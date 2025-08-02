Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

Анна Ярославская
2 августа 2025, 00:31
10
В августе вам нужно быть внимательными к знакам, возможностям и предложениям.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на август 2025 для Львов / Коллаж: Главред, фото: Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему начало месяца будет энергетически мощным
  • Когда будет самый удачный день месяца
  • Кто больше всего почувствует влияние полнолуния

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета красоты, комфорта, денег и удовольствий — вошла в 12-й дом гороскопа, в первый градус этого сектора. А первый градус любого дома очень мощный и энергетически заряженный. Кроме того, по словам астролога, в начале августа целых шесть планет будут стоять в первых градусах домов гороскопа. Это значит, что у Львов начинается внутренний процесс масштабирования. И даже если вы не планировали, Вселенная будет подталкивать вас к расширению, пишет Главред.

видео дня

К чему готовиться Львам:

  • публикации;
  • учёба; международные проекты;
  • путешествия;
  • знакомства с иностранцами.

В начале месяца Львов ждет прорыв. Будьте внимательны к знакам, возможностям и предложениям. Даже если вам страшно — все равно идите навстречу новому, ведь перед вами открывается портал возможностей.

В августе Уран будет в находиться в первом градусе 11 дома — это сектор друзей, соцсетей и групп. Вы можете найти людей по духу, единомышленников. Не исключено, что вы создадите свою команду или даже движение согласно своим убеждениям.

7 августа Марс входит в третий дом гороскопа — это сектор общения, транспорта, братьев и сестёр. Это активность в делах, поездках, общении, новых навыках. Возможно, состоится короткая поездка, курсы, новые знакомства, много коммуникаций.

Что Венера принесет Львам:

  • возможны тайные отношения или поездка с любимым человеком;
  • вы отправитесь в спа-салон;
  • займётесь собой, духовными практиками, косметологией.

9 августа — полнолуние в вашем седьмом доме. Наступит кульминация в отношениях: новый роман, предложение, брак или, наоборот, разрыв. Сильнее других полнолуние почувствуют те Львы, которые родились с 6 по 12 августа. Если ваш день рождения 9 августа, то влияние полной Луны вы будете чувствовать весь год.

11 августа Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Льва. Всё, что тормозилось, теперь пойдёт вперёд: планы, стиль, внешность, переговоры, отношения.

13 августа — соединение Венеры с Юпитером в 12 доме гороскопа. Это очень редкое, мощное соединение — две планеты счастья объединяются. Возможны подарки судьбы, любовь на расстоянии, поездки, переезд, тайные отношения, чудо. Вас ждет удача, которая может изменить вашу жизнь.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 августа - новолуние, которое станет началом нового финансового цикла. Вы получите новую работу, клиента, проект. Может произойти событие, которое поднимет вашу самооценку и принесёт чувство ценности.

26 августа Венера входит в знак Льва. Вы будете сиять и привлекать к себе внимание. Магнетизм на максимуме. Люди хотят быть рядом с вами. Вы получаете поддержку, любовь, подарки. Контракты и переговоры пройдут успешно.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Лев гороскоп на август гороскоп Лев Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:29Украина
Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

23:07Политика
В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

22:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Гороскоп на сегодня 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Последние новости

01:33

Поведут за собой миллионы: астрологи назвали ТОП-5 лидеров среди знаков зодиака

01:32

Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

00:59

Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышениеВидео

00:31

Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

01 августа, пятница
23:52

Трамп обвалил рубль одним заявлением, дальше будет хуже - Reuters

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
23:29

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:07

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

22:08

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

21:58

"Может быть Мелания": эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину

Реклама
21:46

Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

21:32

Многие даже не догадываются: что означают простые символы на обычной духовкеВидео

20:32

И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

20:24

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали КрещатикВидео

20:13

Сколько картофеля собирают с одного куста: огородники удивили рекордным урожаемВидео

19:57

До конца года - без мира: как ультиматумы Кремля блокируют переговорымнение

19:45

Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

Реклама
18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в СумахФотоВидео

18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

16:57

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

16:48

Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

Реклама
15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять