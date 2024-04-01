Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов: любовные треугольники, расставания и перемены

8 апреля - солнечное затмение, его влияние будет ощущаться как минимум три месяца. Оно принесет в жизнь Скорпионов что-то новое.

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Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле весь месяц Меркурий будет ретроградным в шестом доме гороскопа Скорпионов. Это сектор работы, здоровья, ежедневной рутины.

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"Меркурий будет менять ваш распорядок дня или вам нужно будет возвращаться к недоделанным делам, что-то переделать, отремонтировать, заняться тем, что вы давно откладывали. Возможно вы пойдете к стоматологу или будете сдавать анализы. Какая-то проблема снова всплывёт. Может, вы должны кому-то сумму денег, и вам напомнят о долге. Или, наоборот, вернут те деньги, о которых вы уже забыли", - спрогнозировала астролог.

Возможно клиент вернется из прошлого или нужно будет переделать, улучшить проект.

6 апреля Венера входит в шестой дом гороскопа. Скорпионы могут получить новую работу.

"Очень часто спрашивают, можно ли выходить во время ретро Меркурия на новую работу. Если вам эта работа нужна, то можно, выходите, потому что это не что-то такое, что нельзя поменять. В конце-концов, можно просто уволиться. Стоит помнить, что все возможно будет не так, как вы ожидаете и не так, как вам обещают", - объяснила Анжела Перл.

Возможно вы возьмете себе помощницу, ассистентку. Если у вас есть домашние животные, то они вас чем-то порадуют.

8 апреля - солнечное затмение, его влияние будет ощущаться как минимум три месяца.

"Даже если вы не почувствуете затмение 8 апреля, то какое-то событие может произойти вплоть до 8 июля. Затмение обычно приносит судьбоносные перемены, которые редко случаются. У Скорпионов это может быть смена работы, профессии, карьеры. Или вы полностью вдруг решите поменять свой режим. Скорее всего это произойдет не по вашей воле. Например, врач вам скажет, что нельзя есть сладкое или ограничить себя еще в чем-то", - рассказала специалист.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера и Урана в секторе отношений.

"В прошлый раз подобное соединение планет было в 1941 году, то есть чуть ли не 100 лет назад. Юпитер - планета брака, любви. Уран — планета свободы, освобождения, так что может произойти расставание, развод, а также как новое знакомство с человеком другой культуры, национальности или с разницей в возрасте", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 апреля Солнце добавит Скорпионам энергии и популярности. Вас пригласят на конференцию или просто в гости, или вы будете знакомиться с семьей своего жениха или невесты, попадете в новый коллектив - на вас будут все смотреть, и вы будете производить хорошее впечатление.

10-11 апреля Сатурн и Марс будут соединяться. Это совершенно разные планеты.

"Сатурн, он очень такой консервативный, медленный, холодный, он символизирует лед. А Марс — очень быстрая планета. Он символизирует огонь. Столкнутся две вот эти энергии. То ли вы будете разрываться между двумя какими-то чувствами, то ли это может быть вот такое столкновение с вашим сыном, дочкой или с вашим любимым человеком. Не исключены любовные треугольники", - рассказала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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