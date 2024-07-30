Гороскоп на август-2024 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце лета

Август 2024 года пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, который существенно замедлит ход дел, и квадрата Юпитера и Сатурна, который создаст опасности.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2024 и рассказал о влиянии ретроградного Меркурия в этом месяце / Главред

Август 2024 года обещает быть менее жарким, нежели был июль: и в плане погоды – в конце месяца отчетливо станет чувствоваться запах ранней осени, и в плане событий – ведь август пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. Такой Меркурий будет постоянно заставлять нас откатываться назад и исправлять старые ошибки. Вдобавок к этому быстрые планеты будут создавать сложные конфигурации, а это будет притягивать различные стрессы и нервозность.

Начинать новые дела в августе будет намного сложнее, чем в предыдущие месяцы. Напряжение будет возрастать, особенно сильным оно будет ближе к середине месяца, а также в полнолуние 19 августа. Вблизи этой даты очень вероятно обрушение российского рубля – и евро будет стоить больше 100 рублей. Вообще, август – это наихудший месяц для Российской Федерации. Она начнет трещать от проблем.

В августе сформируется напряженный аспект между социальными планетами – Юпитером и Сатурном. Такое соединение планет было в декабре 2020-го, и именно тогда началась пандемия коронавируса. В такой период даже речи быть не может ни о каком перемирии. А вот теракты вполне возможны, особенно во время Олимпиады во Франции, в частности, в Париже.

Меркурий бывает ретроградным раз в три месяца. В этот период мы должны приостанавливать нашу активную работу, проводить ревизию, исправлять ошибки и заниматься повторением. К слову, люди, родившиеся в период ретроградного Меркурия, наоборот, почувствуют облегчение, поскольку им в это время все будет прекрасно удаваться.

Астрологические события месяца

Новолуние будет во Льве 4 августа в 14:13. В этот день нужно загадывать желания, строить планы и создавать мыслеобразы.

Венера перейдет в знак Девы 5 августа, поэтому весь месяц в любви и отношениях будет торжествовать трезвый расчет.

Кроме того, 5 августа станет ретроградным Меркурий. Потому 3-6 августа – худшие дни месяца для подписания каких-либо бумаг. А вот 8 августа – это единственный день месяца, когда можно удачно провести переговоры, которые будут иметь блестящий результат. Это связано с тем, что в этот день Меркурий соединится с Венерой. Август, а особенно 8-е число, благоприятен для встреч с друзьями из прошлого и восстановления отношений, в том числе любовных.

14 августа Марс соединится с Юпитером. В это время Украине может быть наконец дано необходимое ей оружие, а F-16 начнут использоваться украинской армией. Марс символизирует войну, Юпитер – расширение, потому возможны первые попытки украинского контрнаступления, по крайней мере, оно начнет готовиться со второй половины августа.

19 августа нас ждёт полнолуние и жесткий квадрат Юпитера к Сатурну. В это время есть угроза массированных обстрелов Украины. Да и вся вторая половина августа будет опасна в этом плане.

А 25 декабря 2024 года и 25 июня 2025 года будет рецепция (повторение) напряженного транзита Юпитера и Сатурна. Потому можно сказать, что этот транзит будет влиять на весь год, а вблизи вышеперечисленных дат будет особенно ярко себя проявлять. Поэтому возможность остановить войну у нас будет 25 декабря и 25 июня 2025-го. Есть вероятность, что напряжение в это время может схлынуть и закончиться перемирием. Но, с другой стороны, на этих датах война может и разбушеваться. И апофеоз войны может быть в следующем году, 25 июня. Потому рассчитывать на перемирие в этом году не стоит.

Квадрат Юпитера и Сатурна может принести сложности в реализации задуманного, препятствия на пути к цели, в некоторых случаях придется изменить стратегию. В это время могут быть ограничения, связанные с визами и поездками. Абсолютно уверен, что YouTube будет закрыт для Российской Федерации в это время. Также Россия перестанет выпускать людей за границу. Всё будет готовится к мобилизации в РФ, окончательное решение будет принято осенью.

Также на квадрате Юпитера и Сатурна возможна потеря наград и привилегий. В это время некоторые украинские чиновники могут потерять посты. И в подготовке к смене правительства Шмыгаля произойдет масштабный перелом, и в сентябре Рада может проголосовать за отставку правительства.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:

В этот период могут быть разрывы отношений между странами, сложные договоренности. Россия окончательно разрушается с Китаем, что нас будет на руку. Также возможны катаклизмы и опасные природные явления, которые могут повлиять на климат в разных частях мира. Кроме того, урожай Украины в опасности, и Россия будет пытаться бить по портам, в частности, Одесскому, Измаильскому, Рени и т.д.

Больше всего этот напряжённый аспект Юпитера и Сатурна затронет людей, которые родились под мутабельными знаками: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Тех, кто родились 6-8 июня, 8-10 сентября, 7-9 декабря и 6-8 марта, может очень трясти, и это будет непростая "проверка на вшивость".

29 августа Меркурий выйдет из ретроградного движения, а Венера перейдет в знак Весы. Потому последние дни августа благоприятны для оформления важных бумаг и покупок.

Работа и карьера

В августе-2024 планета деловой активности Марс будет идти по знаку Близнецы. Обычно это очень активное время, особенно для интеллектуальных видов деятельности. Все будут куда-то спешить, активно общаться, обмениваться информацией. Но тем, кто хочет подписать в августе важные документы или заключить долгосрочные контракты, нужно быть осторожнее, а лучше это отложить на сентябрь.

В августе появится необходимость вносить поправки, исправлять ошибки в документах и возобновлять договоры.

Деньги

Для решения финансовых вопросов в августе 2024 года будет не так уж много благоприятных дней. Венера в знаки Девы будет расчетлива и очень экономна, потому появится стремление больше экономить, причем жестко. В этом месяце однозначно нельзя сорить деньгами.

Рынок ценных бумаг в августе рухнет. Не стоит вкладываться в цифровые валюты. Покупать можно не раньше конца августа и начала сентября.

На 2-4, 18-23, 27-28 августа не стоит планировать никаких серьезных деловых задач и финансовых операций.

Любовь и отношения

У многих в августе-2024 любовные отношения будут переживать кризис. Партнёры будут отдаляться друг от друга или будут нетерпимыми к недостаткам второй половины, чем обычно. Начнутся придирки из-за немытой посуды, разбросанных носков и т.д., а они могут привести к разводу.

Поездки и путешествия

В августе стоит быть предельно осторожными в плане поездок. Напряжённые транзиты Марса, Юпитера, Меркурия, плюс статичность и ретроградность Меркурия сделают месяц неблагоприятным для далёких путешествий.

Благоприятные даты для поездок в августе:

к водоемам, на море – 1, 2, 13, 21;

в санатории – 1, 2, 13, 21;

в горы – 17, 22, 23, 26;

в командировки – 22, 23, 26;

с целью развлечений (на концерты, в парки, на аттракционы) – 8, 9, 10, 13, 24, 25;

на семинары и тренинги – нет хороших дат, лучше подобные мероприятия не организовывать и не принимать участия;

деловые поездки – 8, 17.

Самые неблагоприятные даты августа, на которые нельзя покупать билеты на самолеты и поезда: 3-7, 11-12, 14-16, 18-20, 27-31.

Опасности и сложные периоды месяца

Самые сложные периоды августа 2024 года нас ждут вблизи следующих дат.

19-20 августа – жесткий тау-квадрат. В целом, напряжение будет формироваться с 12-го числа и продлится вплоть до Дня Независимости Украины. 12-24 августа будет самым опасным периодом в плане ракетных и шахедных атак России на Украину. Цирконы и Кинжалы полетят массово.

16-20 августа – квадрат Марса и Сатурна, а также Юпитера и Сатурна. Это один из самых опасных и разрушительных транзитов. В это время нужно быть осторожнее в поездках, за рулем. Могут быть взрывы, пожары, аварии и прочие неприятные ситуации. Для южного региона Украины (Николаева, Херсона, Одессы) это будет самый неблагоприятный период.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

2, 19, 23, 28 августа, когда будут напряжённые аспекты Венеры, возможны обострения конфликтов, возникнут недопонимание, ссоры, нетерпимость, нежелание слышать партнеров. В это время будет сложно достичь компромисса, люди будут проявлять себя совершенно неожиданно, а эмоции будут мешать делать правильный выбор. В эти дни можно разругаться даже с теми деловыми партнерами, с которыми связывают годы сотрудничества.

3-7 и 27-30 августа – стационарный Меркурий. В это время вообще никуда нельзя ездить, а также нельзя делать покупки. Запуская какие-либо процессы в эти дни, будьте готовы к тому, что они никак не будут развиваться или тянуть в прошлое.

Что можно и чего нельзя делать в этом месяце

В августе-2024 рекомендуется: возвращаться к прошлому; восстанавливать отношения с близкими людьми; возвращать утраченные документы; возобновлять обучение; пересматривать, переделывать и дополнять документы; повторно обращаться за какими-либо сведениями; консультироваться с астрологом и психологом; расслабляться и отдыхать.

В августе-2024 не рекомендуется: рисковать и сорить деньгами; инвестировать в непроверенные акции; приступать к новым важным делам; запускать новые проекты и рекламные кампании; заключать новые договоры; вступать в брак; вступать в открытые конфликты; действовать на эмоциях; бывать в местах большого скопления людей (есть риск терактов, особенно 19-24 августа).

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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