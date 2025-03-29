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Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярность

Анна Ярославская
29 марта 2025, 10:50обновлено 29 марта, 11:43
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В первую неделю апреля нежелательно подписывать важные документы. Вероятно, в результате вы разочаруетесь.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Какое влияние окажет разворот Меркурия в прямое движение
  • Что произойдет в финансовой сфере после полнолуния 13 апреля
  • Какое значение имеет соединение Венеры с Сатурном в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет более легким месяцем, чем март. В частности, в первый месяц весны нужно было принимать какие-то жизненно важные решения, а в апреле уже будет развитие событий, особенно после того, как Меркурий и Венера развернутся в прямое движение.

Меркурий разворачивается 7 апреля в седьмом доме отношений, партнерства, брака, контактов, знакомств, любви, пишет Главред.

"И если вы не могли с каким-то человеком созвониться, встретиться, договориться, если переговоры зашли в тупик, если у вас не получалось с клиентом договориться, если в браке были конфликты, то ситуация станет более гладкой после 7 апреля. Или, по крайней мере, вы узнаете ответы, которые вам необходимы, встретитесь с нужными людьми", - сказала астролог.

При этом она посоветовала ничего не подписывать в первую неделю апреля. Если подпишете, то это ненадолго. Вероятно, вы разочаруетесь в этом контракте. Не исключен пересмотр каких-то условий.

После 13 апреля, когда Венера развернется в прямое движение, могут возникнуть финансовые договоренности. Появится гармония в отношениях. Это время будет благоприятным для подписания контрактов и достижения соглашений, что может привести к улучшению финансового положения благодаря партнерам или совместным проектам.

Полнолуние 13 апреля 2025 года окажет значительное влияние на финансовую сферу. В этот день вы сможете провести аудит своих доходов и расходов, а также пересмотреть финансовые источники. В этот период могут завершиться каких-то финансовые обязательства или исчезнет источник дохода, например, вы можете отказаться от подработки или изменить условия работы.

Также полнолуние может помочь вам лучше понять свою финансовую ситуацию и принять важные решения, которые могут привести к улучшению финансового положения. Это может быть связано с продажей имущества или использованием ваших талантов для получения дохода.

17 апреля Меркурий - планета Дев - переходит в восьмой дом денег и общих финансов.

"Меркурий приносит новости, информацию, документы, касающиеся кредитов, кредитных карт, страховок, налогов, алиментов. Может быть, это какие-то деньги, государственная помощь, новость о наследстве. Не исключена финансовая коллаборация", - рассказала Перл.

19 апреля Марс – планета активности, действий, смелости – на два месяца входит в двенадцатый дом гороскопа.

Вы можете куда-то уехать, переехать, навести порядок, повыбрасывать ненужные вещи. В целом, вы избавитесь от всего ненужного, чтобы освободить место для чего-то нового. Некоторые Девы захотят захотят заняться своим здоровьем, пройти обследования, отправиться в санаторий.

Новолуние 27 апреля будет в девятом доме гороскопа. Дев ждет новость, поездка, путешествие. Если вы хотите популярности, то это новолуние вам его принесет. Стоит учитывать, что она бывает разной - как в плюс, так и в минус.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Соединение Венеры с Сатурном в конце апреля 2025 года будет иметь важное значение для отношений и партнерств. Это соединение произойдет в вашем седьмом доме гороскопа, который отвечает за любовь, гармонию и партнерство. Венера символизирует отношения и финансовые аспекты, а Сатурн добавляет элемент долговечности и стабильности.

Если вы примете какое-либо решение в этот период, оно будет иметь долгосрочные последствия. Например, если вы решите вступить в брак или укрепить свои отношения, это будет означать, что ваши обязательства будут серьезными и долговечными. С другой стороны, это соединение может также привести к завершению отношений, если они не соответствуют вашим ожиданиям или потребностям.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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