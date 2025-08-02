Гороскоп на август 2025 для Весов: когда нужно ловить удачу за хвост

В начале месяца может произойти настоящий прорыв, причем в любой сфере вашей жизни.

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Гороскоп на август 2025 для Весов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Весы получат мощный заряд энергии

Какое астрологическое суперсобытие произойдет в августе

Чего ждать в любви и финансах

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Весов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 августа планета Весов Венера вошла в 10-й дом гороскопа. Это сектор работы, карьеры, достижений и ваших целей. По словам астролога, Весы могут получить хорошие новости, пишет Главред.

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Венера всегда означает что-то приятное: дополнительные деньги, новых клиентов, проекты, премию, награду, признание. Поскольку десятый дом гороскопа отвечает за статус, то Венера может принести повышение, вступление в отношения, помолвку, брак или другое радостное событие, связанное с вашим положением в обществе.

В первые дни августа шесть планет из десяти будут находиться в первых градусах разных домов. А первый градус — это всегда максимальная концентрация энергии. Поэтому может произойти настоящий прорыв, причем в любой сфере: карьера, отношения, здоровье. Если появится удачная возможность — не бойтесь, идите вперед, даже если страшно. Это как портал, который откроет перед вам что-то важное и новое.

7 августа Марс входит в знак зодиака Весы и останется там почти на два месяца — до 23 сентября. Марс — это планета действия, активности, смелости, храбрости. А первый дом — это "я": я действую, я решаю, я иду вперёд. У вас как будто мотор включится. За эти два месяца вы можете сделать больше, чем за всё первое полугодие. Может, вы начнёте заниматься спортом, делать ремонт, больше ездить, станете энергичнее и активнее.

В негативе Марс может принести конфликты. Будьте осторожны, особенно в общении.

9 августа — полнолуние, которое принесет Весам участие в празднике или конкурсе, поездку в отпуск. Если в вашей личной жизни есть любовный треугольник, то может вскрыться правда. Некоторые Весы решат перейти на новый этап отношений (например, съехаться).

В районе 9 августа может проявиться то, что раньше было неясно — как в любви, так и в делах, связанных с детьми.

11 августа — Меркурий разворачивается в прямое движение. Теперь уже можно будет договориться, встретиться, созвониться. Кто-то приедет в гости, вы соберётесь с друзьями или с командой. Возможно, вступление в группу или сообщество, запуск проекта. Вам вернут долг или вы получите премию. Возможен публичный успех, признание, награда.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

13 августа — соединение Венеры и Юпитера в 10 доме. Это суперсобытие происходит раз в 12 лет. Венера — планета любви, денег и удовольствия. Юпитер — планета большого счастья, изобилия, удачи.

Соединение этих планет может принести:

исполнение желания;

повышение, достижение цели, признание, статус;

работу мечты;

победу в конкурсе, грант, премию, награду;

предложение руки и сердца;

осознание, что мечта — возможна.

С 12 по 15 августа вы можете достичь, что казалось невозможным.

23 августа — новолуние. Состоится поездка за границу или в уединённое место. Возможно вы начнете заниматься духовными практиками, будете работать с психологом, терапевтом. Это время для отдыха, физического и эмоционального исцеления, восстановления сил.

26 августа ждите новостей, связанных с доходами, друзьями, сообществами, признанием.

В течение августа Украин будет находиться в девятом доме гороскопа. Это заграница, путешествия, образование, юридические вопросы.

Может быть оформление виз, поездки в новые страны, знакомство с иностранцами, интерес к другим культурам, изучение языков, консультации с юристами, оформление бумаг.

Сатурн и Нептун весь месяц стоят в начале седьмого дома — это сектор партнёрства, брака, клиентов, важных людей. Эти планеты медленные, но мощные. Они тестируют ваши отношения и показывают ваши иллюзии. Они требуют ясности, структурности и могут завершить то, что больше не работает.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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