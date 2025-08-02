Гороскоп на август 2025 для Водолеев: любовь, деньги, новые возможности

Водолеев ждёт магический август. Астролог рассказала, что ждет представителей этого знака зодиака в разных сферах.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-avgust-2025-dlya-vodoleev-lyubov-dengi-novye-vozmozhnosti-10686551.html Ссылка скопирована

Гороскоп на август 2025 для Водолеев / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Водолеи могут оказаться в центре внимания

Какие перемены принесет полнолуние в августе

Что будет происходить в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 26 августа Венера будет находиться в шестом доме гороскопа. Это сектор работы, обязанностей, повседневной жизни, здоровья, а также домашних животных и всего, что связано с распорядком дня, пишет Главред.

видео дня

Когда в этот сектор гороскопа входит Венера, всё становится легче и приятнее. Она может принести доход — новых клиентов, успешные проекты, продажи в бизнесе. Также Венера гармонизирует атмосферу на работе: возможны праздники, корпоративы, дни рождения, угощения, шампанское, романтика.

Венера может даже привести в вашу жизнь нового помощника — няню, ассистентку (чаще всего женщину), с которой у вас установятся тёплые отношения.

7 августа Марс входит в девятый дом гороскопа. Это планета действия и энергии, а девятый дом символизирует заграницу, путешествия, обучение, мировоззрение. Вы можете поехать в отпуск, отправиться в паломничество, в горы или на велопробег по Европе.

Марс также символизирует транспорт, оформление виз, документов, взаимодействие с иностранцами, переезд, эмиграцию. У вас может быть много общения с людьми издалека.

9 августа — полнолуние в знаке Водолея. Полнолуние в первом доме высвечивает вас. Вы можете оказаться в центре внимания. Например, у вас будет интервью, публичное выступление. Возможно вы смените имидж, фамилию, документы. Вам будут говорить, как вы хорошо выглядите.

Особенно это почувствуют Водолеи с асцендентом в 15–17 градусах или рождённые 5–7 февраля.

Также представителей этого знака зодиака ждет поворотный момент в отношениях — романтических, семейных, деловых. Возможно вы завершите проект, какое-то сотрудничество, работу.

11 августа Меркурий выходит из ретроградного движения. С 18 июля могли задерживаться договорённости, контракты, доставки.

После 11 августа всё начнёт двигаться вперёд: переговоры, сделки, новые знакомства, клиенты, романтические встречи, предложения. В вашу жизни могли возвращаться люди из прошлого: бывшие партнёры, друзья, коллеги.

13 августа — соединение Венеры с Юпитером в шестом доме гороскопа. Это аспект огромной удачи — "малое" и "большое" счастье соединяются в секторе работы и здоровья. Решение проблем, восстановление, выздоровление, подарок судьбы - это то, что принесет Водолеям это соединение. Даже если предложение пугает, соглашайтесь на него — особенно если связано с фермой, отелем, животными, сельским хозяйством, услугами. Может прийти инвестиция, начнется новое партнёрство, появятся новые доходы.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 августа —новолуние в восьмом доме, который отвечает за "чужие деньги", например, финансы партнёра, кредиты, налоги, наследства, гранты, страховки. Может поступить финансовая помощь или открыться новая возможность. Вы получите предложение от супруга, родителей, банка, государства.

Также это дом эзотерики, глубокой психологии, интимных отношений. Возможны мистические переживания, интерес к астрологии, начало терапии или обучение эзотерическим практикам.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 26 августа по 20 сентября Венера принесет Водолеям свидания, помолвки, предложения руки и сердца, деловые партнёрства, приятное общение. Также появятся новые друзья, окружение, которое будет вам по душе, участие в свадьбах, праздниках.

В августе Уран находится в пятом доме. Эта ваша планета активирует дом любви, творчества и детей. Ожидайте необычные знакомства: кто-то старше/младше, с другой профессией или национальностью. Также это может быть творческий прорыв, новое хобби, внутренняя радость, желание рисковать, жить ярко, прыгнуть с парашютом или начать новый бизнес.

Из-за соединения ретроградных Сатурна и Нептуна в третьем доме какой-то вопрос может затянуться до конца февраля 2026 года. Может быть, это курсы, которые вы начнёте, или проект, связанный с информацией, который потребует терпения.

Смотрите видео - Гороскоп на август 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред