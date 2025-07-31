Гороскоп на август 2025 для Тельцов: Венера принесет романтику, Уран – новые деньги

1 и 2 августа будут очень мощными энергетически, поскольку шесть планет из десяти будут находиться в первых градусах разных домов гороскопа.

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Гороскоп на август 2025 для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие дни будут самыми энергетиечки сильными

Что Тельцам принесет Венера и полнолуние

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 и 2 августа будут очень мощными энергетически, поскольку шесть планет из десяти будут находиться в первых градусах разных домов гороскопа.

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"Это самая мощная концентрация энергии, так что не удивляйтесь, если в первые дни августа произойдет что-то мощное, какой-то прорыв", - предупредила Перл.

1 августа Венера - планета Тельцов - входит в третий дом гороскопа до 26 числа. Это сектор, который отвечает за общение, знакомство, контакты, знакомство.

По словам астролога, Венера может принести Тельцам любовь, роман, совместные поездки и встречи.

"Венера - это планета любви, комфорта, денег, финансов. Не исключены рабочие встречи, переговоры, созвоны с клиентами. Может быть даже обучение, которое принесёт вам деньги. Пользуйтесь Венерой", - посоветовала астролог.

Перл напомнила, что до 11 августа Меркурий будет ретроградным, поэтому если вы покупаете машину, то лучше делать это во второй половине месяца.

Марс, который войдет в ваш шестой дом гороскопа 7 августа, принесет Тельцам активность и энергию в сфере работы и повседневных дел. Возможно, вам будет необходимо внедрять новые методы, наводить порядок или заниматься спортом. Также это может касаться здоровья и обращения к врачам. Например, вас ждет проведение плановых процедур.

"Марс - это энергия, как будто вы будете тратить много энергии. Может быть, на обучение помощников или ассистентов, на поиск няни. Может быть вы будете наводить порядок дома", - сказала астролог.

Благоприятные дни для контактов и знакомств ожидаются с 12 по 15 августа, когда Венера и Юпитер соединятся в вашем 3 доме, что может принести вам важные встречи и даже романтические сюрпризы.

9 августа - полнолуние в 10 доме гороскопа. Полная Луна может принести различные изменения и события в жизни людей, в частности в сфере карьеры и статуса. Например, такое полнолуние может стать моментом, когда вы пересмотрите свои профессиональные цели, получите новые предложения или изменения в статусе, такие как брак, рождение ребенка или переход на новую работу.

Также оно может подстегнуть к завершению старых дел и избавлению от ненужного, что откроет путь для новых начинаний. Более того, полнолуние может оказывать особое влияние на финансовые аспекты, такие как покупки или продажи недвижимости, особенно после 11 августа, когда влияние ретроградного Меркурия закончится.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В конце месяца Тельцов ожидает много интересного, связанного с семьей, недвижимостью и финансовыми делами. 26 числа Венера войдёт в четвертый дом гороскопа, который отвечает за место жительства. Уже с 26 августа вам повезёт в плане недвижимости. Возможна покупка, продажа дома, квартиры. Не исключено получение наследства. У вас получится пожить где-то бесплатно. Также это время подходит для улучшения условий жизни и семейного праздника.

Кроме того, в последнюю неделю месяца, с 23 августа, начнется новое лунное влияние, которое может привести к радостным событиям и новой информации, особенно в области творчества и отношений.

У Тельцов появится возможность пересмотреть свои финансовые ситуации, так как Уран во втором доме поддержит новые идеи по заработку и использованию ресурсов.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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