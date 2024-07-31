Гороскоп на август 2024 для Близнецов: роман, хорошие новости и застолье

В августе Марс даст Близнецам смелость и инициативность, рассказала Анжела Перл.

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Близнецы - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Близнецов.

Если вы пропустили Таро-прогноз на последний месяц лета для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость.

Месяц начнется с новолуния 4 августа в третьем доме гороскопа Близнецов. Новая Луна принесет всплеск энергии. Вы пойдете учиться, получите сертификат, диплом или лицензию. Возможно состоится пересдача экзамена. Ретроградный Меркурий - это прекрасное время, чтобы пересдавать экзамены, восстанавливаться на учебу. Возможно вам нужно будет подтвердить какие-то документы. Также не исключена поездка.

5 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 28 числа в четвертом доме гороскопа. Это сектор места жительства, недвижимости, семьи.

Близнецы будут переоформлять документы, переезжать или менять фамилию на старую. Некоторые представители этого знака зодиака поедут в места своего детства.

8 августа Венера будет соединяться с ретро Меркурием - в этот день может решиться какой-то вопрос.

Кроме того, Венера принесет Близнецам праздник в семье, застолье, встречу с родителями, празднование дня рождения, юбилея, свадьбы, хорошую новость у кого-то из членов семьи.

14 и 15 августа Марс соединяется с Юпитером в первом доме гороскопа, то есть в знаке Близнеца.

"Марс — это планета активности, желания что-то делать, куда-то ехать, начинать что-то. Это инициатива и смелость. Вы решитесь на то, на что не решались раньше. Также это может быть даже начало каких-то отношений, бизнес-партнерство", - сказала астролог и посоветовала не подписывать важные документы до конца августа.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Сильнее других соединение Марса с Юпитером почувствуют Близнецы, которые родились с 6 по 8 июня.

19 августа - полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за дальние земли, путешествия и всё, что связано с иностранцами и другими культурами.

"Полнолуние – это обычно результат, кульминация чего-то, получение информации, ясность. Здесь может быть ясность, касающаяся вашей поездки за границу, отдыха, отпуска, эмиграции. Состоится знакомство с иностранцами. Нужно будет переводить документы на другой язык", - свидетельствует гороскоп на месяц.

В конце месяца Близнецы могут влюбиться и закрутить роман. Вас ждут свидания и романтические отношения. Кроме того, возможна поездка в отпуск или какой-то творческий проект.

Подробный гороскоп для Близнецов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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