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Гороскоп на август 2023 года для Стрельцов: астролог назвала день исполнения мечты

Анна Ярославская
1 августа 2023, 15:13 обновлено 1 августа, 15:13
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В последний месяц лета Венера принесет Стрельцам нечто масштабное, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Что ждет Стрельцов в августе 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Стрельцов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Весам - бессонница, Стрельцам - достижение, Скорпионам - новые планы.

"Август будет необычным. Ожидаются три лунных события. Обычно у нас одно новолуние, одно полнолуние, а в августе их будет два. Луна - это планета, которая символизирует наши эмоции, эмоциональную реакцию, так что мы будем эмоционально реагировать на какие то события", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Кроме того, шесть планет из десяти будут ретроградными. Они как будто заставляют нас вернуться и что-то доделать или принять решение, или освободиться от чего-то, или восстановить отношения с кем-то из прошлого.

Могут быть встречи с родственниками, новости, касающиеся сестры, брата. Не исключено обучение и поездки недалеко и ненадолго.

Полнолуние 1 августа высветит ситуацию с вашим бывшим возлюбленным. Вы встретитесь с подругой, которую давно не видели.

16 августа - новая Луна в девятом доме гороскопа. Новолуние может принести Стрельцам дальнюю дорогу, например, поездку за границу, знакомство с иностранцами, какой-то международный проект.

Венера (планета удовольствий) может принести отношения на расстоянии, возможно, с человеком другой национальности.

Этот же дом гороскопа несет нечто масштабное. Он позволит вам стать популярными. Наступает удачное время для того, чтобы развивать свой блог, услуги, сайт. По Ретроградной Венере хорошо все улучшать.

Стрельцы могут получить прибыль по результатам судебного процесса. Ожидайте новость по поводу финансов. Деньги, которые вы отдавали, вернутся.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 сентября. В этот период нельзя подписывать важные документы, покупать дорогостоящую технику. Будьте внимательны при бронировании номеров в отеле или любых билетов. Следите за документами, личными вещами - есть риск их забыть или потерять.

На работе возможны перемены: вы встретите коллегу, вернетесь к бывшему работодателю, клиенты тоже могут напомнить о себе. Может вернуться прежний статус.

Анжела Перл предупредила, что планы могут меняться. До 18 сентября не стоит ничего регистрировать (бизнес, брак и т.д). Покупку автомобиля тоже лучше отложить на потом, однако продавать автомобиль можно.

24 августа Стрельцы окажутся в центре внимания. Вероятно речь идет о выступлении, защите диплома, проекте. В этот день высока вероятность получить новость, касающуюся работы.

28 августа Уран также разворачивается в ретроградное движение и неожиданно изменит рутину, привычный ход действий.

Стрельцы поменяют мнение, поймут, что им необходимо сейчас. Кроме того, Уран возвращает к прежним привычкам, режиму, но в хорошем смысле этого слова. Астролог советует пересмотреть питание, обратиться к нутрициологу, пропить курс витаминов, пройти обследование.

28 августа сделайте шаг навстречу своим желанием. Это благоприятный день для исполнения вашей мечты. Астролог советует начать новую жизнь в этот день.

Месяц завершится полнолунием 31 августа в четвертом доме гороскопа. Можно планировать покупку/продажу имущества. Оформлять документы не стоит до 18 сентября.

В конце лета Луна будет соединяться с Сатурном, станет актуальным вопрос финансов. Соединение этих двух планет информирует о конечном результате получения прибыли, говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Стрелец на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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