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Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

Влад Росс

Астролог

29 июля 2021, 07:12

Весам в августе придется преодолевать обиды и демонстративное молчание.

Астролог рассказал, что в августе 2021 ждет Весы
Астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2021 для Весов / Анастасия Олейникова для Главреда

Гороскоп на август 2021 года обещает Весам плюс-минус нейтральный месяц. Весам покажется, что весь мир добивается от них высказываний, предполагающих личную реакцию на определенные события, но как раз в этот период Весы не будут расположены к длительным беседам, особенно если они будут сопровождаться исповедальными моментами. Это будет объясняться тем, что на данный момент у Весов не будет сформировавшегося мнения по вопросам, которые будут интересовать собеседников, потому Весы окажутся в растерянности.

Переходу на новый уровень сознания будет предшествовать период личностного роста. Если судить по планетарным аспектам месяца, то прояснение начнется после 25 августа.

В конце августа 2021 Весы наконец сообразят, как обстоят их дела в действительности, и смогут выстроить планы на будущее.

Так что, по сути, Весы могут лишь в 20-х числах заняться делами.

В деловой сфере Весам потребуется собранность, потому что весь август придется посвятить важным переговорам. Осложнит положение то, что многие представители знака по вышеназванным причинам будут оттягивать и переносить встречи, однако ни к чему хорошему это не приведет. Если Весы пойдут на поводу у своих желаний, они могут утратить контроль над ситуацией и в дальнейшем попасть в зависимость от случайных предложений и контактов.

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Лучшей линией поведения в этом случае может стать любое нестандартное решение. Изобретательность Весов на данном этапе будет способна заменить логику и расчет.

В любви Весам тоже предстоит пережить некоторые испытания. Август начнется у них с нового знакомства, которое окажется очень важным, или с перемен в существующем союзе (особенно это касается любовного союза, не предполагающего долгосрочности). Впрочем, исполнится все, на что Весы хотели бы рассчитывать, поскольку Венера во второй половине месяца войдёт в их знак.

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Далее не исключены трения по причине отказа Весов обсуждать накопившиеся проблемы. До разрыва отношений дело вряд ли дойдет, но преодолевать обиды и демонстративное молчание в дальнейшем всё-таки придется.

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