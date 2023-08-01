Гороскоп на август 2023 года для Скорпионов: наступит время любви и везения

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет август 2023 у представителей знака зодиака Скорпион.

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Что ждет Скорпионов в августе 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Скорпионов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Весам - бессонница, Стрельцам - достижение, Скорпионам - новые планы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, последний месяц лета начнется с полнолуния в четвертом доме гороскопа, который отвечает за дом, место жительства.

Первая половина месяца - удачное время для того, чтобы делать ремонт. Однако покупать дорогие вещи для украшения дома не стоит.

"Новость о члене семьи может застать вас врасплох: рождение или переезд детей из родительского дома", - рассказала астролог.

Четвертый дом также отвечает за родителей. Возможно, они сообщат вам что-то очень важное. Вероятна поездка в места детства. Возможно найдете фотоальбом со старыми фотографиями.

16 августа - новолуние в десятом доме гороскопа – это самый высокий дом нашей репутации, цели. Новолуние поставит новую цель или задачу.

Ретроградная Венера в эти даты предоставит обновленный статус. Так как эта планета отвечает за отношения и брак, статус будет касаться взаимоотношений. Это может быть развод/брак. Возможно вы станете жить вместе, а может быть узнаете о беременности.

Не стоит заключать брак во время ретроградной Венеры, предупредила астролог. Лучше перенести свадьбу на даты после 15-18 сентября.

Ретроградная Венера также может повлиять на финансовую ситуацию. Вполне возможно, что вы вернетесь на прежнюю работу или у вас будет такая же заработная плата, как раньше. Бывшие клиенты к вам вернутся.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в 11 доме друзей. Скорпионы могут почистить свой список друзей в социальных сетях. Планета принесет вам встречу со старыми знакомыми, одноклассниками, одногруппниками или любовниками. Хорошее время для примирения с теми людьми, с которыми вы в ссоре.

В период ретро Меркурия целесообразно возобновить занятия спортом, танцами, йогой.

24 августа Солнце входит в 11-й дом. Новость о беременности - высока как никогда. Солнце также сделает Скорпионов центром внимания.

28 августа Уран - планета неожиданных сюрпризов - развернется в ретроградное движение до 27 января. Возможен повторный брак. Если вы разводитесь, процесс может тянуться. Также не исключены задержки в оформлении наследства или других судебных процессах. Подготовка к свадьбе может занять полгода. Остерегайтесь неожиданных поворотов событий, предупредил гороскоп. Больше всего влияние Урана почувствуют Скорпионы, которые родились с 11 по 15 ноября.

Кроме того, в седьмом доме гороскопа будет находиться планета везения и удачи - Юпитер. Все, что будет происходить, - к лучшему.

"Если Уран принесет распад отношений, то Юпитер – лучшего человека на это место. Если с вами организация расторгла контракт, то Юпитер даст сделку получше", - сказала астролог.

Ретроградный Уран может открыть давние секреты прошлого. Состоится знакомство. Но, скорее всего, вы измените мнение о человеке и не захотите больше общаться.

28 августа Марс войдет в 12 дом гороскопа - это сектор завершения. Эта планета освободит вас от ненужных людей и подготовит к новому этапу в жизни, сделает более активными в любовных делах.

31 августа - полнолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор радости, удовольствия, любви. В это время хорошо признаваться в любви. Ваши бывшие возлюбленные могут открыть вам свои чувства. Вы можете передумать, переоценить, пересмотреть отношения. Не исключено, что откроется любовный треугольник. Полнолуние открывает вам глаза на ситуацию.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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