Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

В августе вам нужно быть внимательными к знакам, возможностям и предложениям.

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Гороскоп на август 2025 для Львов / Коллаж: Главред, фото: Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему начало месяца будет энергетически мощным

Когда будет самый удачный день месяца

Кто больше всего почувствует влияние полнолуния

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета красоты, комфорта, денег и удовольствий — вошла в 12-й дом гороскопа, в первый градус этого сектора. А первый градус любого дома очень мощный и энергетически заряженный. Кроме того, по словам астролога, в начале августа целых шесть планет будут стоять в первых градусах домов гороскопа. Это значит, что у Львов начинается внутренний процесс масштабирования. И даже если вы не планировали, Вселенная будет подталкивать вас к расширению, пишет Главред.

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К чему готовиться Львам:

публикации;

учёба; международные проекты;

путешествия;

знакомства с иностранцами.

В начале месяца Львов ждет прорыв. Будьте внимательны к знакам, возможностям и предложениям. Даже если вам страшно — все равно идите навстречу новому, ведь перед вами открывается портал возможностей.

В августе Уран будет в находиться в первом градусе 11 дома — это сектор друзей, соцсетей и групп. Вы можете найти людей по духу, единомышленников. Не исключено, что вы создадите свою команду или даже движение согласно своим убеждениям.

7 августа Марс входит в третий дом гороскопа — это сектор общения, транспорта, братьев и сестёр. Это активность в делах, поездках, общении, новых навыках. Возможно, состоится короткая поездка, курсы, новые знакомства, много коммуникаций.

Что Венера принесет Львам:

возможны тайные отношения или поездка с любимым человеком;

вы отправитесь в спа-салон;

займётесь собой, духовными практиками, косметологией.

9 августа — полнолуние в вашем седьмом доме. Наступит кульминация в отношениях: новый роман, предложение, брак или, наоборот, разрыв. Сильнее других полнолуние почувствуют те Львы, которые родились с 6 по 12 августа. Если ваш день рождения 9 августа, то влияние полной Луны вы будете чувствовать весь год.

11 августа Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Льва. Всё, что тормозилось, теперь пойдёт вперёд: планы, стиль, внешность, переговоры, отношения.

13 августа — соединение Венеры с Юпитером в 12 доме гороскопа. Это очень редкое, мощное соединение — две планеты счастья объединяются. Возможны подарки судьбы, любовь на расстоянии, поездки, переезд, тайные отношения, чудо. Вас ждет удача, которая может изменить вашу жизнь.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 августа - новолуние, которое станет началом нового финансового цикла. Вы получите новую работу, клиента, проект. Может произойти событие, которое поднимет вашу самооценку и принесёт чувство ценности.

26 августа Венера входит в знак Льва. Вы будете сиять и привлекать к себе внимание. Магнетизм на максимуме. Люди хотят быть рядом с вами. Вы получаете поддержку, любовь, подарки. Контракты и переговоры пройдут успешно.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

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