Гороскоп на август 2023: каких сюрпризов судьбы ждать Девам

В августе будут два полнолуния 1 и 31 августа и одно новолуние 16 августа. Кроме того, шесть из десяти планет будут ретроградными.

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Гороскоп на август 2023: что ждет Дев в последний месяц лета / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Дев. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе будут два полнолуния 1 и 31 августа и одно новолуние 16 августа. Кроме того, шесть из десяти планет будут ретроградными.

Месяц начнется с полнолуния 1 числа в шестом доме гороскопа. Это сектор работы и здоровья, коллег и подчиненных. Девы могут вернуться на старую работу. Возможно вы будете сдавать анализы, проходить медицинский осмотр, появится новая информация относительно здоровья.

В это полнолуние хорошо отказываться от вредных привычек хотя бы на две недели, пока будет действовать полная Луна.

16 августа - новолуние в 12 доме. Это сектор завершения, благотворительности, дальних земель. Нужно будет от чего-то избавиться. Очень хорошо в это время худеть, говорит гороскоп. Стоит закончить дела из прошлого, выкинуть старые вещи из дома. Вас ждут путешествия, дистанционная работа. Вы получите новости издалека.

Венера в августе будет ретроградной до 15 сентября и повлияет на любовь. Вы получите известие от бывших возлюбленных. Если вы в отношениях на расстоянии, то вам откроется тайна. Вы переосмыслите отношения, произойдет их перезагрузка. Кроме того, Девы переосмыслят ценности и повысят свою самооценку. Ждите прихода денег. Например, вам вернут долг или вы получите прибыль, которой давно ждали.

C 23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в первом доме гороскопа. Нельзя начинать новые дела до 14 сентября. Вы вернетесь к старому стилю и прежней физической форме. Будете выглядеть моложе. Некоторые Девы восстановят отношения, вернутся к бывшему. Сильнее других влияние Меркурия почувствуют те Девы, которые родились с 1 по 15 сентября.

С 24 августа Солнце входит в знак Девы и заставит вас засиять. Вы будете магнитом для людей, появится больше энергии и желания проявлять активность в обществе.

28 августа Уран разворачивается в ретроградное движение. Это планета неожиданностей и сюрпризов. Произойдет неожиданный поворот в юридических делах. Вас ждет внезапная командировка и путешествия в другие страны.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 августа - полнолуние в секторе отношений и любви. Ваши отношения достигнут кульминации. Вы можете съехаться с партнером. Будет развитие деловых отношений. Гороскоп советует серьезно отнестись к отношениям. Вы примете решение относительно вашего будущего, которое будет касаться не только вас, но и окружающих людей.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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