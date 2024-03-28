Гороскоп на апрель 2024: Росс назвал трех лузеров месяца

Не всем знакам зодиака повезет во второй месяц весны. Некоторым из них придется разгребать ворох проблем, предупредил Влад Росс.

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Астролог Росс назвал три знака зодиака, которых ждут проблемы в апреле / Коллаж: Главред, фото, ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2024 года и рассказал, для каких знаков зодиака второй месяц весны будет не очень удачным. Всего их три, и это Близнецы, Весы и Стрелец.

Согласно прогнозу, Близнецам лучше жить сегодняшним днем. Весам следует быть экономными и осмотрительными. А Стрельцы будут получать деньги необычным путем.

Гороскоп на апрель 2024 - Близнецы

Как сказал астролог в интервью Главреду, Близнецам в апреле-2024 нужно сконцентрироваться на скучном, но полезном, то есть заняться работой и самообразованием.

"Поскольку Меркурий, управляющий Близнецами, будет ретроградным, месяц будет так себе, под знаком "минус". Однако, если Близнецы переработают весь материал, собранный ранее, а также решат накопившиеся домашние проблемы, усмирят эмоции и прислушиваются к близким, апрель будет комфортным периодом. Люди будут важны в этом месяце для Близнецов. Апрель будет хорошим временем для знакомств и поиска новых коллег", - свидетельствует гороскоп на апрель.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Близнецов: 5, 7, 12, 17, 23, 28.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Близнецов: 1, 3, 9, 15, 29.

Карьера. В профессиональной сфере Близнецам лучше не заглядывать в будущее, а жить сегодняшним днем. Не стоит увольняться и переходить на новое место работы, иначе потом об этом придется пожалеть.

Деньги. Залогом успеха Близнецов в финансовой сфере в апреле станут упорство и трудолюбие. Многочисленные усилия дадут плоды, а в конце месяца – толчок для будущего развития. Поэтому 25 и 30 апреля наиболее оптимальны для старта какого-либо дела

Личная жизнь. В апреле в личной жизни Близнецам не стоит торопиться с принятием решения, поскольку этот месяц приготовит очень много подводных камней.

"В частности, Близнецы могут притянуть к себе альфонса, афериста или содержанку", - предупредил Влад Росс.

Здоровье. В апреле-2024 Близнецам необходимо серьезнее относиться к своему рациону питания. Полезно будет обратиться к диетологу. Нужно также обратить внимание на состояние лимфоузлов. Возможны обострения заболеваний желудка, пищевые отравления. ЖКТ будет слабым местом.

Смотрите подробный гороскоп на апрель-2024 для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Гороскоп на апрель 2024 - Весы

Для представителей знака зодиака Весы апрель будет довольно сложным периодом. В профессиональной деятельности не стоит размениваться на ерунду. Наконец придет осознание того, что все приложенные в последнее время усилия не были напрасны. Но звезды говорят, что Весам еще не время расслабляться.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Весов: 5, 10, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Весов: 1, 3, 11, 12, 15, 21, 27, 29.

Карьера. В плане карьеры апрель у Весов будет временем для того, чтобы показать окружающим, насколько они конкурентоспособны. Следует использовать любую возможность для демонстрации своих достижений. При этом возможны сложности при принятии важных решений, касающихся карьеры.

Деньги. С точки зрения финансов, апрель-2024 будет весьма сложным для Весов, но довольно спокойным. Главное – не рисковать. Профессиональная деятельность будет приносить небольшую прибыль. Весам следует быть экономными, бережливыми, осмотрительными и думать о том, чего хочется на самом деле, совершая покупки, иначе слишком большие аппетиты создадут проблемы.

Личная жизнь. Стремление Весов проявить себя в обществе может негативно сказаться на их личной жизни в апреле 2024 года. Партнеру Весов будет не хватать их участия, ведь представители знака будут несколько эгоистичны. Если Весы покажут близким, насколько те важны для них, общий язык все-таки удастся найти.

Здоровье. В апреле-2024 Весы могут рассчитывать на довольно крепкое здоровье и большие запасы жизненных сил. Однако им все равно будет необходим свежий воздух и физические нагрузки. Единственное, с чем могут возникнуть небольшие проблемы, – это органы пищеварения. Но сложных ситуаций можно будет избежать, если сесть на диету.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на апрель 2024 - Стрелец

По словам Влада Росса, апрель 2024 года принесет Стрельцу некоторые проблемы на работе. Месяц обещает быть весьма сложным и далеко не самым удачным.

В личной жизни Стрельцу важно не жалеть сил на то, чтобы в семье царил мир, поскольку ему нужен крепкий тыл. Хоть нетерпеливый характер и призывает Стрельца к переменам, в апреле лучше с ними повременить. Поскольку любая воля Стрельца будет ему лишь во вред. Вторая половина месяца будет более спокойной.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Стрельца: 9, 10, 13, 14, 22, 23.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Стрельца: 4, 6, 8, 16, 24, 25, 26.

Карьера. В профессиональной деятельности в апреле-2024 Стрелец будет продуктивен, но только при условии крайней сосредоточенности. Он будет проверять собственную веру в успех, и только оптимизм поможет ему преодолеть полосу невезения, которая наметится у Стрельца в этом месяце. Звезды будут способствовать нестандартным взглядам Стрельца на мир, что поможет проявить креативный подход во многих вопросах.

Деньги. В финансовом плане у Стрельца все будет неопределенно – то густо, то пусто. Деньги будут приходить к нему необычным путем. Но Стрелец будет философски смотреть на жизнь в этом месяце, полагая, что в нужный момент помощь откуда-то придет.

Личная жизнь. В апреле-2024 Стрельцу необходимо направить усилия на укрепление сложившихся отношений. Близкие Стрельца будут нуждаться в его участии. Ему будет важно осознать бытие своего партнера, сочувствовать, быть рядом, не осуждая и не предъявляя претензий. Также Стрельцу важно будет поддерживать свою вторую половину во всех ее начинаниях.

Здоровье. В апреле у Стрельца возможны проблемы со здоровьем, связанные с различными вредными привычками, которые будут пагубно воздействовать на печень, кровообращение, потому алкоголь лучше исключить. Также возможны обострения заболеваний суставов, ягодиц, седалищного нерва.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий в апреле, а также составил финансовый гороскоп на апрель 2024 года и рассказал, что нужно сделать, чтобы получить большую прибыль.

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