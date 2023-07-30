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Гороскоп на август 2023 года для Львов: везение, освобождение и прибыль

Анна Ярославская
30 июля 2023, 02:20
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В последний месяц лета шесть из десяти планет будут ретроградными. Львам нужно будет завершить что-то из прошлого. Вы откроете новую главу вашей жизни.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на август 2023 года Лев - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Львов. В последний месяц лета будут сразу три лунных события - два полнолуния 1 и 31 августа и новолуние 16 августа. Будут происходить очень эмоциональные события. Кроме того, в последний месяц лета шесть из десяти планет будут ретроградными. Львам стоит быть более внимательными и осторожными во всех сферах жизни. Нужно будет завершить что-то, что тянется из прошлого. Впоследствии вы сможете открыть новую главу вашей жизни.

Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза.

Полнолуние 1 августа пройдет в 7 доме отношений и любви. Полнолуние внесет ясность в отношения. Кто-то расстанется, кто-то - решит съехаться или пожениться. Вас ждут новые встречи и знакомства, но ретроградная Венера принесет разочарование в людях, отношения долго не продлятся. Возможны деловые отношения, новые договоры и контракты.

16 августа - новолуние во Льве. Если ваш день рождения приходится на промежуток с 14 по 18 августа включительно, то в следующие 12 месяцев вы войдете в новый цикл жизни. Появятся новые люди в окружении, работа, страна, статус. Для всех остальных Львов это очень благоприятное время для проявления инициативы и принятия решений. Вы освободитесь от того, что вас сдерживает и мешает. Станут более понятными некоторые вопросы. Нельзя регистрировать бизнес и делать что-то важное до 18 сентября.

Львы займутся собой - поменяют стиль, прическу , приведут себя в порядок, чтобы выглядеть лучше.

Кроме того, вы переосмыслите отношение и любовь к себе через других людей. Из вашего окружения исчезнут ненужные люди, в то же время может вернуться кто-то из прошлого.

23 августа Меркурий начинает ретроградное движение во втором доме денег. Львам нужно будет переосмыслить свою финансовую ситуацию. Некоторые Львы вернутся на старую работу, появятся идеи для заработка или сезонная подработка. Вероятны продажи и покупки. Однако стоит учесть, что во время ретроградного Меркурия нельзя покупать технику или другие дорогие покупки. Возможно вам вернут долг.

24 августа Солнце и Марс войдут во второй дом денег. Ожидается прибыль. Вы будете активно работать весь месяц.

Что касается здоровья, то стоит обратить внимание на зубы и горло, предупредила астролог.

28 августа Уран начинает ретро движение в 10 доме работы, карьеры, репутации. В этом же доме находится Юпитер. Львы будут обдумывать нововведения в собственном деле, которые в дальнейшем будут успешными. Вы встретите нужных людей, вас заметят и признают ваши таланты. В целом, вас ждет везение и успех.

31 августа - полнолуние в восьмом доме финансов. Вы получите большие деньги одной суммой. Например, это может быть прибыль, деньги мужа/жены, кредит, инвестиция, наследство.

Также это сектор эмоций, интима, психики. Откроется тайна об интимном партнере. Вы освободитесь от зависимости и контроля, будете чувствовать себя более свободными. Львы обратятся за помощью к психологу или психотерапевту.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Лев на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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