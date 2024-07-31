Гороскоп на август 2024: Раки получат прибыль и хорошую новость

В августе Меркурий будет ретроградным, а это значит, что планы могут меняться, вещи - теряться, а рейсы - задерживаться, предупредила астролог.

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Рак - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2024 для Раков.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе Меркурий будет ретроградным, а это значит, что многие планы могут меняться. Не стоит подписывать важные документы, делать плановые операции и покупать дорогие вещи.

4 августа - новолуние в секторе денег Раков. У вас может появиться новый источник дохода или новая работа. Возможно вы будете проводить перефинансирование. Не исключена переоценка ценностей, а также стоимости своих услуг, если вы работаете с клиентами.

"С 4 по 10 августа возможны ситуации, которые покажут вам, насколько вы себя цените, почему вы так к себе относитесь или позволяете другим к себе так относиться", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 5 по 28 августа Меркурий будет ретроградным в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, поездок, коммуникаций, встреч, разговоров. С вами свяжутся люди, с которыми вы давно не общались. Вам понадобятся документы из архива. Нужно будет оформлять документы, например, на переезд.

Во время ретроградного Меркурия планы могут меняться, вещи - теряться, а рейсы - задерживаться, предупредила астролог.

6 августа ждите хороших новостей. Вас пригласят в какую-то компанию. Будет застолье, вы получите и подарки, и деньги. Появятся денежные клиенты.

14 и 15 августа Марс соединяется с Юпитером в двенадцатом доме гороскопа. Это сектор завершения. Вы наведете порядок в жизни и поставите точку, избавитесь от ненужного. Возможно состоится поездка в изолированное место.

19 августа - полнолуние в финансовом доме. Ситуация прояснится. Вы получите государственную поддержку, стипендию, наследство.

23 августа Раки получат прибыль и хорошую новость, касающаюся недвижимости.

Подробный гороскоп для Раков смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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