогов.

Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным с 1 по 25 апреля. У Козерогов планета находится в четвертом доме гороскопа. Это сектор, который связан с семьёй, недвижимостью, домом, квартирой, в которой вы живёте. Возможно нужно будет что-то починить, отремонтировать в доме. Может быть кто-то из членов семьи вернётся или вы вернётесь к решению семейного вопроса. Не исключено, что нужно будет переделывать документы, связанные с недвижимостью, переписывать квартиру. Возможно вы решите сделать ремонт. Ретроградный Меркурий – это всегда возможность улучшить интерьер, например, заменить старый диван на новый.

8 апреля - солнечное затмение, и закончится коридор затмений, который начался 25 марта. В этот период нежелательно было принимать важные, судьбоносные решения.

6 апреля Венера — планета любви, гармонии, комфорта, покупок, подарков каких-то и хороших новостей — входит в ваш четвёртый дом.

К Козерогам могут приехать гости. Вы встретите свою любовь, причем этот человек может жить рядом с вами. Возможно вы будете что-то отмечать, делать подарки.

"Нельзя покупать технику, помните об этом, но зато можно купить по скидке предметы красоты. Для дома можно найти товары по скидке во время ретроградного Меркурия", - рассказала Анжела Перл.

8 апреля - солнечное затмение, его влияние можно будет ощутить в течение трёх месяцев. Произойдут события, которые касаются семьи, места жительства или родителей, мамы особенно. Могут быть изменения в составе семьи. Например, родится ребенок, появится невестка или зять.

С 18 по 21 апреля будет очень интересное соединение Юпитера с Ураном в пятом доме гороскопа Козерогов.

"Пятый дом – это дом любви, творчества, романа и детей. Это всё, что мы творим, всё, что мы рождаем, производим. Это сектор праздник, отпуска, праздника, творчества - всего, что мы любим. В последний раз в этой точке Юпитер и Уран соединялись в 1941 году. Уран показывает сюрприз, неожиданность. Юпитер — удачу, и это может быть какая-то неожиданная удача, связанная со знакомством, с любовью с первого взгляда или беременность, новость о беременности, рождение ребёнка", - рассказала астролог.

20 апреля Солнце также входит в пятый дом гороскопа и добавляет энергии. Козероги будет в центре внимания. Вас могут наградить за какие-то заслуги.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10 и 11 апреля Марс с Сатурном соединяются. Это совершенно разные планеты по энергетике.

"Сатурн — это ваша планета. Это очень серьезно, медленно, шаг за шагом, обдумывая. Это планета холода, льда. Это надолго и стабильно, планово. А Марс — это планета огня, скорости, риска. Может возникнуть очень сильное напряжение между двумя поколениями. Может быть разница статуса. Есть риск конфликта с начальником или какой-то прорыв. Не исключены аварийные ситуации", - спрогнозировала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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