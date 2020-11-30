Гороскоп на декабрь-2020: Скорпион будет топ-лузером, а Весы ждет супер-месяц

Гороскоп на декабрь-2020 порадует Водолея и расстроит Скорпиона и Деву

Декабрь не даст скучать никому из знаков Зодиака, поскольку обещает быть не менее насыщенным, как и весь непростой 2020 год. Прежде всего, "погоду делать" в этом месяце будет "коридором затмений" – период между лунным затмением 30 ноября и солнечным затмением 14 декабря. Соответственно, первые две недели месяца ознаменуются разного рода неприятностями и напряженными ситуациями, а потому в эти дни следует отказаться от каких-либо важных дел. Особенно сложными обещают быть 11-17 декабря.

Другим важным астрологическим событием, которое многое определит не только в декабре, но и в ближайшие 20 лет, станет соединение больших планет солнечной системы – Сатурна и Юпитера, что ознаменует начало Эпохи Водолея.

Кроме того, Марс и Меркурий выйдут из ретроградности, в которой пребывали в октябре-ноябре, и постепенно начнут разгоняться. Это значит, что стартует благоприятный период для новых начинаний и активных действий.

Влад Росс / Главред

Счастливчики декабря-2020:

Водолей. Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре, особенно ближе к концу месяца. Успех в карьере, реализация планов и новых проектов, получение внушительных регалий и широких возможностей – все это будет у Водолея непременно. Главное для Водолея – не сидеть на месте, а постоянно пребывать в движении: устанавливать новые связи и контакты, заводить дружбу с коллективами, создавать ассоциации, как можно больше ездить, где-то бывать. Благоприятными для Водолея будут встречи с иностранцами и дальние поездки. В декабре у Водолея может произойти закладка важных событий в жизни на следующие 20 лет, и он может полностью преобразить свою жизнь в декабре. Если Водолею нужно с кем-то окончательно разорвать связи, то это нужно сделать в декабре; если важно установить новый контакт, то именно в этом месяце стоит приложить усилия и добиться этого. Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца.

Читайте также"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19Весы. Супер-месяц ждет представителей знака Весы. У Весов сложится особенно благоприятная ситуация в плане любви и отношений. В декабре Весам стоит беременеть, рожать детей и признаваться в любви. Их ждут очень плодотворные заграничные поездки, путешествия, а также обучение. У них будут отличные возможности изучить новую культуру. Также Весам будет везти во всем, что касается эстетики и искусства. Весам в декабре стоит отправиться на шоппинг и сделать большие покупки. Этому знаку Зодиака также будет фартить при заключении договоров и контрактов, а также получении кредитов.

Козерог. В декабре будет удачлив и Козерог, особенно – в делах, связанных с недвижимостью и новыми проектами. Перед Козерогом откроются новые возможности, в том числе финансовые, для реализации его замыслов. Потому Козероги смело могут браться за новое дело и создавать новый бизнес во второй половине месяца. Козерогу пойдут на пользу путешествия, особенно в горы, где он может найти сюрприз. В декабре он может влюбиться. Козерога ждет крайне позитивным месяц, когда он сможет стабилизировать свое финансовое положение и поправить здоровье. Если Козерогу необходима операция, то в декабре после затмения, особенно в 20-х числах, ее следует сделать.

Стрелец. Стрельца в декабре ждет очень благоприятный период с удачными сделками и капиталовложениями, которые будут связаны с недвижимостью или деньгами других людей. Стрелец сможет привлечь инвестиции. Это отличное время для представителей этого знака, чтобы побывать на родине, встретиться с родными и близкими. Стрелец в декабре может найти по-настоящему свой дом, приобрести большие хоромы – дом или квартиру, причем неожиданно и по очень выгодной цене.

Неудачники декабря-2020:

Скорпион. Скорпион – самый большой неудачник в этом месяце. Ему следует опасаться ДТП и несчастных случаев, а вблизи затмения он может попасть в аварию. Скорпиону грозят проблемы со здоровьем. К слову, именно среди представителей этого знака в декабре может быть больше всего случаев заражения коронавирусом, потому скорпионам следует максимально ограничить свои контакты с внешним миром. В декабре у Скорпиона на работе может случиться буча, потому ему лучше не опаздывать, четко распределять и выполнять задачи, поставленные начальством, иначе его могут уволить. Последний месяц года будет для Скорпиона очень сложным и разрушительным – психологически, эмоционально, а также эротически. В это время велик риск поссориться со своей второй половиной.

Читайте такжеНазван самый большой неудачник декабря по знаку ЗодиакаДева. Деву также ждет неблагоприятный период, когда ее будут подставлять, "кидать", предавать. Непроверенная информация может приводить к серьезным кризисам в жизни Девы. Для представителей этого знака актуальна та же опасность, что и для Скорпиона – загреметь в больницу. В частности, возможны переломы и прочие неприятности вблизи затмения. Непросто Деве будет и дома: ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами, в результате чего Деву сделают крайней.

Овен. Крайне неблагоприятный период ждет Овна. В декабре его могут уволить с занимаемой должности, возникнут серьезные препятствия для реализации карьерных амбиций, а также возможны сложные ситуации с начальством или властями, вплоть до судебных разбирательств. У Овна в этом месяце возможны непредвиденные обстоятельства и сложности, связанные с дальними поездками и путешествиями, например, в последний момент могут отменить их рейс. Вообще, Овну лучше оставаться дома, особых планов, проектов и вояжей на декабрь не планировать. Ему необходимо быть более внимательным к своим детям, иначе отношения серьезно испортятся.

Лев. Для Льва декабрь станет критическим периодом, когда он рискует разрушить отношения с супругом или супругой. Возможны судебные разбирательства, потеря финансов, кризисные ситуации в бизнесе. Лев рискует разругаться со всеми и остаться сам по себе, потому ему в декабре стоит поменьше проявлять эгоизм и стараться всегда находить точки соприкосновения с другими людьми. В противном случае Льву не избежать сложностей с авторитетными фигурами, с людьми, занимающими влиятельное положение (с начальством, чиновниками). Также на Льва в последний месяц года может наехать налоговая служба и другие проверяющие органы.

Нейтральным декабрь-2020 будет для следующих знаков:

Читайте такжеЧем страшен в гневе каждый знак ЗодиакаТелец. У Тельца во второй половине декабря очень хороший период, в частности, ему будет фартить в делах, связанных с недвижимостью. В эти дни Телец может заложить прочные основы своего финансового будущего, а также семейного клана и семейных отношений. Удачным для Тельца окажется приобретение в этот период земельных участков, домов и квартир. Однако в первой половине декабря Тельцу следует быть осторожным, принимая решения относительно финансов, заработка. Телец рискует наткнуться на партнеров или лжепартнеров, которые будут создавать большие препятствия для него, в итоге, добиться успеха ему будет весьма сложно. Телец рискует опростоволоситься и попасть в крайне неприятную ситуацию, попросту говоря, его могут серьезно "кинуть".

Близнецы. В начале месяца Близнецов ждут хорошие поездки и путешествия в дальние края. Все будет идти, как по маслу. Отличное время для Близнецов, чтобы начать изучение иностранных языков. Коммерческие ситуации будут складываться весьма удачно. Но вот в конце месяца Близнецов могут ждать несчастные случаи, ДТП, госпитализация. Особо внимательными и осторожными им следует быть в 20-х числах, а также успеть сделать все важные дела в первые две декады декабря.

Рак. Рака в декабре ждет двойственный период. С одной стороны, у него возможны сложности дома, в семье, не исключены ссоры и кризисные ситуации с соседями. С другой стороны, во второй половине месяца у Рака наладится бизнес, они получат новые финансовые потоки и возможности. В этот период Раку следует планировать свое будущее. Также во второй половине декабря Рак может встретить свою единственную и неповторимую либо принца на белом коне – отличные возможности для встречи любви.

Читайте такжеВ декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную датуРыбы. Декабрь для Рыб будет нестабильным месяцам. Рыбам будет фартить в дороге и путешествиях, в контактах и связях. Рыбам в первой половине месяца следует начать академическое образование, сменить место работы, пробовать себя в новом виде деятельности, открыть новые горизонты. Однако во второй половине месяца Рыб ждут необдуманные траты и неудачные покупки. Лучше им в это время ничего не покупать вовсе, стараясь приобрести все важное и нужно до 20 декабря. Иначе дальше не миновать серьезных убытков, а, в итоге, Рыбы серьезно пожалеют о своих сделках или тратах.

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