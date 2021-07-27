Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

Астролог Влад Росс предсказал Тельцу сложный август / Анастасия Олейникова для Главреда

Август 2021 года для Тельца станет неудачным периодом. Месяц обещает быть сложным, и область вероятных проблем локализуется в сфере близких отношений. Источником беспокойства могут стать члены семьи, любимые, близкие и друзья.

Но хуже всего то, что грядущие события самым негативным образом могут отразиться на делах самого Тельца, причём с продолжительными последствиями. Впрочем, устранить те самые разрушительные последствия Тельцу будет вполне по силам.

Таким образом, непреодолимых преград для него в этом месяце не предвидится.

Тельцу будет важно вовремя замечать источник вероятных проблем как в отношении себя, так и применительно к близким людям, и немедленно предпринимать меры для устранения этого источника, а также ограничения негативного влияния и воздействия.

В этом месяце всё самое важное будет скрываться в деталях и нюансах, а потому крайне важным будет обращать внимание на разного рода мелочи, т.е. устранять проблемы на этапе их кажущейся незначительности. Только так удастся избежать большого пожара как в прямом смысле слова, так и в переносном. Пожароопасность для Тельца будет очень высока, а потому ему крайне важно проверять исправность электроприборов, электропроводки, а также держаться подальше от очагов огня, электричества и опасаться молний.

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Август-2021 для Тельца станет месяцем активных действий практически во всех сферах жизни: и в личной жизни, и в области деловых интересов. Нужно иметь в виду, что действовать по плану, даже если таковой имеется, не получится – намеченный план постоянно будет срываться. Все решения будут приниматься спонтанно, и это нормально в этом месяце. Движущей силой будет не разум, а чувства.

Если говорить о взаимоотношениях с любимыми или супругом, то могут возникать ситуации исповедального характера. Трудно сказать, какую окраску могут иметь подобные информационные приобретения Тельца, но в итоге они точно прояснят чувства. Милые бранятся – только тешатся. Ожидать таких ситуаций следует уже в середине августа.

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Что касается сферы деловых интересов, то здесь в предстоящий период месяца возможны позитивные перемены, которые последуют за чередой мелких хаотичных изменений, носящих характер помех и проколов. Хорошо, что проблемы не навалятся скопом, а будут поступать дозированно. Это лишь поспособствует дисциплинированности Тельца. Даже если он будет пребывать состояние неустойчивого эмоционального равновесия, эта дисциплинированность поможет ему справляться с проблемами по мере их поступления.

Каждый новый успех предаст представителям этого знака зодиака уверенности в своих силах.

В конечном итоге вся совокупность достижений Тельца увенчается если не карьерным ростом, то упрочнением позиций как в профессиональной сфере, так и в области движения финансовых потоков.

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