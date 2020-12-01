Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре

Астрологический прогноз на декабрь-2020 обещает пик эпидемии коронавируса и полный локдаун

Финальный аккорд сумасшедшего 2020 года – декабрь – обещает быть весьма насыщенным. Это будет обусловлено, прежде всего, "коридором затмений", который будет продолжаться первые две недели месяца. А закроют этот "коридор" 14 декабря новолуние и полное солнечное затмение.

К "коридору затмений" можно относиться по-разному. Кто-то считает, что все две недели будут насыщены разного рода неприятностями и напряженными ситуациями, а потому в эти дни следует отказаться от каких-либо важных дел. Но я бы советовал воздержаться от них только на протяжении трех дней до затмения и три дня после него. Не предпринимайте 11-17 декабря ничего важного и радикального, воздержитесь от путешествий и поездок, не заключайте контракты, поскольку именно эти дни вблизи затмения будут самыми сложными, зараженными тяжелой энергетикой.

Другим важным астрологическим событием, которое многое определит не только в последний месяц уходящего 2020-го, но и в ближайшие десятилетия и даже столетия, станет глобальное соединение больших планет солнечной системы – Сатурна и Юпитера, которое произойдет в декабре. Это обусловит начало Эры Воздуха, поскольку в ближайшие 200 Сатурн и Юпитер будут соединяться исключительно в "воздушных" знаках: в Водолее, Весах и Близнецах.

Читайте такжеГлавные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020В связи с началом Эры Воздуха и Эрой Водолея прорыв получат разного рода компании и проекты, связанные с IT-технологиями, средствами связи и коммуникации и роботизацией.

Эра Водолея стартует 21 декабря, когда Сатурн и Юпитер – две самые могущественные планеты соединятся, потому именно в этот день я рекомендую поднять бокалы шампанского. Поскольку настоящий Новый год и новая эра у нас наступят 21-го числа.

Еще одной важной особенностью декабря станет то, что планеты Марс и Меркурий постепенно начнут разгоняться и выходить из ретроградности, в которой они пребывали в октябре-ноябре. Это значит, что стартует благоприятный период для новых начинаний и активных действий. Теперь уже не будет столько ограничений, препятствий и торможения, как в последние два месяца. Наконец можно будет смело открывать новый бизнес, запускать новые проекты, особенно во второй половине декабря, когда закончится коридор затмений.

Кроме того, уже с 1 декабря Меркурий будет пребывать в благоприятном положении – он перейдет в зодиакальный знак Стрельца. Это даст возможность осуществлять удачные дальние поездки и путешествия, достигать успеха в каких-либо делах, связанных с иностранными гражданами (даже несмотря на закрытые из-за карантина границы многих стран). Тот, кто хотел эмигрировать, получит очень благоприятный момент, чтобы сделать это в декабре, кто хотел отправиться на заработки за границу, тоже сможет осуществить задуманное. Кроме того, это будет прекрасный период для женщин и девушек, которые ведут переписку с иностранцами – это золотое время, когда смело можно начинать охоту на миллионеров. Также Меркурий в Стрельце указывает на возможность получения нового образования и изменение мировоззрения человека.

Влад Росс / Главред

В день солнечного затмения, а точнее вечером 14 декабря, я бы советовал уделить время своим мечтам – просто попробуйте визуализировать свои самые заветные желания. Полное солнечное затмение, его эпицентр, произойдет в 18:30, и в этот же день начнется новолуние. Потому рекомендую сесть в позу лотоса и представить те удачи и благоприятные ситуации, которые бы вы хотели привлечь в свою жизнь.

К счастью, это затмение не будет видно на территории Украины и ближайших странах. Его можно будет наблюдать только в юго-восточной части Тихого океана и частично на территории Южной Америки. Из-за этого среди прочего в названных регионах могут возникнуть сильные землетрясения или другие катаклизмы, в частности, в Чили и Аргентине. Также в странах Южной Америки из-за затмения возможны экстремальные ситуации в экономике, в частности, дефолт. Также это затмение можно будет наблюдать в Антарктиде. Это говорит о том, что вблизи него могут откалывается большие глыбы льда.

Читайте также"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19Начинается новый этап развития Вселенной, когда появятся большие возможности, поскольку это затмение будет предшествовать мощному соединению Сатурна и Юпитера. Декабрьские Стрельцы, которые родились 10-20 числа, должны быть готовы к очень важным событиям в их жизни вблизи этого затмения. Эти события могут быть связаны с новыми авторитетами: в жизни таких Стрельцов может появиться уважаемый и влиятельный человек, или же они окажутся вовлечены в знаковые и общественно важные события, процессы.

Кроме того, солнечное затмение всегда указывает на грядущие катастрофы и катаклизмы, перемены и нестабильность, в том числе и в финансовых сферах.

Нас ждут "американские горки" в экономике, когда будет бросать то вверх, то вниз: цена ценных бумаг будет то расти, то падать, биткоин будет то дорожать, то обрушиваться, гривна может обвалиться, а потом восстановиться. Таким образом, о стабильности можно будет на время забыть. А потому вблизи затмения, 11-17 декабря, не стоит принимать важных решений, потому что в дальнейшем будет практически невозможно изменить все то, что будет сделано в эти дни.

В названные даты будьте предельно внимательны к событиям, которые будут с вами происходить, потому что по ним можно будет отследить вашу кармическую реальность. Так, например, если вас настигнут удары судьбы вблизи солнечного затмения, это будет значить, что вы не справляетесь со своей кармической задачей.

Кроме того, следует вспомнить те события, которые происходили в вашей жизни ровно 19 лет назад – 14 декабря 2001 года, когда начинался саросный цикл затмений. Если вы вспомните, что было тогда, то примерно такая же ситуация повторится в вашей жизни и в декабре этого года.

Юпитер и Сатурн практически одновременно покинут знак Козерога и уже 17 декабря окажутся в Водолее и соединятся в первом градусе этого знака. Это – крайне значимое событие, потому что будет закладываться новый цикл Сатурна и Юпитера, который продлится 20 лет. Это значит, что именно в этот период будет положено начало тем трендам и тенденциям, которые будут прослеживаться в ближайшие два десятилетия.

Неслучайно на выборах США победил представитель Демократической партии – Джозеф Байден, а Дональд Трамп уходит восвояси. Демократы – под знаком Водолея, эпоха которого стартует. Таким образом, у нас начинается правление самого демократичного знака Зодиака и некая водолейская эйфория.

Пребывание Юпитера в Водолее в следующем году будет длиться намного меньше, чем обычно: он успеет на пару месяцев "заскочить" в Рыбы, а потом снова вернуться в Водолея. В любом случае, Юпитер в Водолее приносит обычно кризис власти, формирование новых правительств, государственные перевороты, стремление народов к независимости. Такова будет тенденция конца этого года, первая половина и частично вторая половина следующего года.

Читайте такжеГороскоп на декабрь-2020: Водолею можно позавидовать, а Скорпион станет топ-лузеромСатурн, попадая в Водолея, стремится разрушать старое для построения чего-то нового. И тут возможны два варианта: либо сплочение людей с общими интересами для создания нового будущего, либо полный хаос и трудности в достижении договоренностей, потому что каждый будет преследовать собственные независимые интересы.

Так что в декабре стартует Эпоха Водолея. В связи с этим будут появляться новые мысли, технологии, начнет меняться реальность. Неслучайно акции компании SpaceX взлетели в несколько раз. В эту эпоху люди будут бороздить просторы Вселенной, покорят Марс, Юпитер, Сатурн, Титан и другие планеты, вполне вероятно, уже в ближайшие 20 лет.

Что касается ведения дел и бизнеса в декабре, то лозунгом этого периода станет подведение итогов и продумывание новых стратегий. Марс наконец начнет набирать скорость после двух сложных месяцев, а также окончательно и бесповоротно покинет знак Овна. А его пребывание в знаке Овна всегда сулит революции, протесты. Именно потому все это время у нас случались какие-то военные обострения и протесты: то Киргизия, то Нагорный Карабах, то Беларусь.

Однако почти до конца года Марс будет оставаться в Овне, потому некие риски по-прежнему существуют. Еще рано радоваться, поскольку напоследок могут разгореться неожиданные войны. В частности, не исключаю, что война может начаться в Иране, поскольку в последний месяц своего президентства Трампа решит нанести удар по территории этого государства.

В этом смысле декабрь будет пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент на юго-востоке.

1-3 декабря и 12-17 декабря лучше не предпринимать никаких важных шагов и не принимать решений из-за близости затмений. Напомню, что 30 ноября произойдет затмение Луны, а потому первые числа декабря будут в абрисе этого затмения. 12-17 декабря – дни в близи солнечного затмения, когда категорически не стоит открывать новых фирм, расширять бизнес, заключать важные торговые сделки и подписывать контракты.

Читайте такжеАстролог сказал, кого ждет супер-декабрь 20209-11 декабря сложится гармоничный аспект Марса к Солнцу, который подарит оптимизм, целеустремленность, высокий уровень активности и желание действовать. Потому в эти дни хорошо поднимать дух компаний, показывать свои достижения и демонстрировать таланты.

23 декабря будет жесткий аспект, когда Марс будет поражен Плутоном. Это может привести к фатальным событиям и неприятностям. Поэтому 21-23 декабря могут оказаться крайне жесткими. Отложите в эти дни решение важных бизнес-вопросов, лучше не осуществляйте никаких финансовых операций, не проводите важных переговоров и не запускайте новые проекты. Лучше этот период просто переждать и не суетиться, иначе можно совершить грубые ошибки.

Также 21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа примерно, как в новом голливудском фильме "Гренландия" (дай бог, чтобы в декабре у нас не повторился сюжет этого фильма!). Звезды склоняют нас к очень опасной ситуации в этом месяце, особенно когда сложится жесткий квадрат между Марсом и Плутоном, где Плутон – символ смерти и разрушения. В это время могут быть мощные землетрясения, цунами и прочие катаклизмы.

Кроме того, в декабре пандемия Covid-19 достигнет своего пика. Наибольшее количество жизней коронавирус унесет именно за последний месяц 2020 года. Прогнозы относительно дальнейшей эпидемической ситуации неутешительные. А потому локдауна нам не избежать.

Деньги

Венера в декабре будет идти по знаку Скорпиона, выделяя больше тему чужих финансов – долгов, кредитов и т.д. В это время следует полагаться на деньги партнеров, привлекать их к своим проектам, расширять финансовые потоки. Практически всю первую половину месяца Венера будет весьма гармонична и может дать шанс укрепить свое финансовое положение, найти новые источники доходов, сделать удачные покупки и воспользоваться финансовой поддержкой других людей. Все подарки и новогодние покупки лучше делать не во второй половине декабря, где нас будет ждать локдаун, а поторопиться и все купить в первой половине месяца.

Успешным будет бизнес, связанный с искусством, развлечениями, реставрациями, торговлей антикварными и дорогими вещами. Хорошо в первой половине месяца решать вопросы, связанные с налогами, пошлинами, капиталовложениями.

Читайте такжеНазван знак Зодиака, который любит подчинятьсяПосле 15 декабря Венера окажется в знаке Стрельца, и в этот период будет важно не транжирить деньги и не строить иллюзий по поводу своих финансовых возможностей. Впрочем, перед праздниками трудно будет избежать трат, потому старайтесь основные покупки сделать заранее, или, если невмоготу, то до 29 декабря, потому что 29-31 декабря будет самая неблагоприятная ситуация для покупок. К тому же, есть риск обмануться в своих ожиданиях. Так что в последний момент категорически противопоказано делать покупки, кроме алкоголя, в частности, шампанского.

Любовь и отношения

Из-за того, что Венера будет в Скорпионе, декабрь будет полон страсти и разочарований, бурных эмоций и негодования, особенно в первой половине месяца. Но во второй половине близкие отношения будут складываться весьма гармонично. Однако, в целом, будет ощущение качелей – от любви до ненависти, из крайности в крайность.

Есть вероятность новых знакомств и перехода на совершенно новый уровень в отношениях, произойдет трансформация любовных отношений. Однако при новых знакомствах важно не отключать разум, не подчиняться диктату сердца, хотя чувства будут очень сильными и яркими.

В начале месяца будет сохраняться приятное настроение, желание любить и быть любимым, делиться сокровенным, делать подарки. Очень хорошее время для романтики, встреч и свиданий.

4-6 декабря идеально подойдут для того, чтобы раскрыть близкому человеку свои чувства, признаться в любви и сделать предложение.

9-10 декабря будет прилив вдохновения, чувства усилятся, и будут происходить внутренние трансформации. В эти дни придет осознание того, насколько вы близки с партнером или партнершей.

Во второй половине месяца может быть больше иллюзий, обманов, могут вскрыться измены. Часто мы склонны идеализировать наши отношения с близким человеком, потому именно в этот период важно сохранять осознанность и не пытаться надеть "розовые очки", потому что их рано или поздно все равно придется снять. Если сейчас ваши отношения с близким человеком оставляют желать лучшего, то в декабре не делайте резких движений и не принимайте важных решений. Лучше все обсудить, проговорить существующие проблемы, а не рвать отношения, связи и контакты. Это же касается и деловых партнеров: попытайтесь донести вашу точку зрения и выслушать другого человека.

Читайте такжеСтал известен самый обидчивый знак Зодиака14-16 декабря будет самая сложная ситуация. Лучше не рвать в это время отношения, избегать ссор, иначе потом эти отношения можно потерять безвозвратно. Я настоятельно рекомендую избегать выяснений отношений 14-16 декабря, вблизи солнечного затмения и негативных аспектов Венеры.

Если же вы действительно хотите вычеркнуть человека навсегда из своей жизни, тогда, наоборот, используйте эти числа для расставания, рубите смело все концы.

Поездки и путешествия

В последний месяц уходящего года очень острым будет желание сменить обстановку и отправиться в отпуск. Однако далеко не все путешествия обещают быть успешными. Могут появиться неожиданные предложения от туристических фирм отправиться в "горящий" тур куда-нибудь в Объединенные Арабские Эмираты и отдохнуть за дешево в дорогих отелях. Но не ленитесь это заманчивое предложение тщательно изучить и проверить, чтобы не попасть впросак и не стать жертвой обмана.

Меркурий большую часть месяца будет оставаться в "заграничном" Стрельце, а потому поездки будут благоприятны, откроется возможность перемещения, познания мира.

Неудачные дни для поездок – 1, 11-14, 21-23 декабря, поскольку это будут катастрофические дни с массой ДТП и несчастных случаев. 21-23 декабря могут падать самолеты.

На отдых можно отправляться 3,19 и 20 декабря, а деловые поездки наиболее удачны будут 8,15 и 16 декабря. Это наиболее оптимальные и благоприятные дни, когда вы можете встретить полезных людей, приятных собеседников, благодаря которым сможете узнать много нужного и интересного, получить инсайды. Отправляясь в другую страну, обязательно используйте возможность пообщаться с местным населением. Также именно в декабре начините изучать иностранный язык, не откладывайте это на следующий год. Процесс изучения пойдет, как маслу.

21-23 декабря не советую садиться за руль, а, тем более, на летних шинах.

Здоровье

"Коридор затмений" часто связан с фатальными событиями, когда сложно повлиять на ситуацию или что-либо изменить – и в плане здоровья, и в плане опасностей месяца. Потому вблизи затмения 14 декабря могут обостриться хронические заболевания, будет торжествовать "его величество" Covid-19. В это время не стоит рисковать ни здоровьем, ни деньгами, ни репутацией. Напряженные дни вблизи затмения лучше использовать для того, чтобы подумать о будущем, продумать дальнейшие шаги, но не действовать. Иначе выйдете на улицу – упадете, потеряете сознание, очнетесь, гипс…

Читайте такжеАстролог назвал лучших удаленных работников по знаку ЗодиакаМарс в Овне будет по-прежнему давать импульсивность, желание идти напролом. Но уже к 20-м числам месяца он будет поражен зловредным Плутоном, который создаст напряженную ситуацию, смертельные опасности, риски для здоровья, аварии. В это время народные волнения могут смести одного из лидеров в Восточной Европе. Будет неспокойная политическая ситуация, а также пожары и другие катастрофы.

Новый год

2020 год был довольно кризисным и сложным практически для всех, и последние дни года не будут легкими. 29-31 декабря Луна будет в знаке Рака, а это говорит о том, что Новый год нужно встречать исключительно дома: и коронавирус говорит не распространять заразу, и знак Рака призывает сидеть дома, не высовываясь из своей хижины.

С другой стороны, планеты будут негативно аспектировать в Козероге. Плюс последнее полнолуние этого года приходится на 30 декабря в 5.28 утра. Потому в эти дни возможны проблемы со здоровьем. Кроме того, такая ситуация неблагоприятна для употребления алкоголя, потому, встречая новый год, лучше не напиваться. Вообще, к новогоднему столу лучше припасти слабоалкогольные напитки или ограничиться вином – уж точно нужно избегать коньяка или водки.

В последние дни года нужно постараться не выполнять сложную работу, не строить грандиозных планов, потому что в эти дни планы будут неожиданно срываться. Кроме того, есть угроза крушения поездов, а также задержки или отмени авиарейсов.

Под новый год Венера будет в напряженном аспекте с Нептуном, а это может принести расстройства, огорчения и разочарования в любви. Потому не стоит организовывать новогодних вечеринок – лучше новый год встречать с родителями в этом году. Это самый прекрасный вариант.

В декабре рекомендуется…

В декабре я бы посоветовал быть оптимистами и спокойно принимать тот факт, что в последние дни года далеко не все будет идти так, как бы вам хотелось. Не очаровывайтесь и не ждите больших сюрпризов. Даже если вы не получите желаемое – это не повод портить себе настроение. Просто верьте, что все будет так, как вы желаете, просто еще не пришло время. Не возлагайте большие надежды на ваших близких – воспринимайте их такими, какими они есть. Не вступайте в конфликты и не ссорьтесь. Старайтесь не разражаться. Составьте четкий план действий, готовьте все заранее, не оставляя на последние дни важные дела. В последние дни года побалуйте себя, например, сходите в спа-салон.

Читайте такжеЧем страшен в гневе каждый знак ЗодиакаВ декабре рекомендуется брать деньги в долг, оформлять кредиты, опираться на финансовую поддержку других людей, использовать чужие ресурсы в мирных целях и вкладывать деньги в совместные предприятия. Продумывайте новые стратегии, используйте пройденный за последние месяцы путь. Ищите поддержку и следуйте советам влиятельных людей. Планируйте будущее и заказывайте астрологические прогнозы, чтобы правильно скорректировать свои планы и выбрать верное время для начинаний в новом году. Также рекомендуется заводить новые знакомства, особенно с иностранцами, начинать изучение иностранных языков, признаваться в любви и переходить в близких отношениях на новый уровень, в частности, предлагать руку и сердце, вступать в брак.

В декабре не рекомендуется…

Не рекомендуется в этом месяце принимать важные решения, тем более, внезапно и необдуманно, действовать импульсивно. Лучше не приступать к новым или важным проектам вблизи затмения. Не стоит испытывать страх перед переменами, которые точно произойдут в 2021 году. А ведь 2021 год может оказаться похлеще 2020-го! Не противьтесь новому, что собирается войти в вашу жизнь или жизнь ваших близких. Также не стоит держаться за старые идеалы. Потому, к слову, все политики, которые держались за старые идеалы, например, Трамп и Лукашенко, падут и лишатся власти. Не рискуйте в декабре здоровьем, не вступайте в споры с людьми, и уж тем более не ввязывайтесь в выяснение отношений вблизи солнечного затмения.

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