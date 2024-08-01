Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце лета

Астролог назвал счастливчиков и неудачников августа-2024 и рассказал, у кого месяц будет ровным, без взлетов и падений.

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Гороскоп на август 2024 от Влада Росса обещает удачный месяц Близнецам и еще двум знакам зодиака / Главред

Гороскоп на август 2024 года для всех знаков зодиака говорит о том, что конец лета порадует Близнецов и Льва, однако огорчит Стрельца и Водолея. У большинства же знаков месяц будет ровным и спокойным.

Из гороскопа на август-2024 вы узнаете, что будет происходить у каждого знака в работе и карьере, любви и отношениях, финансовой сфере, а также как будут обстоять дела со здоровьем.

Нейтральным август-2024 будет для следующих знаков:

Овен

Овну в августе-2024 следует наконец позволить себе расслабиться и отдохнуть так, как даже не мечталось. Месяц средний для этого знака зодиака, потому активность может быть наказуема. Больше времени в августе следует уделять семейным делам. Не исключено, что что-то потребует немало времени и сил Овна, например, ремонт или переезд в старое жилье, хлопоты, связанные с родителями или детьми.

Благоприятные дни августа для Овна: 1, 5, 14, 20, 29.

Неблагоприятные дни августа для Овна: 7, 17, 22, 27.

Карьера. В начале августа Овен будет очень активен и работоспособен, особенно если он занят творчеством или искусством. Впрочем, даже те Овны, чья деятельность далека от искусства, смогут проявить себя с самой лучшей стороны.

В середине месяца уделом Овна станет скучная рутинная работа, в которой могут возникать сложные ситуации. Нужно быть более организованными, не упускать из виду мелочей и тщательно проверять результаты своей работы, если была допущена ошибка.

Деньги. В финансовом плане август 2024-го для Овна будет достаточно сложным периодом. Нельзя исключать снижения уровня доходов. Не стоит открывать бизнес, рисковать, заключать сделки, оформлять финансовые документы, связывать себя кредитными обязательствами.

Личная жизнь. В августе у Овна могут быть встречи с неординарными личностями – либо с выдающимися людьми, либо с сумасбродами. Также высока вероятность познакомиться с будущей второй половиной на вечеринке, дружеской встрече, в бане или на море. Могут быть прекрасные курортные романы. В конце месяца отношения с новыми знакомыми могут стать больше, чем просто приятельскими.

Здоровье. Весь август-2024 Овен будет энергичен. Серьезных проблем со здоровьем не предвидится. Однако в первой половине августа может повыситься чувствительность к продуктам питания, косметическим и лекарственным препаратам – велик риск появления аллергических реакций. Потому аллергикам важно принимать вовремя таблетки.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился гороскопом на август 2024 года для всех знаков зодиака:

Телец

Август-2024 для Тельца станет временем, когда нужно делать решительные шаги. Он поймет, что давно топчется на месте. Телец должен помнить, что все люди ошибаются, даже те, которые являются профессионалами своего дела. Потому важно проверять любую информацию, даже полученную из авторитетных источников. В целом, август будет ровным месяцем для Тельца.

Благоприятные дни августа для Тельца: 6, 12, 19, 23.

Неблагоприятные дни августа для Тельца: 4, 8, 13.

Карьера. Звездная обстановка в августе сулит Тельцу хорошие перспективы в сферах, связанных с коммуникацией, торговлей, а также при заключении разного рода сделок. Можно будет даже наладить вновь старый бизнес, восстановить важные вещи. Удача во многих отношениях будет во второй половине месяца.

Тельцу следует быть готовым к тому, что в конце августа с ним будут много советоваться, на него будут равняться и требовать от него помощи.

Деньги. В августе 2024-го вероятны конфликты на финансовой почве как между друзьям и родственниками, так и на государственном уровне. Потому следует быть осторожнее.

Личная жизнь. Творческая энергия Тельца в августе проникнет в сферу личных отношений, что скажется на ней самым положительным образом. Телец обнаружит, что многих проблем можно избежать. Главное – отказываться от шаблонов поведения. Необычные свидания, оригинальные подарки, сюрпризы, особенно без повода, будут удивлять Тельца. Да и он сам сможет этим удивить своего партнера.

Свободным Тельцам следует знать, что в августе высока вероятность встретить свою любовь в интернете.

Здоровье. Тельцу следует постараться максимально активно провести первую половину августа. Не нужно отказываться от предложения поучаствовать в спортивных мероприятиях и турпоходах. Кстати, наши Тельцы на Олимпиаде могут добиться хороших успехов. В конце месяца любые водные процедуры (поход в баню, посещение бассейна, прием ванной) будут особенно полезны для Тельца: они снимут мышечное напряжение и помогут абстрагироваться от плохих мыслей.

Дева

В августе 2024 года работа для Девы станет родным домом. Она будет задаваться вопросом о том, нужно ли так надрываться. Работать придется много. Дева может рассчитывать на помощь, поддержку и понимание второй половины. Этого с лихвой хватит, чтобы привести в порядок дела. Месяц будет, в целом, неплохим для Девы, ровный период.

Благоприятные дни августа для Девы: 3, 9, 17, 21, 29, 31.

Неблагоприятные дни августа для Девы: 6, 12, 14, 15, 23, 24.

Карьера. В августе 2024-го будет фартить Девам, которые являются представителями творческих профессий. Деву будут одолевать сомнения по поводу того, а стоит ли заниматься тем, чем она занимается, может, нужно попробовать себя в чем-то другом. Эти сомнения развеются только к концу месяца. В это время стоит рассматривать возможность нового цикла профессионального обучения или вернуться к старой учебе.

Деньги. Много времени в августе Дева будет посвящать материальным вопросам. Если ей будет нужна помощь, то она придет с неожиданной стороны. Финансовый успех обязательно придет, если Дева будет прагматична и экономна.

Личная жизнь. Август будет достаточно успешным периодом для Девы в плане личной жизни, поскольку Венера, планета любви, будет в знаке Девы. Только необходимо помнить, что, кроме высоких чувств и сильной сексуальной энергии, необходимо умение договариваться с партнером. Свободные Девы сумеют завоевать сердце того, кто ей очень нравится. Появится реальный шанс на взаимность. Не нужно бояться делать первый шаг, даже если Дева – женщина. С нежными признаниями в этом месяце торопиться не стоит, но партнер должен привыкать.

Здоровье. В августе Дева будет себя чувствовать здоровой и бодрой. Важно во всем соблюдать меру. Организм будет чувствителен к некачественным продуктам, что может привести к пищевым отравлениям. Нужно есть часто, но маленькими порциями. Полезными будут различные каши. Также важно соблюдать осторожность в еде, иначе, например, может застрять рыбная кость в горле.

Деве благоприятно в августе носить одежду пастельно-зеленых тонов, серого или голубого цветов. Ни в коем случае не нужно отдавать предпочтение мрачным тонам.

Стрелец

От августа 2024-го Стрелец ждет спокойствия. В выигрыше будет тот, кто способен реагировать на меняющиеся правила игры, кто сможет легко отказаться от привычного и удобного. Стрельцу важно использовать свой шанс, не жалеть себя и не бояться меняться. Месяц для Стрельца будет нейтральным.

Благоприятные дни августа для Стрельца: 1, 2, 10, 15, 23, 29.

Неблагоприятные дни августа для Стрельца: 3, 6, 18, 20, 22, 31.

Карьера. Чтобы взять новую карьерную высоту в августе 2024 года, Стрельцу нужно пожертвовать какими-то своими привычками, комфортом. Возможно, Стрельцу предложат такую работу, из-за которой ему придется переехать, сменить местожительство – там его будет ждать успех.

На передний план выйдут честолюбивые стремления Стрельца. Нужно сделать шаг навстречу новому и не терять надежду.

Деньги. Для улучшения финансового положения в августе Стрельцу неплохо будет найти подработку или вложить средства в прибыльное дело. Можно попросить у руководства прибавки к зарплате.

Личная жизнь. У одиноких Стрельцов в августе появится новое увлечение, поэтому можно смело заводить знакомства. Однако не нужно торопиться принимать серьезные решения под влиянием порыва.

Здоровье. В августе из-за рассеянности Стрелец перестанет правильно питаться. Он будет торопиться, а потому будет глотать пищу, не прожевав ее. Тем самым, он может испортить свое пищеварение. Желудок Стрельца должен быть наполнен полезной едой, особенно салатиками. Нужен полноценный отдых, развлечения на свежем воздухе, прогулки.

Рыбы

Звезды дают Рыбам добрый совет на август-2024: если Рыбы в этом месяце могут ничего не делать, то пусть не делают, иначе всё только испортится. Поэтому в августе Рыбам будет ни холодно, ни жарко. Месяц будет спокойным, и Рыбы могут полностью расслабиться. Жизненный паззл сложится удачно и без участия Рыб. Сэкономив силы к осени, позже Рыбы смогут осуществить прыжок. Человек, на которого следует обратить внимание и направить заботу, – это сами Рыбы. Хоть Рыбы и не являются эгоистичным знаком зодиака, но в этом месяце нужно побыть эгоистами.

Благоприятные дни августа для Рыб: 4, 8, 9, 16, 17, 22.

Неблагоприятные дни августа для Рыб: 1, 2, 10, 11, 19, 29.

Карьера. В августе 2024-го Рыбам не стоит допускать завала на работе, поскольку запущенные дела в сентябре принесут проблемы. Следует добросовестно выполнять свои должностные обязанности.

Деньги. Финансовое положение Рыб в августе будет неопределенным. Деньги будут водиться от случая к случаю. Возможно, Рыбы окажутся не в состоянии удержать заработанное, потому что пойдут в разгул. Поэтому важно экономить.

Личная жизнь. В августе у Рыб могут быть сильные чувства, порой доставляющие дискомфорт и им самим, и их любимому человеку. Для Рыб важно, чтобы их не штормило, и всё перешло в спокойное русло.

Представителям этого знака, у которых пока нет второй половины, звезды обещают знакомство с человеком, с которым сразу может возникнуть сильная эмоциональная связь. Возможно, этот человек полностью изменит Рыб на ближайшее время и войдёт в их жизнь так, что Рыбы преобразятся. В любом случае, торопить события не стоит – просто наслаждайтесь общением и узнавайте друг друга, а время всё расставит по своим местам.

Здоровье. В августе у Рыб не будет таких проблем со здоровьем, которые бы поставили из в тупик. В силу особенностей психики все заболевания Рыб напрямую связаны с их душевным покоем. Благоприятны консультации астролога или психолога. Если Рыбы счастливы и довольны, их здоровье будет в порядке. В неудачно складывающихся обстоятельствах Рыбы могут заболеть, и никакие лекарства не смогут улучшить состояние. Кроме того, в августе Рыбы будут предрасположены к заболеваниям носоглотки. Потому не стоит пить холодных напитков и избегать сквозняков.

Счастливчики августа-2024:

Близнецы

Август-2024 принесет Близнецам много радости, но потребует вложения немалых сил и энергии. Очень хороший месяц для Близнецов. Если Близнецы отдадут сейчас все, что потребуются, то получат взамен в разы больше, чем ожидали. Нужно использовать любую возможность, чтобы заявить о себе, но, принимая решение, нужно думать о том, какие последствия могут за этим последовать.

Благоприятные дни августа для Близнецов: 4, 12, 18, 22, 28.

Неблагоприятные дни августа для Близнецов: 6, 10, 14, 30.

Карьера. Некоторая информация, которую утаивают от Близнецов, станет доступной в первую неделю августа 2024 года. Не исключено, что это станет переломным моментом в отношениях с коллективом и начальство. Однако звёзды говорят о том, что Близнеца не стоить рубить с плеча. Впрочем, возможен и такой сценарий развития событий, что выйдет на свет то, что Близнецы утаивали. И в этом будет исключительно вина Близнецов. Не стоит посвящать в свои секреты даже самых близких друзей.

В середине месяца возможно творческий подъем и профессиональный рост. В конце месяца настроение Близнецов будет немного переменчивым. Придется очень постараться, чтобы это не отразилось на результатах ритма и работы. Наверное, в конце месяца Близнецам лучше уйти в отпуск.

Личная жизнь. Близнецы в августе 2024-го будут особенно привлекательны для противоположного пола. Хорошим август обещает быть для тех Близнецов, у которых есть пара. Может выстроиться целая череда поклонников к Близнецам.

Здоровье. Первую половину августа Близнецам следует посвятить профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина, выпечку и изделия с модифицированными жирами. Нужно соблюдать режим дня и спать не менее 7 часов в сутки, находить время для занятий физкультурой. Стоит сделать УЗИ внутренних органов – могут обнаружиться проблемы с внутренними органами.

Рак

В августе-2024 Раку удастся разделаться со всеми своими рабочими вопросами. Очистив пространство, Рак получит возможность начать что-то новое. Больше времени стоит проводить в кругу родных и близких, ведь общение с ними принесет радость и добавит оптимизма. В целом, довольно позитивный месяц, под знаком "плюс".

Благоприятные дни августа для Рака: 7, 11, 16, 18, 26.

Неблагоприятные дни августа для Рака: 2, 8, 13, 21.

Карьера. Август-2024 у Рака будет временем закладки фундамента и будущих достижений в карьере. Именно в августе удастся добиться стабильности и материальной независимости. В этом месяце не стоит размениваться по пустякам, жертвовать большими целями и идеалами ради сиюминутной выгоды.

В середине августа появится возможность для установления новых деловых контактов. В конце месяца на работе возможны сложности, разногласия с коллегами и партнерами. Не стоит ломать копья – лучше отложить решение вопросов до следующего месяца, тем более, Меркурий будет ретроградным.

Деньги. В финансовой сфере в августе на Рака не обрушится манна небесная, но, в целом, месяц будет позитивным. Можно запускать проекты, устраиваться на денежную работу, заключать прекрасные сделки.

Личная жизнь. В начале августа-2024 у Рака завяжется интересное знакомство. Можно рассчитывать на продолжительный роман. Потому стоит общаться, ходить в кафе, бары, рестораны, на вечеринки, в ночные клубы. Ближе к середине месяца наступит время проявлять свои чувства, делать предложение руки и сердца, отвечать согласием на важное предложение. В конце месяца может возрасти нерешительность в амурных делах. Это не лучшая пора для знакомств и первых свиданий.

Здоровье. Чтобы уберечь себя от психологического дискомфорта и физических недомоганий в первой половине августа, Раку следует заняться йогой, отправиться в отпуск, расслабиться. Благоприятные банные процедуры, иглоукалывание, морские путешествия. Середина августа благоприятна для посещения стоматолога. В конце месяца можно заняться спортом или танцами, стоит больше двигаться.

Лев

В августе 2024 года Льва будет переполнять позитив, поэтому месяц будет хорошим, под знаком "плюс". В августе стоит дать ход новому делу. В личной жизни всё будет складываться прекрасно. Если судьба бросит Льву вызову, от него нельзя отклоняться, ведь август – лучший момент, чтобы не только удержать взятые высоты, но и покорить новые.

Благоприятные дни августа для Льва: 2, 6, 14, 17, 19, 29.

Неблагоприятные дни августа для Льва: 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27, 31.

Карьера. В августе Лев сможет добиться многого благодаря своему красноречию. Но не стоит забывать, что иногда язык человека – его злейший враг, потому не стоит болтать лишнего коллегам, нужно поддерживать теплые отношения, но не посвящайте никого в нюансы личной жизни. В августе начальство будет настроено лояльно по отношению ко Льву, потому возможно продвижение в карьере и обществе, достичь.

Деньги. Финансовое положение в августе будет только радовать Льва. Даже если будет много трат, и образуется какая-то прореха в бюджете, денежное поступление всё это перекроют.

Личная жизнь. В августе семейным Львам придется окунуться в прошлое, исправить ранее допущенные ошибки. Например, партнер Льва может вспомнить о застарелых обидах, а Льву останется только принять эту ситуацию со смирением. В любом случае, хорошее настроение Льва будет благоприятствовать налаживанию отношений, устранению конфликтов. Главное – быть искренними и открытыми. И тогда первое свидание в начале месяца может иметь прекрасное продолжение.

Здоровье. В августе-2024 со здоровьем Льва все будет хорошо. Но не стоит долго бывать на солнце, чтобы не получить ожог. Нельзя злоупотреблять алкоголем. В одежде стоит отдавать предпочтение цветам своих планет: синему, золотистому, желтому, оранжевому, коричнево-желтому. В этом месяце Льву принесут удачу такие камни, как бирюза, топаз и янтарь.

Неудачники августа 2024 года:

Весы

Весы долго воевали со своими недостатками, и в августе 2024-го наконец процесс может завершиться. Начинается новый этап в жизни с большими возможностями и обязательствами. В августе можно многое начать с нуля, прежде всего, в профессии. Бояться не стоит, поскольку все перемены, особенно в конце месяца, будут к лучшему. А так, в целом, август – это сложный период для Весов. Свет в конце тоннеля забрезжил лишь в конце месяца.

Благоприятные дни в августе для Весов: 6, 7, 18, 19, 23, 24.

Неблагоприятные дни в августе для Весов: 8, 9, 14, 15, 25, 26.

Карьера. Главный совет Весам на август – не торопиться в работе и делать всё вдумчиво, и тогда черепаха дойдет до желанного финиша быстрее, чем лань или гепард. Большую часть времени лучше удалять обдумыванию пути решения проблемы. Весам важно всегда стараться сделать правильный выбор. Нужно искать положительные моменты в любой, даже самой сложной ситуации.

Деньги. Финансовая ситуация в начале месяца у Весов будет непонятной, в середине – сложной, а в конце – благоприятной. В конце августа в денежных делах Весы будут довольно удачливы, а, кроме того, смогут извлечь выгоду из покровительства могущественных друзей, брака или любовных романов.

Личная жизнь. У семейных Весов до середины августа-2024 всё будет прекрасно, а затем могут возникать мелкие размолвки, которым не стоит придавать значение. Если отношения Весов сложились совсем недавно, не стоит быть излишне откровенными с партнером, поскольку пока не ясно, можно ли ему доверять или нет.

Здоровье. Весам в августе не грозят серьезные болезни. Однако стоит остерегаться травм в результате несчастного случая, особенно связанных с мотоциклами, автомобилями, поездами и прочим транспортом. В августе стоит пересмотреть рацион питания, дополнить его большим количеством зелени, фруктов. Для увеличения магнетизма Весам стоит использовать в одежде цвета своей планеты – Венеры: все оттенки голубого, бежевые и светлые тона.

Скорпион

Чтобы в августе-2024 у Скорпиона всё сложилось нормально, не стоит раздражать близких, а также рисковать, совершать большие подвиги, потому что месяц будет довольно сложным, под знаком "минус". Ленивое состояние может отталкивать от Скорпиона людей. Скорпиону нужно пытаться развлекать окружающих, используя всё – от пикника до похода в кино. Поиск согласия с окружающими в этом месяце может подойти к концу. Скоро в доме Скорпиона воцарится взаимная любовь, но это может произойти только в том случае, если он переборет эгоизм и будет больше помогать другим людям.

Благоприятные дни августа для Скорпиона: 8, 9, 12, 21, 25, 31.

Неблагоприятные дни августа для Скорпиона: 1, 10, 16, 19, 24, 29.

Карьера. В августе в профессиональной деятельности Скорпионам нужно планировать свой день так, чтобы успевать уделять время близким. Систематично работать в этом месяце он, скорее всего, не сможет. Поэтому могут возникнуть серьезные кризисы в карьере. Некоторые события и обстоятельства будут сбивать Скорпиона с толку и отвлекать от решения основных задач.

Деньги. В августе Скорпиону следует включить режим экономии. Возможны задержки в выплатах, в частности, зарплаты. Либо Скорпион может отдать товар, а деньги за него не придут. Даже если у Скорпиона полно денег, нужно стараться лишний раз не тратиться, поскольку есть риск пустить деньги по ветру. Неблагоприятный момент для покупки недвижимости, земли, автомобиля.

Личная жизнь. В августе 2024-го в личной жизни Скорпиона всё будет более-менее нормально. Если он состоит в браке, то ему важно направить энергию на близких. У одиноких Скорпионов появится возможность проверить влияние своих чар на тех людей, которые их заинтересовали. Знакомства не приведут к серьезным отношениям, потому к ним следует относиться как к приятному приключению.

Здоровье. Скорпиону в августе нужно остерегаться переломов, травм рук и ног. Есть риск возникновения заболеваний ушей, горла, носа. Также можно подцепить коронавирус. Общий позитивный настрой поможет победить любые небольшие недомогания. Красно-черные тона – счастливые для Скорпиона в этом месяце.

Козерог

В начале августа-2024 судьба предложит Козерогу окунуться в мир воспоминаний. В его жизни могут повториться какие-то события, или он может повстречаться со старыми знакомыми. Козерогу важно помнить о том, что инициатива наказуема. Август для Козерога – сложный период. Он будет хотеть как лучше, а получится как всегда. В этом месяце даже мелкое нарушение на дороге не сойдет Козерогу с рук, возможны ДТП и несчастные случаи. В конце лета Козерог будет очень занят делами. Главное – направлять энергию в нужное русло, например, на пополнение своего интеллектуального багажа, расширение профессиональных навыков.

Благоприятные дни августа для Козерога: 3, 4, 15, 16, 26, 30.

Неблагоприятные дни августа для Козерога: 6, 10, 14, 19, 23, 27.

Карьера. Если начальству не удалось в августе спровадить Козерога в отпуск (а было бы неплохо, потому что Козерог вряд ли сможет чего-то достичь в августе), то он будет занят делами, проявляя свое упорство.

Деньги. В конце месяца финансовые дела Козерога пойдут на лад. А в начале и середине августа Козерогу придется вернуть все долги. Не исключено, что дети принесут какие-то траты, или с ними что-то случится, и Козерогу придется за них заплатить.

Личная жизнь. В августе семейный корабль Козерога может натолкнуться на рифы. Особенно это касается бытовой рутины. Ни в коем случае нельзя допускать бытовых дрязг, поскольку это может омрачить жизнь Козерогу. Мелкая ссора может перерасти в ненависть и разрыв отношений.

Здоровье. Козерог в августе будет в более-менее нормальной форме. Они будут готовы к риску и подвигам. Но возможны ДТП и несчастные случаи. В спорте не стоит себя сильно нагружать. Благоприятным будет отдых у бассейна, моря, т.е. у воды. Со второй декады вероятны половые инфекции, гинекологические заболевания.

Водолей

В августе 2024 года Водолею будет хотеться перемен и новых ощущений, но из-за этой нетерпеливости могут пострадать все его близкие. Водолей должен поверить, что его близкие ни в чем не виноваты, потому ему нельзя быть резким и торопить события, а нужно учитывать мнение и интересы окружающих. Принимая решения, Водолею нужно руководствоваться здравым смыслом. Август будет сложным периодом для Водолея.

Благоприятные дни августа для Водолея: 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28.

Неблагоприятные дни августа для Водолея: 8, 9, 16, 26.

Карьера. Водолею в августе не стоит идти на поводу у темперамента и раздувать конфликты, особенно с начальством, на работе. Текущая деятельность будет казаться Водолею скучной, коллеги недоброжелательным, а начальник – скупым. Водолей может войти в оппозицию ко всему коллективу. Или же он захочет новых эффектных ролей, если является представителем творческой профессии. Не исключено, что Водолей вообще захочет сменить работу и основной источник доходов.

Деньги. Что касается финансов, то Водолею в августе не стоит ждать легкой прибыли. Всё может быть совсем не так, как Водолею хотелось бы. Возможны разного рода задержки и препятствия в финансовой деятельности. Водолея могут "кинуть" на деньги деловые партнеры.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. Семейные Водолеи в августе должны держать себя в руках, не изменят. Отдых от трудовых будней может привести к разгулу страстей. Эмоции могут бить в этом месяце через край.

Свободных Водолеев новые знакомства закружат в вихре чувств и восторгов. Но важно вовремя остановиться, взвесить все "за" и "против", а уж потом можно погружаться с головой в амурные дела.

Здоровье. Несмотря на энергозатраты Водолея в августе-2024 на деловом и любовном фронтах, никаких серьезных проблем со здоровьем у Водолея не будет. В случае некоторого перенапряжения достаточно будет кратковременного отдыха – и силы будут восстановлены. В августе Водолею не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, тяжелым физическим трудом, поскольку есть риск надорваться.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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