Гороскоп на декабрь 2022 для Стрельцов: деньги польются рекой и придет успех

В декабре Стрельцов ждет финансовый успех, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, финансы станут самой главной темой декабря у Стрельцов. Планеты начнут сдвигаться в сектор денег, ресурсов, прибыли, расходов и доходов.

Если у вас в последние месяцы была непонятная и туманная ситуация с местом жительства или недвижимостью, то с 3 декабря она прояснится. Например, вы сможете переехать, закончить ремонт, оформить документы, продать недвижимость.

Стоит быть аккуратными именно 3 декабря, так как это день разворота Нептуна в прямое движение. Так как эта планета символизирует воду, то есть риск того, что квартиру, например, затопит или сломается сантехника.

7 декабря ждите новостей по поводу работы, нового проекта или клиента. Может появиться временная работа на период праздников.

Полнолуние 8 декабря принесет ясность в отношения с другими людьми - мужем, женой, возлюбленными, деловыми партнерами, коллегами по работе. Может всплыть какая-то информация из прошлого. Стрельцы узнают о своих партнерах что-то, чего не знали ранее. Кроме того, Стрельцы могут предъявлять какие-то требования к своим партнерам, а они не будут тянуть с принятием решения. Действие полнолуние может проявиться необязательно 8 декабря, но за три дня до него или через неделю после.

11 декабря Венера входит в сектор денег, а это значит - ждите прибыли. Вы получите хорошие новости, деньги, помощь, подарок.

21 декабря у Стрельцов появится возможность сделать что-то приятное для себя. У свободных представителей знака состоится романтическая встреча или знакомство. В целом, до 17 мая в жизни Стрельцов начнется очень хороший период. При этом есть риск появления любовных треугольников. Также в вашей семье может появиться ребенок или домашнее животное.

С 23 декабря новолуние принесет представителям знака что-то новое. Это может быть новый источник дохода, новый клиент, проект, идея, как заработать. Астролог советует провести ритуал для роста дохода. Например, посадить растение. Делать это лучше всего с 24 по 26 декабря.

С 29 декабря по 18 января Меркурий будет ретроградным. Стрельцам придется закрывать финансовые вопросы, закрывать кредиты, погашать долги, оплачивать счета. В этот период вряд ли будет доход.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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