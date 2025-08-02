Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

Вы узнаете:
- Почему начало месяца будет энергетически мощным
- Когда будет самый удачный день месяца
- Кто больше всего почувствует влияние полнолуния
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа Венера — планета красоты, комфорта, денег и удовольствий — вошла в 12-й дом гороскопа, в первый градус этого сектора. А первый градус любого дома очень мощный и энергетически заряженный. Кроме того, по словам астролога, в начале августа целых шесть планет будут стоять в первых градусах домов гороскопа. Это значит, что у Львов начинается внутренний процесс масштабирования. И даже если вы не планировали, Вселенная будет подталкивать вас к расширению, пишет Главред.
К чему готовиться Львам:
- публикации;
- учёба; международные проекты;
- путешествия;
- знакомства с иностранцами.
В начале месяца Львов ждет прорыв. Будьте внимательны к знакам, возможностям и предложениям. Даже если вам страшно — все равно идите навстречу новому, ведь перед вами открывается портал возможностей.
В августе Уран будет в находиться в первом градусе 11 дома — это сектор друзей, соцсетей и групп. Вы можете найти людей по духу, единомышленников. Не исключено, что вы создадите свою команду или даже движение согласно своим убеждениям.
7 августа Марс входит в третий дом гороскопа — это сектор общения, транспорта, братьев и сестёр. Это активность в делах, поездках, общении, новых навыках. Возможно, состоится короткая поездка, курсы, новые знакомства, много коммуникаций.
Что Венера принесет Львам:
- возможны тайные отношения или поездка с любимым человеком;
- вы отправитесь в спа-салон;
- займётесь собой, духовными практиками, косметологией.
9 августа — полнолуние в вашем седьмом доме. Наступит кульминация в отношениях: новый роман, предложение, брак или, наоборот, разрыв. Сильнее других полнолуние почувствуют те Львы, которые родились с 6 по 12 августа. Если ваш день рождения 9 августа, то влияние полной Луны вы будете чувствовать весь год.
11 августа Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Льва. Всё, что тормозилось, теперь пойдёт вперёд: планы, стиль, внешность, переговоры, отношения.
13 августа — соединение Венеры с Юпитером в 12 доме гороскопа. Это очень редкое, мощное соединение — две планеты счастья объединяются. Возможны подарки судьбы, любовь на расстоянии, поездки, переезд, тайные отношения, чудо. Вас ждет удача, которая может изменить вашу жизнь.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
23 августа - новолуние, которое станет началом нового финансового цикла. Вы получите новую работу, клиента, проект. Может произойти событие, которое поднимет вашу самооценку и принесёт чувство ценности.
26 августа Венера входит в знак Льва. Вы будете сиять и привлекать к себе внимание. Магнетизм на максимуме. Люди хотят быть рядом с вами. Вы получаете поддержку, любовь, подарки. Контракты и переговоры пройдут успешно.
Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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