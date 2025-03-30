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Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дни

Анна Ярославская
30 марта 2025, 05:37
17
Апрель будет насыщен событиями, которые могут повлиять на различные аспекты жизни Весов, включая работу, здоровье и личные отношения.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое влияние окажет Венера на работу и здоровье Весов
  • Что произойдет в полнолуния 13 апреля
  • Какие изменения в отношениях могут произойти в апреле

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле Венера с Меркурием развернутся в прямое движение. Особенно гармоничной и хорошей будет вторая половина месяца.

Итак, 7 апреля Меркурий разворачивается в прямое движение, он был ретроградным с 15 марта, поэтому если что-то у вас тормозилось в сфере работы, то в середине месяца ситуация изменится.

"Этот период, особенно первая неделя апреля, очень хорош для того, чтобы поменять свой режим и уделить внимание здоровью. Возможно, вы снова сдавали анализы, ходили к врачу, меняли свои медикаменты на другие. Ретро Меркурий мог обратить ваше внимание на домашних животных. Может быть нужно делать прививки или возить к ветеринару. Но если какая-то проблема не могла никак разрешиться, то это произойдет после 7 апреля", - рассказала астролог.

После 13 апреля Венера принесет Весам прибыль. Ситуация на работе, в коллективе может быть гармоничной. У вас может увеличиться доход, повыситься зарплата. Может, вы перейдёте на другую работу, поменяется руководитель.

После полнолуния 13 апреля в жизни Весов могут произойти значительные изменения, особенно в сфере отношений и финансов. Полнолуние в знаке Весов может высветить или завершить определенные ситуации, касающиеся отношений. Это может означать окончание совместных проектов, увольнение с работы, завершение романтических отношений или даже развод.

19 апреля Марс входит в одиннадцатый дом гороскопа на два месяца. Эта планета даст вам силы, желания, смелость действовать. Возможно вы будете организовывать какую-то вечеринку, свадьбу, конференцию, семинар. У вас появится круг единомышленников.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 апреля Солнце войдет в ваш восьмой дом финансов и высветит ситуацию, связанную с финансами. Возможен приток денег или получение какой-то суммы, особенно 27 апреля, когда будет новолуние в этом же восьмом доме общих денег. Вы получите новость, будет новая структура или стратегия. Например, вы начинаете жить вместе с кем-то, и у вас теперь общий бюджет. Может быть вы получите письмо из банка, кредит, информацию по страховке и налогам.

С 14 по 30 апреля произойдет соединение Венеры с Сатурном в шестом доме работы, здоровья, быта и режима. Это время будет связано с перестройкой ежедневной жизни и обязательств. Весы могут перейти на удаленную работу или поменять свои обязанности в семье.

Венера, как планета гармонии и финансов, принесет улучшение в этих сферах. Ожидается, что после 13 апреля, когда Венера выйдет из ретроградного движения, Весы могут увидеть увеличение дохода, повышение зарплаты или улучшение условий на работе. Бытовая ситуация также может стать более комфортной благодаря тому, что вы найдете себе помощников по хозяйству.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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