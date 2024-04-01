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Гороскоп на апрель 2024 для Весов: финансовый прорыв, выигрыш и риск травм

Анна Ярославская
1 апреля 2024, 12:19
С 18 по 21 апреля будет очень важное соединение Юпитера с Ураном. Это принесет серьезные перемены в жизнь Весов.
Гороскоп, Анжелап Перл
Гороскоп на апрель 2024 для Весов - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, весь месяц - с 1 по 25 апреля - Меркурий будет ретроградным. Если вам интересен Таро-прогноз на период, пока планета будет двигаться в обратном направлении, читайте материал: Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание.

"Мы помним, что по ретро Меркурию к нам могут возвращаться наши бывшие поклонники или поклонницы. Будут встречи с людьми, которых мы давно не видели", - отметила специалист.

По словам Перл, у Весов Меркурий будет идти по седьмому дому отношений и других людей. Возможно к вам вернется старый клиент, коллега по работе, бизнес-партнер.

Всплывет информация о людях из прошлого. Встречи и сделки могут отменяться или переноситься. Обязательно перечитывайте и проверяйте документы, потому что могут быть ошибки.

6 апреля Венера - планета любви и красоты - сделает так, что у Весов появится возможность помириться и возобновить отношения. Не исключен повторный брак с бывшим мужем или женой.

"Венера в седьмом доме - это всегда желание примирения, контактов, встреч, показать себя с хорошей стороны. Вы получите посылки, подарки, кто-то вернёт долг. Может быть случится знакомство, свидание. Стоит помнить: если мы знакомимся с кем-то во время ретро Меркурия, то обычно потом можем поменять свое мнение об этом человеке и разочароваться", - свидетельствует гороскоп на месяц.

8 апреля - солнечное затмение и заканчивается коридор затмений, который длился с 25 марта. В этот период нежелательно было принимать важные решения.

После 8 апреля в жизни Весов станет актуальной сфера отношений. Это может быть предложение руки и сердца, развод, смена партнера. Не исключено бизнес-партнерство или важная сделка.

Сильнее всего это затмение почувствуют Весы, которые родились с 11 по 13 октября.

С 18 по 21 апреля будет очень важное соединение Юпитера с Ураном в секторе финансов, в восьмом доме гороскопа.

"Вас ждет какой-то финансовый поворот. Может быть, вы берете на себя какие-то обязательства, кредит. Также может быть и прорыв. Например, Весы получат денежную помощь или появится инвестор. Ваши инвестиции вырастут в цене", - рассказала Перл.

"Уран — планета сюрпризов. Произойдет освобождение и переход на другой уровень. А Юпитер — планета удачи и везения. Это значит ваш бюджет поменяется благодаря мужу или жене, получению неожиданного наследства, выигрышу в лотерею", - добавил специалист.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10-11 апреля Марс и Сатурн соединяются, и это совершенно разные планеты.

"Сатурн - такая холодная планета, медленная. А Марс – огненная и быстрая. И они прямо сталкиваются. Лёд и пламя сходятся и могут каким-то образом вспыхнуть. В плане здоровья, это может дать воспаление, травму, поэтому будьте осторожны. Может быть конфликт на работе. Нежелательно идти на собеседование в эти даты или выяснять отношения с начальством. Это могут быть просто напряжённые дни, когда нужно доделать какой-то проект, отчёт", - предупредила Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Весов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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