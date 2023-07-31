Гороскоп на август 2023 года для Весов: курортный роман, удача и деньги

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет август 2023 у представителей знака зодиака Весы.

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Гороскоп на август 2023 года Весы - работа, финансы, любовь / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Весов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Весам - бессонница, Стрельцам - достижение, Скорпионам - новые планы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 1 августа в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, детей и удовольствия. Весы решат отправиться в поездку или отпуск. Вероятно вас ждут новости о любимом человеке, возможен курортный роман.

Стоит учесть, что отношения, которые начались в период ретроградной Венеры, будут короткими. К вам вернутся поклонники из прошлого, могут возобновиться прежние отношения. Откроется тайна о партнере.

Кроме того, Весы получат новость о детях. Возможна беременность. Не исключены публичные выступления и творческие проекты.

16 августа - новолуние в 11 доме будущего и мечты. У вас будут новые знакомства, вы сделаете шаг к осуществлению мечты. Вам напишут старые друзья или вы встретите кого-то из прошлого. У некоторых Весов изменится круг общения. Возможны изменения в окружении. Что-то новое придет на место старого. Представители знака могут спонтанно менять планы.

23 августа Меркурий разворачивается в 12 доме гороскопа - это сектор прошлого. Пока планета будет двигаться в обратном направлении, астролог не советует делать серьезные покупки - лучше подождать до конца сентября. Есть риск потерь и краж. Откроются тайны. Состоится поездка в места, в которых вы уже были. Дома стоит разобрать старые вещи и избавиться от всего ненужного. Некоторые Весы могут пойти на медицинский осмотр.

28 августа Уран развернется в ретроградное движение в секторе финансов. Весам нужно будет решать вопросы из прошлого. Вы получите прибыль, которую ждали. Возможно вы получите деньги мужа/жены. Возможно оформление кредита.

Юпитер в этом же доме принесет удачу и деньги. Есть риск неожиданных ситуаций.

В конце месяца у Весов будет больше энергии, активности и целеустремленности. Появится много дел, на работе - большая занятость.

31 августа - полнолуние, оно высветит, какие из ваших приоритетов являются самыми главными. Вы будете менять режим сна или привычки. Ждите новостей с работы, завершится какой-то проект.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Весы на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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