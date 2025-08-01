Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

В последний месяц лета Венера в первом доме сделает Раков магнитом для всего хорошего.

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Гороскоп на август 2025 для Раков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в августе

Какое влияние на Раков окажет Венера в первом доме

Что принесет полнолуние 9 августа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, последний месяц лета будет очень удачным для всех Раков - для тех, у кого асцендент в Раке, и для тех, кто Рак по Солнцу, и даже для тех, у кого Луна в Раке.

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1 августа Венера входит в знак Рака и пробудет там до 26 числа, в затем перейдёт в сектор денег и доходов.

В первый день августа Венера будет в первом градусе Рака, это самая сильная, энергетически заряженная точка. В первые дни ожидается мощный прорыв, поскольку шесть планет окажутся в первых градусах разных домов вашего гороскопа.

Венера в первом доме сделает Раков магнитом для всего хорошего. Возможно, вы захотите сменить имидж, обновить стиль. Произойдёт событие, на котором вы будете блистать. А может быть, вас ждет новое знакомство или деловое партнёрство. Вы будете убедительны, особенно в переговорах и сделках. Важные контракты лучше подписывать после 11 августа, когда завершится Меркурий повернется в прямое движение.

7 августа Марс войдёт в дом семьи и дома. Возможны визиты к родителям, переезд, сделки с недвижимостью, новость о смене жилья. Может быть, кто-то из детей съедет жить отдельно. А может, вы переедете или поедете в отпуск.

8 августа — Врата Льва. Это день, когда Земля, Солнце и Сириус выстраиваются в одну линию. Сириус — это очень мощная звезда, поэтому в этот день открывается портал изобилия. Восьмёрка — число процветания, и 08.08 — это очень сильный день для аффирмаций, желаний, манифестаций. Перл советует зажечь свечу, произнести вслух или записать свое желание, и Вселенная вас обязательно услышит.

С 1 по 9 августа ожидается невероятный поток космической энергии. Это дни трансформаций. Астролог советует доверять судьбе, даже если вам немного страшно. За страхом могут скрываться большие возможности.

9 августа — полнолуние в восьмом доме. Это сектор чужих денег, кредитов, алиментов, страховок, наследства, бюджета. Высветятся финансовые вопросы: возможен аудит, пересмотр зарплат, сделки, помощь от партнёров или родителей.

Возможно, всплывёт старая травма, но вы сможете освободиться от неё. Или появится человек из прошлого. Не исключено неожиданное событие.

11 августа — разворот Меркурия в прямое движение, и всё начнёт налаживаться: финансы, здоровье, энергия. Если были проблемы с голосом, выступлениями — теперь всё получится. Работы станет больше, деньги придут, баланс восстановится.

13 августа — соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака. Такое событие происходит раз в 12 лет. Если у вас день рождения с 2 по 10 июля — вы почувствуете это особенно сильно. Это день подарков судьбы. Вы получите любовь, деньги, признание, исполнение желаний.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 11 по 15 августа — дни абсолютного изобилия. Астролог советует воспользоваться моментом.

23 августа — новолуние, которое принесет Рака покупку машины, обучение, новость от родственников или знакомство с кем-то новым.

С 26 августа начнется очень благоприятная неделя для финансовой поддержки и роста дохода.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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