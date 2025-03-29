Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовь

Полнолуние позволит Львам увидеть с другой стороны окружающих, а новолуние 27 числа откроет новые возможности в карьере и статусе.

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Гороскоп на апрель 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда в апреле Львы получат прибыль

Какие изменения в личной жизни могут произойти во второй месяц весны

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 7 апреля Меркурий разворачивается в прямое движение. В течение трех недель с 15 марта что-то могло идти не плану - от каких-то мелочей до более значительных ошибок. Могли быть задержки в делах.

"Меркурий у Львов ретроградный в восьмом доме финансов, чужих денег и общих ресурсов. Могли не прийти вовремя какие-то деньги. После 7 апреля, когда Меркурий развернется, финансовая ситуация решится все, что связано с банками и карточками", - сказала астролог.

13 апреля Венера развернётся в прямое движение. В жизнь Львов вернётся гармония, а также прибыль и финансы, потому что Венера символизирует не только любовь, но и деньги.

"Перед Львами откроются какие-то финансовые возможности. Придут деньги, кто-то может вернуть долг, вы получите деньги по страховке, возврат налогов, наследство. Инвестор появится. То есть какие-то чужие деньги могут прийти. Например, это могут быть деньги вашего мужа, жены, партнёров, бизнес-партнёров, которыми вы сможете воспользоваться", - сказала астролог.

По ретро Венере могли возобновиться близкие, интимные отношения с бывшими партнерами. Но с 13 апреля может быть переломный момент, когда вы решите, как вам комфортнее и удобнее, будете ли продолжать находиться в этих отношениях с человеком или нет.

Львы смогут разобраться со своими психологическими травмами и посмотреть на людей с другой стороны.

С 10 по 17 апреля у Львов ожидается поездка или важная встреча.

Полнолуние 13 апреля, будет находиться в третьем доме гороскопа, который связан с общением, знакомствами и контактами. Это время может принести завершение каких-то отношений, когда каждый пойдет своей дорогой. Также полнолуние может высветить события или ситуации в отношениях с братьями и сестрами.

Кроме того, полнолуние может проявить ваши навыки общения и помочь понять, с кем стоит продолжать общение, а с кем — нет. Это время, когда вы можете увидеть истинное лицо людей, с которыми общаетесь, и решить, стоит ли вести с ними дела.

17 апреля Меркурий меняет знак и входит в девятый дом гороскопа. Возможно, вы будете планировать путешествие куда-то далеко, в, может быть, вас ждет общение с человеком на расстоянии. Например, у вас появится клиент другой национальности или живущий за границей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Марс войдет в первый дом гороскопа 19 апреля и принесет поток энергии и активность. Это будет время для новых начинаний и идей, когда вы будете стремиться воплощать свои замыслы в жизнь. В этот период не будет времени на раздумья — вы будете готовы действовать смело и решительно, даже если испытываете страх.

Марс останется в вашем знаке до 18 июня. Это будет насыщенный период, полный событий и возможностей.

27 апреля - новолуние в десятом доме. Во-вторых, появятся новые возможности, касающиеся вашей карьеры, профессии, цели в жизни.

"Может быть, ваша профессия сейчас не соответствует вашим целям. Например, ваша цель – стать миллионером, а вы работаете на кассе в супермаркете. С 27 апреля будто новая цель появится, новая мечта, новое желание. Вы поймете, какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться желаемого", - рассказала Перл.

Львы получат новости, касающиеся работы. Есть шанс получить повышение. Или вы решите начать свой бизнес, возглавить какой-то проект.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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