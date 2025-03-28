Гороскоп на апрель 2025 для Раков: чего ждать в любви и финансах

Апрель будет и насыщенным месяцем для Раков и даст возможность новых знакомств, социальных взаимодействий и финансовых изменений.

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Гороскоп на апрель 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое влияние окажет ретроградный Меркурий на планы Раков

Что принесет полнолуние 13 апреля

Какие изменения в карьере и финансах могут произойти в апреле

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 15 марта по 7 апреля Меркурий находится в ретроградной фазе, а это означает, что Раков ждут изменения в планах на поездки. Например, могут поменяться даты поездок, будет отмена или перенос. Также может возникнуть необходимость пересмотреть документы, связанные с заграницей или образованием. В период ретро Меркурия Раки будут заниматься юридическими вопросами или оформлением документов.

После 7 апреля, когда Меркурий вернется в прямое движение, с планами Раков будет больше определенности. Астролог рекомендует подождать несколько дней, прежде чем подписывать важные документы или принимать окончательные решения.

13 апреля Венера разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа.

"Может быть, вы давно хотели куда-то поехать, и сейчас поедете в это место. Возможно, вы возобновите отношения со своей первой любовью или спишетесь, или встретитесь. Не исключено, что вы, наоборот, взвешиваете, переоцениваете отношения с кем-то и обдумываете, продолжать ли вам эту связь или нет. Скорее всего, к 13 апреля вы будете принимать решение уже по поводу отношений с человеком, который может быть другой национальности или другой религии", - рассказала астролог.

Венера также отвечает за деньги, поэтому Раки могут получить доход, грант на обучение, стипендию, финансовую помощь на переезд или на образование.

Решится какая-то ситуация, связанная с домом, с квартирой. Может быть, вам скажут переезжать, если вы, например, снимаете жилье.

В апреле 2025 года полнолуние произойдет 13 числа в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, место жительства и родителей.

В этот период могут произойти важные изменения, связанные с домом или квартирой. Например, Раки могут получить известие о необходимости переезда, либо, наоборот, принять решение о совместном проживании с партнером. Также возможно, что кто-то из членов семьи решит съехаться или, наоборот, покинет дом.

Кроме того, полнолуние может привести к решению вопросов, связанных с недвижимостью, такими как покупка или продажа жилья, а также к изменениям в статусе, например, получению нового гражданства или паспорта.

Таким образом, полнолуние в апреле будет важным моментом для Раков, когда они смогут решить множество вопросов, касающихся их личной жизни и семейных обстоятельств.

С 19 апреля Марс войдет во второй дом денег, в результате у Раков увеличатся расходы. Вам будет необходимо тратить больше времени и энергии на работу. Не исключены непредвиденные траты. Возникнет необходимость решать финансовые вопросы, такие как налоги или оплата услуг. Кроме того, Марс может способствовать увеличению рабочей нагрузки. Также есть риск аварий, поэтому чтоит проявить осторожность.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 апреля солнце входит в одиннадцатый дом. Вас ждут встречи с друзьями и единомышленниками. Возможно вас пригласят на свадьбу, на день рождения, вечеринку, концерт. В это время Раки начнут яснее понимать свои мечты и планы на будущее.

27 апреля будет новолуние в одиннадцатом доме. У вас появятя новые увлечения или знакомства. Это также время, когда Раки получат признания и награды за достижения.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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